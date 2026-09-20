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मुंबई में ब्रिज से नीचे गिरी BMW कार, हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत

मुंबई में एक BMW कार ब्रिज से नीचे गिर गई थी. हादसे में कार सवार चार लोगों में से तीन की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि एक व्यक्ति को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

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मुंबई कोस्टल रोड हादसा.
मुंबई कोस्टल रोड हादसा.

मुंबई में BMW कार का हादसा हो गया था. मुंबई पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक, BMW गाड़ी ब्रिज से नीचे गिर गई थी. गाड़ी में कुल चार लोग सवार थे, जिसमें से तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि एक को अस्पताल में इलाज के लिए दाखिल कराया गया है.

पुलिस के अनुसार, कार मरीन ड्राइव से हाजी अली की ओर कोस्टल रोड पर जा रही थी. तेज रफ्तार के कारण यह हादसा हुआ था. हादसे की सूचना 20 सितंबर 2026 को सुबह 5:20 बजे कोस्टल रोड कंट्रोल रूम से मिली थी. हादसा कोस्टल रोड पर लाला कॉलेज के सामने, लोटस जेट्टी के पास हुआ था.

अस्पताल से मिली जानकारी के मुताबिक, 20 वर्षीय एक अज्ञात युवक ट्रॉमा वार्ड में भर्ती था और उसकी हालत गंभीर थी. 21 वर्षीय शनाय गज्जल को अस्पताल पहुंचने पर मृत घोषित कर दिया गया था. 17 वर्षीय धिर्या सेठ को भी मृत घोषित कर दिया गया था. वहीं, 25 वर्षीय एक अज्ञात व्यक्ति को भी अस्पताल पहुंचने पर मृत घोषित कर दिया गया था.

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करंट लगने से मौत

मुंबई के ही कालाचौकी इलाके में रविवार तड़के गणेशोत्सव मंडल के प्रवेश द्वार के पास लगाए गए अस्थायी पानी के स्टॉल में बिजली का करंट फैलने की घटना सामने आई. हादसे में कुल छह लोग प्रभावित हुए, जिनमें एक बच्ची और एक वयस्क की मौत हो गई, जबकि चार घायलों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है.

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यह घटना डाटाराम लाड मार्ग स्थित महागणपति उत्सव मंडल के पास रात करीब 2:42 बजे सामने आई. घटना की सूचना बीएमसी के मुंबई फायर ब्रिगेड (MFB) को मिली. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, मंडल के प्रवेश द्वार के समीप बनाए गए अस्थायी पानी के स्टॉल में बिजली का करंट महसूस किया गया.

आसपास के इलाके की घेराबंदी

घटना के बाद फायर ब्रिगेड के कर्मियों ने बिजली आपूर्ति बंद कर दी और एहतियातन घटनास्थल के आसपास के क्षेत्र की घेराबंदी कर उसे सुरक्षित किया गया. BEST के अनुसार, स्थानीय इलेक्ट्रीशियन द्वारा अस्थायी मीटर की वायरिंग और MCB पहले ही डिस्कनेक्ट कर दी गई थी. घटनास्थल की बिजली आपूर्ति फिलहाल बंद रखी गई है. मौके पर BEST का फ्यूजमैन भी मौजूद था. कालाचौकी पुलिस ने मीटर इंस्पेक्टर को भी निरीक्षण के लिए बुलाया. हादसे में कुल छह लोग प्रभावित हुए. घायलों को मसिना अस्पताल और ग्लोबल अस्पताल ले जाया गया. रागिनी घनश्याम यादव (8 वर्ष) को अस्पताल पहुंचने पर मृत घोषित किया गया.

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