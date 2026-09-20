Fitkari For healthy Hair: बालों पर ऐसे करें फिटकरी का इस्तेमाल, झड़ते बाल और डैंड्रफ से मिलेगा छुटकारा!

Fitkari For healthy Hair: बालों का झड़ना आजकल एक आम समस्या है. इसके लिए लोग तरह-तरह के तेल, शैंपू और घरेलू नुस्खे आजमाते हैं. इन्हीं में से एक उपाय फिटकरी का इस्तेमाल भी है. फिटकरी को आमतौर पर शेविंग के बाद या पानी साफ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है लेकिन कई लोग इसे स्कैल्प की सफाई और डैंड्रफ जैसी समस्याओं के लिए भी इस्तेमाल करते हैं.

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फिटकरी में एंटीमाइक्रोबियल और कसैले जैसे गुण पाए जाते हैं, जिसकी वजह से यह स्किन की सफाई में मदद कर सकती है. हालांकि, ऐसा नहीं है कि फिटकरी लगाते ही बाल झड़ने बंद हो जाएंगे लेकिन सही तरीके से इस्तेमाल करने पर यह स्कैल्प की सफाई करने और डैंड्रफ की समस्या में राहत देने में मदद कर सकती है. आइए जानते हैं कि बालों पर फिटकरी कैसे लगा सकते हैं और इसे लगाते वक्त किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए.

फिटकरी बालों पर कैसे लगा सकते हैं?

फिटकरी के पानी से स्कैल्प साफ करें

इसके लिए एक कप गुनगुने पानी में थोड़ी सी फिटकरी या लगभग एक छोटी चम्मच फिटकरी पाउडर डालकर अच्छी तरह घोल लें. शैंपू करने के बाद इस पानी को स्कैल्प पर लगाएं. करीब 5 से 10 मिनट बाद इसे पानी से धो लें.

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इसे बार-बार इस्तेमाल करने से बचें, क्योंकि फिटकरी स्कैल्प को रूखा या इरिटेट कर सकती है.

नारियल तेल में मिलाकर लगाएं फिटकरी

एक छोटी चम्मच फिटकरी पाउडर को 2 बड़े चम्मच हल्के गर्म नारियल तेल में मिलाएं. इसे स्कैल्प पर लगाकर हल्के हाथों से मसाज करें. करीब 30 से 45 मिनट बाद शैंपू कर लें.

इन बातों का रखें ध्यान

फिटकरी को सीधे स्कैल्प पर रगड़ने से बचें. पहली बार इस्तेमाल करने से पहले कान के पीछे या हाथ की त्वचा पर थोड़ा सा लगाकर पैच टेस्ट जरूर करें. अगर लालिमा, जलन, खुजली या सूजन हो तो इसका इस्तेमाल न करें.

फिटकरी का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल स्कैल्प को रूखा कर सकता है. इसलिए इसे बार-बार लगाने के बजाय सीमित मात्रा में इस्तेमाल करें. अगर डैंड्रफ, खुजली, स्कैल्प पर दाने या बाल झड़ने की समस्या लगातार बनी हुई है तो एक्सपर्ट की सलाह लेना बेहतर है.

डिस्क्लेमर: ये खबर सिर्फ जानकारी के लिए है. अपनी हेयर केयर रूटीन में किसी भी तरह का बदलाव करने से पहले एक्सपर्ट की सलाह लेना न भूलें.

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