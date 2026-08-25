कूदने वाला DJ... इसका वीडियो देख भड़के लोग, बोले - इसे जेल में डालो

सोशल मीडिया पर लोग व्यूज और लाइक के चक्कर में वीडियो तो डाल देते हैं. कभी- कभी इसका रिजल्ट उल्टा आ जाता है. लोग इसे पसंद करने की बजाय ट्रोल करने लग जाते हैं. क्योंकि, हम जिसे फनी कंटेंट समझकर इंटरनेट पर शेयर करते हैं, वो दूसरे नजरिए से कभी खतरनाक, तो कभी लापरवाही भरा और कभी आपत्तिजनक भी हो सकता है. ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पानी की उम्मीद में लोग खुद ट्रोल होने लग जाते हैं. कुछ ऐसा इस वायरल वीडियो के साथ भी हुआ.

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इंटरनेट पर एक वीडियो चर्चा का विषय बना हुआ है. इसमें एक डीजे यानी डीजे लदी गाड़ी को खतरनाक ढंग से लापरवाही भरे अंदाज में आगे- पीछे कूदाते हुए एक स्टंट दिखाया गया है. इस वीडियो को फनी और ह्यूमर क्रिएट करने वाला सोच कर सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया गया. लेकिन, तुरंत लोगों ने इस पर नाराजगी भरे रिएक्शन देने शुरू कर दिए.

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @ChapraZila नाम के हैंडल से इस वीडियो को शेयर किया गया है. इस वीडियो के कैप्शन में लिखा है - इनलोगों के डीजे को जब्त कर लाइसेंस कैंसल कर देना चाहिए हमेशा के लिए.

इस वीडियो में दिखाया गया है कि एक जीप मॉडल की गाड़ी पर पीछे बड़े- बड़े साउंडबॉक्स वाले डीजे और मशीन वगैरह बंधे हुए हैं. आगे बोनट से एक जेनरेटर बंधा हुआ है. सड़क के किनारे दोनों तरफ लोग खड़े हैं. सामने भी कुछ लड़के वीडियो बनाने के लिए हाथ में मोबाइल लिए खड़े हैं.

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तभी अचानक से गाड़ी फुल पिकअप में आगे बढ़ती है. फिर आगे वाले दोनों चक्के को ऊपर उठा- उठकर स्टंट करना शुरू कर देती है. इसी तरह बारी- बारी से आगे- पीछे वाले पहिये को उठा- उठाकर किसी एनिमेटेड वीडियो की तरह एक डांसिंग जीप बन जाती है.

इस स्टंट के दौरान जिस तरह से गाड़ी कूदती नजर आती है. ऐसे में जरा सी लापरवाही से बड़ी दुर्घटना हो सकती थी. अगर ड्राइवर का गाड़ी से कंट्रोल एक सेकंड के लिए भी हट जाता तो सामने खड़े लोगों चपेट में आ सकते थे. वहीं गाड़ी पर लदे बड़े- बड़े साउंड बॉक्स या सामने बंधे जेनेरेटर में से कोई एक चीज भी अगर पास खड़े लोगों जा गिरती तो किसी की भी जान जा सकती थी.

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इस वीडियो पर लोगों ने नाराजगी जाहिर करते हुए ऐसा करने वाले लोगों पर एफआईआर दर्ज कर जेल में डालने की बात कही. एक शख्स ने कहा इनका डीजे का लाइसेंस तुरंत रद्द कर जेल भेज देना चाहिए. एक यूजर ने तो यहां तक लिखा है कि इन्हें अरेस्ट करके 10 साल तक जेल में रखने के बारे में क्या ख्याल है. दूसरे यूजर ने भी ऐसा ही लिखा है - इन लोगों को जेल में डाल देना चाहिए.

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