scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

कूदने वाला DJ... इसका वीडियो देख भड़के लोग, बोले - इसे जेल में डालो

इंटरनेट पर एक वीडियो चर्चा का विषय बना हुआ है. इसमें एक डीजे वाहन से लोग बेतरतीब तरीके से खतरनाक स्टंट करते नजर आ रहे हैं. ऐसे लापरवाही वाला स्टंट देख लोग भड़क गए और ऐसा करने वाले लोगों को तुरंत जेल में डालने की मांग करने लगे.

Advertisement
X
डीजे वाहन के खतरनाक स्टंट वाले वीडियो पर भड़के लोग (Photo - X/@ChapraZila)
डीजे वाहन के खतरनाक स्टंट वाले वीडियो पर भड़के लोग (Photo - X/@ChapraZila)

सोशल मीडिया पर लोग व्यूज और लाइक के चक्कर में वीडियो तो डाल देते हैं. कभी- कभी इसका रिजल्ट उल्टा आ जाता है. लोग इसे पसंद करने की बजाय ट्रोल करने लग जाते हैं. क्योंकि, हम जिसे फनी कंटेंट समझकर इंटरनेट पर शेयर करते हैं, वो दूसरे नजरिए से कभी खतरनाक, तो कभी लापरवाही भरा और कभी आपत्तिजनक भी हो सकता है. ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पानी की उम्मीद में लोग खुद ट्रोल होने लग जाते हैं. कुछ ऐसा इस वायरल वीडियो के साथ भी हुआ. 

इंटरनेट पर एक वीडियो चर्चा का विषय बना हुआ है. इसमें एक डीजे यानी डीजे लदी गाड़ी को खतरनाक ढंग से लापरवाही भरे अंदाज में आगे- पीछे कूदाते हुए एक स्टंट दिखाया गया है. इस वीडियो को फनी और ह्यूमर क्रिएट करने वाला सोच कर सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया गया. लेकिन, तुरंत लोगों ने इस पर नाराजगी भरे रिएक्शन देने शुरू कर दिए. 

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @ChapraZila नाम के हैंडल से इस वीडियो को शेयर किया गया है. इस वीडियो के कैप्शन में लिखा है - इनलोगों के डीजे को जब्त कर लाइसेंस कैंसल कर देना चाहिए हमेशा के लिए.

इस वीडियो में दिखाया गया है कि एक जीप मॉडल की गाड़ी पर पीछे बड़े- बड़े साउंडबॉक्स वाले डीजे और मशीन वगैरह बंधे हुए हैं. आगे बोनट से एक जेनरेटर बंधा हुआ है. सड़क के किनारे दोनों तरफ लोग खड़े हैं. सामने भी कुछ लड़के वीडियो बनाने के लिए हाथ में मोबाइल लिए खड़े हैं. 

Advertisement

यह भी पढ़ें: अचानक मर- मरकर जमीन पर क्यों गिरने लगे कबूतर? वायरल हो रहा वीडियो

तभी अचानक से गाड़ी फुल पिकअप में आगे बढ़ती है. फिर आगे वाले दोनों चक्के को ऊपर उठा- उठकर स्टंट करना शुरू कर देती है. इसी तरह बारी- बारी से आगे- पीछे वाले पहिये को उठा- उठाकर किसी एनिमेटेड वीडियो की तरह एक डांसिंग जीप बन जाती है. 

इस स्टंट के दौरान जिस तरह से गाड़ी कूदती नजर आती है. ऐसे में जरा सी लापरवाही से बड़ी दुर्घटना हो सकती थी. अगर ड्राइवर का गाड़ी से कंट्रोल एक सेकंड के लिए भी हट जाता तो सामने खड़े लोगों चपेट में आ सकते थे. वहीं गाड़ी पर लदे बड़े- बड़े साउंड बॉक्स या सामने बंधे जेनेरेटर में से कोई एक चीज भी अगर पास खड़े लोगों  जा गिरती तो किसी की भी जान जा सकती थी. 

यह भी पढ़ें: पड़ोसी की गर्लफ्रेंड इस वजह से हुई गुस्सा, मार दिया हथौड़ा, पिचक गया महिला का सिर!

इस वीडियो पर लोगों ने नाराजगी जाहिर करते हुए ऐसा करने वाले लोगों पर एफआईआर दर्ज कर जेल में डालने की बात कही. एक शख्स ने कहा इनका डीजे का लाइसेंस तुरंत रद्द कर जेल भेज देना चाहिए.  एक यूजर ने तो यहां तक लिखा है कि इन्हें अरेस्ट करके 10 साल तक जेल में रखने के बारे में क्या ख्याल है. दूसरे यूजर ने भी ऐसा ही लिखा है - इन लोगों को जेल में डाल देना चाहिए.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Love Rashifal
    Arthik Rashifal
    Aaj ka Rashifal
    Career Rashifal
    Latest News in Hindi »
    Raksha Bandhan 2026: रक्षाबंधन पर 7 शुभ योग! जानें चंद्र ग्रहण और भद्रा का असर होगा या नहीं |
    'बेड पर ही मर जाती...', डिमांड पूरी नहीं कर पाने का एक्ट्रेस को मलाल! छोड़नी पड़ी इंडस्ट्री, किए एडल्ट शोज |
    अजित डोभाल और चीनी विदेश मंत्री वांग यी की अहम बैठक, LAC समेत सीमा विवाद पर हुई चर्चा |
    दिल्ली: ली मेरिडियन होटल में सुसाइड, 37 साल के शख्स ने दी जान |
    'लगा था अब कभी क्रिकेट नहीं खेल पाऊंगी...', अनाया बांगड़ को मिली बड़ी खुशखबरी, जल्द मैदान पर आएंगी नजर |
    डिनर डिप्लोमेसी की राह पर फडणवीस... Gen Z के असंतोष के बीच महायुति में सुलह की कवायद |
    Sugar Price: सरकार ने लिए दनादन दो बड़े फैसले, चीनी के दामों में भारी गिरावट |
    रामलला को 10 हजार, कर्मचारियों को 4 करोड़ रुपये! अयोध्या पहुंची महिला श्रद्धालु के दान की चर्चा |
    अब कैसे टूटेंगे कांच? महंगी चीनी की पड़ी मार, फिल्मों का भी हिलेगा बजट! |
    राखी ऐड विवाद: कृति सेनन को राहुल गांधी का सपोर्ट, बोले- महिला क्या पहनेगी, ये उसकी पसंद
    Advertisement