अमेरिका के एरिजोना में रहने वाली एक नर्स ने अपनी नौकरी छोड़कर कंटेंट क्रिएशन को फुल टाइम करियर बनाने का फैसला किया है. वजह है सोशल मीडिया से हुई ऐसी कमाई, जिसने उन्हें अपनी जिंदगी का बड़ा फैसला लेने का भरोसा दिया. सारा ऐन ने बताया कि उन्होंने सिर्फ सात महीने में ब्रांड डील्स से करीब 82 लाख रुपये की नेट कमाई की.

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सारा ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर कर अपनी कमाई का पूरा हिसाब बताया. उन्होंने कहा कि उन्होंने करीब 18 महीने पहले कंटेंट बनाना शुरू किया था. उस वक्त उन्हें खुद नहीं पता था कि लोग एक सिंगल मदर और नर्स के तौर पर उनकी जिंदगी देखना पसंद करेंगे या नहीं.

लेकिन धीरे-धीरे उन्हें ब्रांड्स से काम मिलने लगा. सारा के मुताबिक, उन्होंने मई से नवंबर के बीच सात महीनों में ब्रांड डील्स के जरिए 1,87,785 डॉलर यानी करीब 1.75 करोड़ रुपये की डील साइन की.

1.75 करोड़ रुपये पूरे नहीं मिले

सारा ने साफ किया कि 1.75 करोड़ रुपये उनकी जेब में आने वाली रकम नहीं थी. उन्होंने एक एजेंसी के साथ काम किया, जो उनके लिए ब्रांड्स से डील करती थी और इसके बदले कमाई का एक हिस्सा लेती थी.

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इसके अलावा सारा ने टैक्स के लिए अपनी कमाई का करीब 25 से 35 फीसदी हिस्सा अलग रखा. एजेंसी की फीस और टैक्स का हिसाब लगाने के बाद उनके पास करीब 88,071 डॉलर यानी लगभग 82.27 लाख रुपये बचे.

वे ये साफ करती हैं कि यह सारी कमाई सिर्फ ब्रांड डील्स से हुई थी. इसमें डिजिटल प्रोडक्ट्स, वीडियो व्यूज या एफिलिएट लिंक्स से होने वाली कमाई शामिल नहीं थी.

नर्स की सालाना सैलरी से ज्यादा कमाई

सारा ने बताया कि सात महीने की कंटेंट क्रिएशन से उनकी कमाई उनकी नर्स की सालाना सैलरी से भी ज्यादा हो गई. इसके बाद उन्होंने अपनी 9-टू-5 नौकरी छोड़ने का फैसला किया.

उनका कहना है कि अब वह कंटेंट बनाने के साथ अपने परिवार को ज्यादा समय देना चाहती हैं. वह एक सिंगल मदर हैं और उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी और काम से जुड़े अनुभव शेयर करके अपना दर्शक वर्ग बनाया है.

18 महीने पहले शुरू किया था कंटेंट बनाना

सारा ने बताया कि जब उन्होंने कंटेंट बनाना शुरू किया था, तब उन्हें भरोसा नहीं था कि इससे इतनी कमाई हो सकती है. उनका मकसद अपनी कमाई दिखाकर उन लोगों को बताना था, जिन्हें लगता है कि सोशल मीडिया से कमाई करना उनके लिए मुमकिन नहीं है.

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उन्होंने अपने फॉलोअर्स को धन्यवाद देते हुए कहा कि उनके समर्थन ने उनकी जिंदगी बदल दी. इंस्टाग्राम पर सारा के करीब 82.7 हजार फॉलोअर्स हैं.

सारा ने दूसरे लोगों को भी कंटेंट क्रिएशन शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया. उनका कहना है कि अगर कोई व्यक्ति कंटेंट बनाना चाहता है तो उसे पहला कदम उठाने से डरना नहीं चाहिए.

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