पंचकूला में रिश्वत के मामले में गिरफ्तार CGST सुपरिंटेंडेंट के घर से CBI ने करीब 1.86 करोड़ रुपये की नकदी और कीमती सामान बरामद किया है. आरोपी सुपरिंटेंडेंट को CBI ने 19 नवंबर को 10 लाख रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया था.

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CBI के मुताबिक, आरोपी पर एक निजी फर्म के GST मामले में अनुचित लाभ देने के बदले रिश्वत मांगने का आरोप है. शिकायत मिलने के बाद CBI ने 19 नवंबर को पंचकूला में ट्रैप लगाकर उसे 10 लाख रुपये की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया था.

इसके बाद 20 नवंबर को आरोपी के आवास पर तलाशी ली गई. इस दौरान 24.29 लाख रुपये की भारतीय मुद्रा और करीब 15.65 लाख रुपये मूल्य की विदेशी मुद्रा बरामद हुई. इसके अलावा सोने के आभूषण, सोने की ईंटें (Gold Bullion) और चांदी भी मिली, जिनकी कीमत करीब 1.46 करोड़ रुपये आंकी गई है. बरामद की गई नकदी और कीमती सामान का कुल मूल्य करीब 1.86 करोड़ रुपये बताया गया है.

चल संपत्तियों से जुड़े दस्तावेज भी मिले

तलाशी के दौरान छह बैंक खातों, निवेश पोर्टफोलियो, जीवन बीमा पॉलिसी और कई अचल संपत्तियों से जुड़े दस्तावेज भी मिले हैं. आरोपी और उसके परिवार के सदस्यों के वाहनों और वित्तीय लेनदेन से संबंधित दस्तावेज भी CBI के हाथ लगे हैं. CBI अब बरामद दस्तावेजों की जांच कर रही है. एजेंसी आरोपी और उसके परिवार के सदस्यों की संपत्ति, निवेश और वित्तीय लेनदेन की भी जांच कर रही है.

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(रिपोर्ट-उमंग श्योराण)

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