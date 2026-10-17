भारत की सड़कों पर उतरी Elon Musk की उड़ने वाली कार तो क्या होगा? मीम्स में दिखा नजारा

टेस्ला की उड़ने वाली कार Tesla Roadster को लेकर सोशल मीडिया पर जमकर चर्चा हो रही है. कार के सामने आते ही इंटरनेट पर लोगों ने इसके फीचर्स से ज्यादा इसके साथ होने वाली मजेदार परिस्थितियों की कल्पना शुरू कर दी. देखते ही देखते Tesla Roadster को लेकर तरह-तरह के मीम्स वायरल होने लगे. सबसे ज्यादा इमेजिनेशन इस बात को लेकर किया गया कि अगर यह कार भारत की संकरी गलियों और भीड़भाड़ वाले रास्तों पर आ गई तो इसकी टेक्नोलॉजी कैसे काम करेगी.

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एक मीम सबसे ज्यादा वायरल हुआ, जिसमें यह कल्पना की गई कि अगर यह कार भारतीय ट्रैफिक में उतर गई तो क्या होगा. भारत की सड़कों, बिजली के तारों और भीड़भाड़ वाले इलाकों के साथ Tesla की इस उड़ने वाली कार का ऐसा कनेक्शन बनाया गया कि मीम्स देखकर हंसी रोकना मुश्किल है.

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एक मीम में Tesla की उड़ने वाली कार को भारतीय अंदाज में Mahindra Thar Roadster बना दिया गया. इसके साथ लिखा गया कि यह कार टोल बूथ पार करने के लिए बनाई गई है. यानी जहां बाकी गाड़ियां टोल लाइन में खड़ी होंगी, वहां Thar Roadster सीधे हवा में निकल जाएगी.

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😂 India is NOT for beginners! 🇮🇳🔥💀 https://t.co/ti2pEotbmd — 𝑩𝒖𝒕𝒕𝒆𝒓𝒇𝒍𝒚🦋 (@buttu_iam27) October 16, 2026

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क्या भविष्य ऐसा होगा

GTA VC: COMEFLYWITHME https://t.co/5n8UYiLN0j — Derek Nee (@DerekNee) October 16, 2026

रोहित शेट्टी ने पहले ही बना ली थी फ्लाइंग कार

When I’m driving in my tesla roadster and i see a baddie on the road https://t.co/xUHfLOYW3r — Frankk (@TraderFrankk) October 16, 2026

देखिए बाकी मजेदार मीम्स

कहीं नजारा ऐसा ना हो

Tesla In INDIA 😳😂🔥 #tesla #teslaroadster https://t.co/Y6Ei8TZNPC — AVM (@AvmNews7) October 17, 2026

Tesla Roadster की जरूरत क्यों?

Tesla Roadster को रोजमर्रा के ट्रैफिक के लिए जरूरी कार के तौर पर नहीं देखा जा रहा है. इसका मुख्य मकसद हाई-परफॉर्मेंस इलेक्ट्रिक कार के तौर पर नई टेक्नोलॉजी और स्पीड को दिखाना है. हवा में छलांग लगाने जैसी क्षमता भी सामान्य ड्राइविंग के बजाय खास परिस्थितियों और टेक्नोलॉजी के प्रदर्शन से जुड़ी है. यानी यह कार जरूरत से ज्यादा फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग का प्रदर्शन है.

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Tesla Roadster क्या है?

Tesla Roadster को कंपनी की अगली पीढ़ी की इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार के तौर पर पेश किया गया है. Elon Musk ने इसके नए वर्जन को लेकर ऐसे दावे किए हैं, जिनमें कार के बेहद तेज एक्सीलरेशन के साथ हवा में छलांग लगाने की क्षमता भी शामिल है.

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