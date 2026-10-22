टॉयलेट जैसी सीट, कमोड में खाना और यूरिनल में ड्रिंक! वायरल हो रहा ये कैफे

आप किसी कैफे में खाना खाने जाएं और वहां आपको कुर्सी की जगह टॉयलेट सीट पर बैठाया जाए. खाना प्लेट में नहीं, बल्कि टॉयलेट के आकार वाले बर्तन में परोसा जाए. इतना ही नहीं, पानी या दूसरी ड्रिंक पीने के लिए यूरिनल जैसा मग दिया जाए. यह सुनकर शायद आप भी वहां खाना खाने से पहले दो बार सोचेंगे. लेकिन ताइवान में एक ऐसा रेस्टोरेंट है, जहां इसी अनोखे अंदाज की वजह से लोग पहुंचते हैं. भारतीय कंटेंट क्रिएटर आकांक्षा मोंगा भी इस कैफे में पहुंचीं और वहां का अनुभव सोशल मीडिया पर शेयर किया. उनके वीडियो ने लोगों का ध्यान खींचा है.

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कहां है यह अजीबोगरीब कैफे?

इस रेस्टोरेंट का नाम मॉडर्न टॉयलेट (Modern Toilet) है. यह ताइवान में मौजूद है और अपने अनोखे टॉयलेट थीम वाले अंदाज के लिए जाना जाता है. यहां बाथरूम में इस्तेमाल होने वाली चीजों को खाने-पीने के अनुभव का हिस्सा बनाया गया है. आमतौर पर रेस्टोरेंट में लोगों को आरामदायक कुर्सियां, साफ-सुथरी टेबल और खूबसूरत प्लेटें देखने को मिलती हैं. लेकिन इस कैफे में पहुंचने पर नजारा बिल्कुल अलग दिखाई देता है. यहां टॉयलेट से जुड़ी चीजों को इस तरह सजाया गया है कि पूरा रेस्टोरेंट एक अलग ही दुनिया जैसा लगता है.इसकी खास बात यह है कि सिर्फ दीवारों या सजावट में ही टॉयलेट थीम नहीं दिखाई देती, बल्कि बैठने से लेकर खाना परोसने तक इसी थीम का इस्तेमाल किया जाता है.



टॉयलेट के आकार वाले बर्तनों में परोसा जाता है खाना

इस कैफे की सबसे ज्यादा चर्चा इसके बर्तनों की वजह से होती है. यहां खाना सामान्य प्लेटों या कटोरियों के बजाय छोटे टॉयलेट जैसे बर्तनों में परोसा जाता है. पहली बार देखने वाले लोगों को यह नजारा काफी अजीब लग सकता है. खाने की इस तरह की सजावट का मकसद लोगों को एक ऐसा अनुभव देना है, जो किसी सामान्य रेस्टोरेंट में नहीं मिलता. यहां खाना खाने के साथ-साथ लोग इस अनोखे अंदाज को देखने और उसकी तस्वीरें लेने में भी दिलचस्पी दिखाते हैं. रेस्टोरेंट में ड्रिंक परोसने के लिए भी यूरिनल जैसे आकार वाले होल्डर इस्तेमाल किए जाते हैं. यानी यहां पेय पदार्थों से लेकर खाने के बर्तनों तक, हर चीज में एक ही थीम दिखाई देती है.

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कुर्सियों की जगह टॉयलेट सीट, टेबल भी अलग

इस कैफे में केवल खाने के बर्तन ही नहीं, बैठने का इंतजाम भी अलग है. यहां सामान्य कुर्सियों की जगह टॉयलेट सीट जैसी सीटों का इस्तेमाल किया जाता है. टेबल और सजावट में भी इसी थीम को आगे बढ़ाया गया है. इस तरह रेस्टोरेंट में कदम रखते ही लोगों को एहसास हो जाता है कि यह कोई आम कैफे नहीं है. इसकी पूरी डिजाइन लोगों को चौंकाने और उनके लिए एक यादगार अनुभव बनाने पर केंद्रित है.

किसी के लिए यह आइडिया मजेदार हो सकता है, तो किसी को यहां बैठकर खाना खाने की कल्पना भी असहज कर सकती है. यही वजह है कि इस तरह का रेस्टोरेंट लोगों के बीच चर्चा का विषय बन जाता है.

चॉकलेट डेजर्ट देखकर चौंक गईं क्रिएटर

भारतीय कंटेंट क्रिएटर आकांक्षा मोंगा ने भी इस कैफे में अपने अनुभव का वीडियो शेयर किया. उन्होंने रेस्टोरेंट के अलग-अलग हिस्सों और वहां खाना परोसने के तरीके को दिखाया. वीडियो में एक चॉकलेट डेजर्ट ने खास तौर पर ध्यान खींचा. इसे अजीब आकृति में तैयार किया गया था, जिससे यह देखने में काफी वास्तविक लग रहा था. इस डेजर्ट को देखकर आकांक्षा ने मजाकिया अंदाज में कहा कि अब वह डार्क चॉकलेट आइसक्रीम को पहले की तरह नहीं देख पाएंगी.

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उनका यह रिएक्शन बताता है कि इस कैफे में खाने का अनुभव सिर्फ स्वाद तक सीमित नहीं है. यहां खाने की बनावट और उसे परोसने का तरीका भी लोगों को हैरान करने के लिए काफी है.

खाने का स्वाद कैसा लगा?

आकांक्षा मोंगा ने कैफे में खाने को 10 में से 5 नंबर दिए. वहीं, वहां मिलने वाले अनोखे अनुभव को उन्होंने 10 में से 10 नंबर दिए. इससे पता चलता है कि उनके लिए रेस्टोरेंट का सबसे दिलचस्प हिस्सा खाना नहीं, बल्कि उसका अलग अंदाज था. यानी भले ही खाने का स्वाद उन्हें औसत लगा हो, लेकिन वहां का अनुभव उन्हें काफी पसंद आया. यह अंतर भी इस कैफे को चर्चा में लाता है. सामान्य रेस्टोरेंट में लोग मुख्य रूप से खाने के स्वाद और गुणवत्ता के लिए जाते हैं, जबकि ऐसे थीम वाले कैफे में माहौल और अनोखेपन की भी बड़ी भूमिका होती है.

सोशल मीडिया पर लोगों ने क्या कहा?

आकांक्षा के वीडियो पर लोगों की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आईं. कुछ लोगों को रेस्टोरेंट का यह आइडिया क्रिएटिव और मजेदार लगा. वहीं, कुछ लोगों ने सवाल उठाया कि आखिर कोई टॉयलेट जैसे बर्तनों में खाना क्यों खाना चाहेगा. कुछ लोगों के लिए यह एक नया अनुभव हो सकता है, जबकि दूसरे लोगों को खाने और टॉयलेट से जुड़ी चीजों को एक साथ देखना पसंद नहीं आया.

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दरअसल, सोशल मीडिया के दौर में ऐसे अनोखे स्थान लोगों का ध्यान जल्दी खींचते हैं. लोग इनके वीडियो देखते हैं, दोस्तों के साथ शेयर करते हैं और इनके बारे में अपनी राय देते हैं. हालांकि, किसी जगह का वायरल होना इस बात की गारंटी नहीं है कि वहां का खाना भी हर किसी को पसंद आएगा.

ऐसे कैफे बनाने के पीछे क्या सोच है?

आजकल कई रेस्टोरेंट अपने खाने के साथ एक खास अनुभव देने की कोशिश करते हैं. कहीं जानवरों की थीम होती है, कहीं फिल्मों या किताबों से प्रेरित सजावट होती है, तो कहीं खाने को परोसने का तरीका ही लोगों को आकर्षित करता है. मॉडर्न टॉयलेट भी इसी तरह की थीम पर आधारित है. यहां रोजमर्रा की एक ऐसी चीज को रेस्टोरेंट के अनुभव का हिस्सा बनाया गया है, जिसके बारे में आमतौर पर लोग खाने के साथ सोचना भी पसंद नहीं करते.

इसका अनोखापन ही इसकी पहचान बन गया है. कुछ लोग यहां खाने के लिए पहुंच सकते हैं, तो कुछ सिर्फ यह देखने के लिए कि आखिर टॉयलेट थीम वाले कैफे में खाना खाने का अनुभव कैसा होता है. कुल मिलाकर, ताइवान का यह कैफे दिखाता है कि रेस्टोरेंट की पहचान सिर्फ उसके मेन्यू से नहीं बनती. कई बार उसका अलग अंदाज भी लोगों को आकर्षित कर सकता है. हालांकि, इस तरह के कैफे में जाने या न जाने का फैसला हर व्यक्ति की अपनी पसंद पर निर्भर करता है.

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