महाराष्ट्र में कार-बाइक की भयानक टक्कर, हवा में उछलकर 15 फीट दूर गिरे पति-पत्नी

महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले में पेठवडगाव–हातकणंगले रोड पर सोमवार सुबह करीब 8 बजे एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा हुआ. तेज रफ्तार में आ रही एक इर्टिगा कार ने सामने से आ रही मोटरसाइकल को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें मोटरसाइकल सवार दंपति हवा में उछलकर दूर जा गिरे. हादसे में पति दीपक रावसाहेब शिंदे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी आशादेवी शिंदे गंभीर रूप से घायल हो गईं.

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शिंदे दंपति रविवार को पेठवडगाव में अपने बीमार रिश्तेदारों से मिलने आए थे. सोमवार सुबह वे मोटरसाइकल पर मिरज की ओर जा रहे थे, तभी वडगाव–हातकणंगले रोड पर मिणचे के पास तेज रफ्तार इर्टिगा ने सीधी टक्कर मार दी.

टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दंपति हवा में उछलकर करीब 15 फीट दूर जा गिरे. हादसे में दीपक शिंदे की मौत हो गई. इसके बाद आसपास के लोगों ने घायल आशादेवी शिंदे को तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज चल रहा है.

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पूरी घटना पास लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है, जिसमें कार की तेज रफ्तार और टक्कर का स्पष्ट दृश्य दिख रहा है. हादसे की सूचना मिलने के बाद स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चालक की पहचान और लापरवाही की जांच की जा रही है. मामला हातकणंगले पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है.

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इस बीच, स्थानीय लोगों का कहना है कि इस रोड पर अक्सर वाहन तेज रफ्तार में चलते हैं, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है.

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