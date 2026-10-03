हनीमून पीरियड कब खत्म होगा.. गोल्ड जीतने के बाद भी श्रेयस अय्यर पर लोग क्या कह रहे हैं

एशियन गेम्स 2026 के पुरुष क्रिकेट फाइनल में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 19 रन से हराकर लगातार दूसरी बार गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया. निशिन के कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क में खेले गए इस मुकाबले में कप्तान श्रेयस अय्यर की अगुवाई में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 211/6 का बड़ा स्कोर खड़ा किया और पाकिस्तान को 192/6 पर रोक दिया. इस जीत के बाद श्रेयस अय्यर सोशल मीडिया पर चर्चा में आ गए हैं.
भारत की जीत के बाद सोशल मीडिया पर श्रेयस अय्यर की कप्तानी को लेकर पोस्ट और प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं. फैन्स ने टीम की रणनीति, दबाव में प्रदर्शन और फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ जीत को लेकर कप्तान की भूमिका पर चर्चा की.
कई पोस्ट में श्रेयस अय्यर की कप्तानी में मिली अलग-अलग उपलब्धियों का जिक्र किया गया. वहीं कुछ फैन्स ने मैच के बाद उनके मैदान पर टीम के साथ जश्न मनाने और गोल्ड मेडल के साथ तस्वीरें शेयर कीं.
फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 19 रन से हराकर गोल्ड मेडल जीता, लेकिन कप्तान श्रेयस अय्यर बल्ले से बड़ी पारी नहीं खेल सके. अय्यर ने 24 गेंदों पर 21 रन बनाए. सोशल मीडिया पर उनकी कप्तानी की तारीफ के साथ-साथ कुछ यूजर्स ने उनकी इस पारी और पिछले प्रदर्शन की तुलना भी की.
X पर एक यूजर ने श्रेयस अय्यर की पारी पर तंज कसते हुए लिखा कि यह बेहद उबाऊ पारी थी. पोस्ट में दावा किया गया कि भारत की कप्तानी संभालने के बाद से अय्यर का प्रदर्शन खास नहीं रहा है. यूजर ने यह भी व्यंग्य किया कि अगर यही शॉट आईपीएल में खेला गया होता, तो गेंद कवर के ऊपर से छक्का चली जाती.
वहीं, X पर बिजेंद्र बी राजपूत नाम के एक यूजर ने श्रेयस अय्यर के प्रदर्शन पर सवाल उठाते हुए लिखा कि अब उन्हें अपने खेल में सुधार करने की जरूरत है. यूजर ने खास तौर पर अय्यर के स्ट्राइक रेट और उनके खेलने के तरीके पर चर्चा किए जाने की बात कही.
बहुत हो गया हनीमून पीरियड
अभिषेक और तिलक ने मचाया धमाल
भारत की पारी की शुरुआत तेज रही. अभिषेक शर्मा ने 28 गेंदों पर 61 रन की तूफानी पारी खेली. उन्होंने अपनी पारी में 7 छक्के और 3 चौके लगाए. इसके बाद तिलक वर्मा ने आखिरी ओवरों में पाकिस्तान के गेंदबाजों पर हमला बोला.
तिलक ने सिर्फ 22 गेंदों पर नाबाद 51 रन बनाए. उनकी पारी में 3 चौके और 4 छक्के शामिल रहे. शिवम दुबे ने भी 15 गेंदों पर 27 रन बनाकर भारत को 200 के पार पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई.
पाकिस्तान की पारी को हसन नवाज ने संभाला
212 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी पाकिस्तान की शुरुआत खराब रही और उसके शुरुआती तीन विकेट 39 रन पर गिर गए. इसके बाद हसन नवाज और सैम अयूब ने पारी संभाली और टीम को मुकाबले में वापस लाने की कोशिश की.
हसन नवाज ने 51 गेंदों पर 96 रन की शानदार पारी खेली, लेकिन पाकिस्तान की टीम लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकी. भारतीय गेंदबाजों ने आखिरी ओवरों में दबाव बनाए रखा और पाकिस्तान को 192/5 तक रोक दिया. भारत ने 19 रन से मुकाबला जीतकर गोल्ड मेडल बरकरार रखा.