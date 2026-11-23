

मोकामा विधायक अनंत सिंह की बेटी शिवांगी सिंह की शादी 25 नवंबर को होने जा रही है. शादी को लेकर बिहार ही नहीं, देशभर में चर्चा है. इसकी वजह सिर्फ शादी का बड़ा आयोजन नहीं, बल्कि इसमें होने वाले खास कार्यक्रम और भव्य इंतजाम भी हैं.

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शादी की तैयारियां मोकामा के नदवां गांव में बड़े स्तर पर की जा रही हैं. करीब 10 बीघे जमीन में विशाल पंडाल तैयार किया जा रहा है, जहां शादी से जुड़े अलग-अलग कार्यक्रम होंगे.

10 बीघे में तैयार हो रहा पूरा वेडिंग सेटअप

शादी के लिए बनाए जा रहे पंडाल में मेहमानों के बैठने, कार्यक्रम देखने और दूसरी व्यवस्थाओं के लिए अलग-अलग इंतजाम किए जा रहे हैं. इतने बड़े परिसर में होने वाले आयोजन को देखते हुए तैयारियां भी उसी स्तर पर की जा रही हैं.

बारिश की वजह से पिछले दिनों तैयारियों में परेशानी आई. पंडाल और आसपास के मैदान में पानी जमा हो गया था. अब बारिश रुकने के बाद पानी निकालने और जगह को दोबारा तैयार करने का काम शुरू हो गया है.

शादी से पहले होगी घोड़ा रेस

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इस शादी का सबसे चर्चित कार्यक्रम घोड़ा रेस है. इसके लिए बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली से 20 से ज्यादा घोड़े नदवां गांव पहुंच चुके हैं.

कई दिनों से घोड़ों की प्रैक्टिस भी कराई जा रही थी. रेस को लेकर खास मैदान तैयार किया गया है. बताया गया है कि रेस के विजेता को थार गाड़ी पुरस्कार में दी जाएगी.

देखें ये रिपोर्ट

बारिश के कारण मैदान की हालत जरूर खराब हुई है, लेकिन आयोजकों की कोशिश है कि 25 नवंबर से पहले मैदान को दोबारा रेस के लिए तैयार कर लिया जाए.

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जयमाला भी होगी खास

शादी के दौरान जयमाला के लिए भी खास इंतजाम किए जा रहे हैं. बड़ी संख्या में मेहमानों के मौजूद रहने को देखते हुए सामान्य लकड़ी के मंच की जगह मजबूत पक्का चबूतरा तैयार किया जा रहा है.

इसके लिए करीब 30 फीट चौड़ा और 100 फीट लंबा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है. जयमाला स्टेज को करीब 30 फीट ऊंचा रखने की तैयारी है, ताकि दूर बैठे मेहमान भी दूल्हा-दुल्हन को देख सकें.

बारिश ने बढ़ाई चुनौती

शादी की तैयारियों के बीच मौसम ने आयोजकों की मुश्किल जरूर बढ़ाई. साइक्लोन के असर से हुई बारिश के कारण पंडाल निर्माण और घोड़ा रेस के मैदान का काम प्रभावित हुआ.हालांकि अब बारिश रुकने के बाद तैयारियां फिर रफ्तार पकड़ रही हैं. पानी निकालने के साथ मैदान और पंडाल को कार्यक्रम के लिए तैयार करने का काम किया जा रहा है.

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अब अंतिम दौर में तैयारियां

शिवांगी की शादी में कई बड़े कार्यक्रम होने हैं. ऐसे में आयोजकों के सामने सबसे बड़ी चुनौती सभी तैयारियों को समय पर पूरा करना है.घोड़ा रेस का मैदान हो, 10 बीघे का पंडाल या फिर खास जयमाला स्टेज, हर जगह अंतिम दौर का काम चल रहा है. अब सबकी नजर 25 नवंबर पर है, जब शिवांगी की शादी के साथ इस भव्य आयोजन का मुख्य कार्यक्रम होगा.

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