प्रतापगढ़ के कुंडा में हाल ही में बागेश्वर धाम वाले धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की कथा संपन्न हुई. विधायक रघुराज प्रताप सिंह (राजा भैया) द्वारा आयोजित इस कथा में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी, साथ ही सैकड़ों नामचीन चेहरे भी बतौर गेस्ट शामिल हुए. विरोधियों ने आरोप लगाया कि मंच पर बाहुबलियों और क्षत्रिय विधायकों/नेताओं का जमावड़ा था, जिस पर अब राजा भैया ने प्रतिक्रिया दी है.

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कथा को जातिवाद का रंग देने पर पलटवार

कथा में बाहुबलियों और क्षत्रिय विधायकों की अधिक संख्या की चर्चाओं को खारिज करते हुए राजा भैया ने कहा कि समूचे हिंदू समाज ने इसमें बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया है. उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को यह बात खल रही है, इसलिए वे इसे जातिवाद का मोड़ दे रहे हैं. वहीं, चेतावनियों के बावजूद प्रयागराज से कुंडा तक धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री को सड़क मार्ग से ले जाने पर उन्होंने कहा कि वे देखना चाहते थे कि रास्ते में कोई मिले तो कथा के पहले कुछ और कार्यक्रम हो जाता.

मां शारदा और हनुमान जी की कृपा से संपन्न हुई कथा

राजा भैया ने आगे कहा कि इतनी बड़ी कथा बिना किसी अप्रिय घटना के निर्विघ्न रूप से संपन्न हुई, यह मैहर माई की कृपा से ही संभव हो सका है. उन्होंने कहा कि हनुमान जी महाराज स्वयं सारी व्यवस्था देखते हैं, तभी यह आयोजन सफलतापूर्वक पूरा होता है. अपनी आस्था प्रकट करने के लिए वे पहले कामदगिरि गए, जहां परिक्रमा की और फिर मैहर में मां शारदा के दर्शन किए.

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सनातन के अपमान पर मुंहतोड़ जवाब देने की बात

बागेश्वर धाम महाराज की हर जिले में एक राजा भैया होने वाली टिप्पणी पर उन्होंने कहा कि महाराज जी की उन पर बड़ी कृपा रहती है. सनातन धर्म और देवी-देवताओं के अपमान पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए राजा भैया ने कहा कि हिंदू जीवन के किसी भी क्षेत्र में हो- किसान, व्यवसायी, व्यापारी, अधिवक्ता या राजनेता- वह सबसे पहले हिंदू है. उसे मुखर होकर सनातन के पक्ष में बोलना चाहिए और धर्म का अपमान करने वालों को मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए.

आपको बता दें कि जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया बीते दिन मैहर पहुंचे थे. यहां उन्होंने त्रिकूट पर्वत पर विराजमान मां शारदा के दरबार में विधि-विधान से पूजा-अर्चना की. कुंडा में कथा के निर्विघ्न रूप से संपन्न होने के बाद आस्था प्रकट करने और आशीर्वाद लेने के लिए उन्होंने कामदगिरि की परिक्रमा के बाद मां शारदा के दर्शन किए. मंदिर परिसर से बाहर निकलकर समर्थकों और सुरक्षाकर्मियों के बीच उन्होंने मीडिया से बातचीत की. इस दौरान उन्होंने सनातन धर्म पर प्रहार और कथा को लेकर चल रही राजनीतिक चर्चाओं पर खुलकर अपनी बात रखी.

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