आगरा के ताजमहल में सुरक्षा में तैनात CISF जवानों और बिहार से आए पर्यटकों के बीच मारपीट का मामला सामने आया है. चंपारण से आए एक परिवार का तीन साल का बच्चा घूमने के दौरान कुछ देर के लिए बिछड़ गया था. आरोप है कि बच्चे को परिजनों को सौंपने और प्रवेश को लेकर हुए विवाद के दौरान CISF जवानों और पर्यटकों के बीच मारपीट हुई.

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घटना रविवार शाम करीब 4 बजे ताजमहल के पूर्वी गेट के अंदर दाईं तरफ बने CISF कंट्रोल रूम के पास की बताई जा रही है. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

जानकारी के मुताबिक, बिहार के चंपारण जिले से कुछ पर्यटक ताजमहल घूमने आए थे. इसी दौरान उनका तीन साल का बच्चा ताजमहल के रेड जोन में परिवार से बिछड़ गया. बच्चे की तलाश के बाद CISF जवानों ने उसे खोज लिया और कंट्रोल रूम में बैठा दिया. इसके बाद बच्चे के परिजनों से संपर्क कर उन्हें कंट्रोल रूम बुलाया गया, जहां बच्चे को परिवार के सुपुर्द कर दिया गया.

इसी बीच बच्चे को लेने आए परिजनों के साथ मौजूद कुछ अन्य लोग एग्जिट गेट से अंदर आने की कोशिश करने लगे, जिन्हें CISF जवानों ने रोक दिया. आरोप है कि एग्जिट गेट से प्रवेश को लेकर पर्यटकों और CISF जवानों के बीच बहस शुरू हुई, जो बाद में मारपीट में बदल गई. पर्यटकों का आरोप है कि जवान उन्हें और उनके परिजनों को पीटते हुए कंट्रोल रूम से बाहर तक ले आए.

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इस दौरान परिवार की महिलाएं बीच-बचाव करती रहीं और मदद के लिए चिल्लाती रहीं. घटना के दौरान मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने दोनों पक्षों को अलग करने की कोशिश भी की, लेकिन विवाद जारी रहा. देखें वीडियो-

घटना से जुड़ा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में ताजमहल के पूर्वी गेट के पास सुरक्षा बैरिकेडिंग के बाहर कुछ पर्यटक खड़े दिखाई दे रहे हैं, जबकि CISF जवान बैरिकेडिंग के अंदर मौजूद हैं. वीडियो में दोनों पक्षों के बीच हाथापाई होती नजर आ रही है. कुछ लोग बीच-बचाव कर पर्यटकों और जवानों को अलग करने की कोशिश करते दिखते हैं, लेकिन विवाद के दौरान मारपीट जारी रहती है.

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) के एक अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि घटना को गंभीरता से लिया गया है. इस मामले में CISF से जवाब मांगा गया है. पर्यटकों के साथ मारपीट के आरोपों पर CISF का आधिकारिक पक्ष फिलहाल सामने नहीं आया है. वहीं, पुलिस का कहना है कि मामले की जानकारी जुटाई गई है और दोनों पक्षों के बीच हाथापाई होने की बात सामने आई है.

पुलिस ने क्या बताया?

ताज सुरक्षा के ACP यतेंद्र नगर ने बताया कि सोशल मीडिया पर ताजमहल के पूर्वी गेट पर CISF जवानों के साथ कुछ लोगों की हाथापाई का वीडियो वायरल हुआ था. जानकारी करने पर पता चला कि चंपारण जिले के कुछ पर्यटक ताजमहल घूमने आए थे और इसी दौरान उनका बच्चा रेड जोन में बिछड़ गया था. CISF जवानों ने बच्चे को तलाश कर कंट्रोल रूम में बैठाया और परिजनों से संपर्क कर उन्हें बुलाया गया. बच्चे को परिजनों के सुपुर्द भी कर दिया गया था.

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ACP के मुताबिक, बच्चे को लेने आए परिजनों के साथ कुछ अन्य लोग भी थे, जो एग्जिट गेट से अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे. CISF जवानों ने उन्हें रोका, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच हाथापाई हुई. पुलिस के मुताबिक, फिलहाल किसी भी पक्ष की ओर से शिकायत (तहरीर) नहीं मिली है. तहरीर मिलने के बाद मामले में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.

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