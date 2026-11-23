बिहार के बाहुबली नेता और मोकामा विधायक अनंत सिंह की बेटी शिवांगी की शादी की तैयारियां इन दिनों पूरे जोर-शोर से चल रही हैं. 25 नवंबर को होने वाली इस शाही शादी में मेहमानों के स्वागत से लेकर भव्य आयोजनों तक की तैयारी की गई है. लेकिन शादी से ठीक पहले साइक्लोन एक्वान की वजह से हुई बारिश ने आयोजकों की मुश्किल बढ़ा दी. तीन दिनों तक हुई बारिश ने न सिर्फ पंडाल निर्माण की रफ्तार रोक दी, बल्कि घोड़ा रेस के लिए तैयार मैदान को भी पानी से भर दिया.

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घोड़ा रेस के मैदान से पानी निकालने का काम हुआ शुरू

इस बारिश के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठने लगा कि क्या शिवांगी की शादी में होने वाली चर्चित घोड़ा रेस अब रद्द हो जाएगी? दरअसल, इस रेस के विजेता को प्रथम पुरस्कार के रूप में थार गाड़ी दी जानी है. ऐसे में इस आयोजन को लेकर लोगों में खासा उत्साह है. हालांकि, अनंत सिंह ने साफ कर दिया है कि बारिश के बावजूद घोड़ा रेस का कार्यक्रम नहीं टलेगा.

अनंत सिंह की बेटी की शादी की चर्चा पूरे देश में हो रही है. (Photo: ITG)

सोमवार सुबह बारिश थमते ही शादी की तैयारियों ने फिर रफ्तार पकड़ ली. पंडाल के अंदर जमा पानी निकालने का काम शुरू कर दिया गया है. वहीं, घोड़ा रेस के मैदान को दोबारा तैयार करने के लिए भी मशक्कत शुरू हो गई है. आयोजक चाहते हैं कि शादी का कोई भी कार्यक्रम प्रभावित न हो.

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25 नवंबर को दिखेगा घोड़ों का रोमांच

अनंत सिंह ने बताया कि बारिश से मैदान में परेशानी जरूर आई है, लेकिन मिट्टी हटाकर देखने पर पानी का असर महज दो इंच तक मिला है. सोमवार से मैदान को ठीक करने का काम शुरू किया जाएगा. उनका कहना है कि अगर अगले एक-दो दिनों तक बारिश नहीं हुई तो घोड़ा रेस समेत सभी कार्यक्रम तय समय पर होंगे.

शादी के लिए कई एकड़ में बन रहा पंडाल. (Photo: ITG)

यानी मौसम ने भले ही शाही शादी की तैयारियों में खलल डालने की कोशिश की हो, लेकिन अनंत सिंह की तैयारी पूरी है. अब सबकी नजर 25 नवंबर पर है, जब शिवांगी की शादी के साथ मैदान में थार वाली घोड़ा रेस का रोमांच भी देखने को मिलेगा.

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