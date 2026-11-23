देव दिवाली के बाद ग्रहों के राजकुमार बुध चाल बदलने वाले हैं. इस साल देव दीवाली 24 नवंबर को हो और इसके ठीक अगले ही दिन यानी 25 नवंबर को बुध विशाखा नक्षत्र में गोचर करने वाले हैं. ज्योतिष में देवगुरु बृहस्पति को इस नक्षत्र का स्वामी बताया गया है. ज्योतिषविदों का कहा है कि बुध का यह गोचर चार राशियों को शुभ परिणाम दे सकता है. इन राशियों को साल के अंत में कुछ बहुत ही अच्छे परिणाम मिल सकते हैं. आर्थिक स्थिति संवरने और हालात बेहतर होने के संकेत हैं.

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वृषभ राशि (Taurus)

वृषभ राशि के जातकों के लिए बुध का विशाखा नक्षत्र में प्रवेश शुभ परिणाम देने वाला हो सकता है. इस दौरान लंबे समय से अटका हुआ पैसा वापस मिलने की संभावना है. आमदनी के नए रास्ते खुल सकते हैं, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी. कारोबार से जुड़े लोगों को कोई बड़ी डील मिल सकती है. इससे भविष्य में अच्छा मुनाफा होने के योग बनेंगे. नौकरीपेशा लोगों के लिए भी यह अवधि अनुकूल रह सकती है. कार्यक्षेत्र में आपके काम की सराहना हो सकती है.

मिथुन राशि (Gemini)

मिथुन राशि वालों के लिए बुध का नक्षत्र परिवर्तन करियर और कारोबार में नए अवसर लेकर आ सकता है. नौकरी कर रहे लोगों को नई जिम्मेदारी मिल सकती है. जो जातक लंबे समय से नौकरी बदलने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें किसी अच्छी जगह से ऑफर मिलने की संभावना है. कारोबारियों को आर्थिक लाभ हो सकता है. नए लोगों के साथ संपर्क बढ़ेंगे, जो भविष्य में फायदेमंद साबित हो सकते हैं. निवेश से भी भविष्य में लाभ मिलने की संभावना है.

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कन्या राशि (Virgo)

कन्या राशि के जातकों के लिए बुध का विशाखा नक्षत्र में गोचर सुख-समृद्धि और सौभाग्य बढ़ाने वाला हो सकता है. इस दौरान अचानक धन लाभ के योग बन सकते हैं. लंबे समय से नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को अच्छे अवसर मिल सकते हैं. विदेश से जुड़े कारोबार में लाभ होने की संभावना है. व्यापारियों को नई डील मिल सकती है, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. वहीं, लंबे समय से अटके हुए काम तेजी से पूरे हो सकते हैं.

मकर राशि (Capricorn)

मकर राशि वालों के लिए बुध का नक्षत्र गोचर लाभ और तरक्की के अवसर लेकर आ सकता है. नौकरीपेशा जातकों की आमदनी में बढ़ोतरी होने के संकेत हैं. कार्यक्षेत्र में मेहनत का पूरा फल मिल सकता है. जो लोग नया कारोबार शुरू करने या किसी नए काम की योजना बना रहे हैं, उनके लिए यह समय अनुकूल रह सकता है. व्यापार से जुड़े लोगों को भी लाभ मिलने की संभावना है. इस दौरान आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है. घर-परिवार में सुख-समृद्धि और खुशहाली का माहौल बना रह सकता है.

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