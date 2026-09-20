scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

पाकिस्तान में क्या है सब्जियों का भाव? बहावलपुर मंडी से आया वीडियो वायरल

पाकिस्तान के बहावलपुर की सब्जी मंडी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में दुकानदार अलग-अलग सब्जियों के भाव बताते नजर आ रहे हैं, जिनमें मटर का रेट 2 हजार रुपये बताया गया.

Advertisement
X
वीडियो के सामने आने के बाद इस पर भारतीय यूजर्स के रिएक्शन भी सामने आ रहे हैं (Photo:Insta/@naveedmandiwala)
वीडियो के सामने आने के बाद इस पर भारतीय यूजर्स के रिएक्शन भी सामने आ रहे हैं (Photo:Insta/@naveedmandiwala)

पाकिस्तान के बहावलपुर की सब्जी मंडी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में अलग-अलग सब्जियों के मंडी भाव बताए जा रहे हैं.

पाकिस्तान के बहावलपुर की इस सब्जी मंडी में एक शख्स दुकानदारों से अलग-अलग सब्जियों के रेट पूछता नजर आ रहा है. सबसे पहले बैंगन का भाव पूछा गया, तो दुकानदार ने 350 रुपये बताया. कद्दू का रेट 600 रुपये, जबकि गाजर भी 600 रुपये के भाव पर है. वहीं मटर का रेट 2 हजार रुपये बताया गया, जो इन सब्जियों में सबसे ज्यादा है. नींबू का भाव 150 रुपये है, जबकि करेले का रेट 600 रुपये बताया गया.

वीडियो के सामने आने के बाद इस पर भारतीय यूजर्स के रिएक्शन भी सामने आ रहे हैं. कुछ लोगों का कहना है कि पाकिस्तानी पहले से ही आर्थिक परेशानी से जूझ रहे हैं, ऐसे में क्या वे इतनी महंगी सब्जियां अफोर्ड कर पाते होंगे? वहीं, किसी का कहना है कि अगर पाकिस्तान में सब्जियों के ये रेट हैं तो सोना-चांदी का क्या रेट होगा.

सम्बंधित ख़बरें

दूसरों से तुलना हमेशा नुकसानदायक नहीं होती. ( Photo: ITG)
किसी की खुशी देखकर आपको अपनी जिंदगी कम अच्छी क्यों लगती है?
air hostess challenges, former air hostess,
'कपल आखिरी सीट पर...' पूर्व एयर होस्टेस ने बताईं नौकरी की चुनौतियां
The woman was travelling without a ticket and got into an argument with a TTE.
'टीटी मेरे कपड़ा उतार रहा है...' बिना टिकट पकड़ी महिला ने खुद फाड़े कपड़े
एआई की मदद से शॉर्ट वीडियो, विज्ञापन, गेम और दूसरी डिजिटल कहानियां बनाना आसान हो रहा है. ( Photo: ITG)
अपना चेहरा दीजिए, पैसे पाइए! चीन में AI ने खोला कमाई का नया रास्ता
यह मामला चीन के झेजियांग प्रांत के जियाशान काउंटी का बताया जा रहा है. ( Photo: AI)
AI ने बताई अंतिम संस्कार की तारीख! शख्स ने कंपनी पर कर दिया केस
Advertisement

देखें वीडियो

हालांकि, इस वीडियो में एक पेंच है- किलो का भाव है या 'धड़ी' का?

इस वीडियो पर चर्चा के बीच एक बात ध्यान देने वाली है. कुछ सोशल मीडिया यूजर्स का कहना है कि वीडियो में बताए जा रहे भाव जरूरी नहीं कि प्रति किलो हों. कमेंट्स में कई लोगों ने दावा किया कि पाकिस्तान में कुछ जगहों पर सब्जियों का भाव 'धड़ी' के हिसाब से भी बताया जाता है.

यह भी पढ़ें: पाकिस्तान में क्या पक रहा है? एक तरफ जेल में डॉक्टरों का छापा, दूसरी तरफ इमरान की बहन भेजी गईं जेल

'धड़ी' स्थानीय तौर पर इस्तेमाल होने वाली वजन की एक इकाई है, जिसे कई जगह करीब 5 किलो के आसपास माना जाता है. इसलिए सिर्फ वीडियो में सुनाई दे रहे '350 रुपये' को सीधे 350 रुपये प्रति किलो मान लेना सही नहीं होगा.

यानी वायरल वीडियो में बताए गए भावों को समझने के लिए यह देखना जरूरी है कि दुकानदार किस वजन की इकाई के हिसाब से कीमत बता रहा है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    एस जयशंकर, मनीष सिसोदिया, पूर्व जज... नेताओं से नौकरशाहों तक कई दिग्गजों को मिला SIR मामले में नोटिस |
    'वो तुम्हारी पत्नी है', कटरीना की ट्रोलिंग पर आगे आए सलमान, अब विक्की कौशल के पीछे पड़े ट्रोल्स! |
    जेपी नड्डा बोले- ABVP की जीत राहुल गांधी की गूंज को छात्रों का करारा जवाब |
    अमृतसर: ASI की हत्या करने वाले आरोपी का एनकाउंटर, पाकिस्तानी कनेक्शन आया सामने |
    Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 20 सितंबर 2026 की शाम की बड़ी खबरें और अन्य समाचार |
    अखिलेश यादव का BJP पर निशाना, कहा 2027 में हर विधानसभा में घटाएंगे 27 हजार वोट |
    20 टीमें, 35000 KM और 21 दिनों का सफर... जानिए क्या है वडनगर से वाराणसी के बीच शुरू हुई 'सेवा यात्रा' |
    एकता कपूर के शो से मिली शोहरत, सब छोड़ भक्त‍ि की राह पर एक्ट्रेस, त्यागा शोबिज |
    रसोई में ग्रेनाइट लगाने से पहले 10 बार सोचें! शोरूम वाले छुपाते हैं ये 6 कमियां, बाद में होगा पछतावा |
    पाकिस्तान में क्या पक रहा है? एक तरफ जेल में डॉक्टरों का छापा, दूसरी तरफ इमरान की बहन भेजी गईं जेल
    Advertisement