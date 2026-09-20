पाकिस्तान में क्या है सब्जियों का भाव? बहावलपुर मंडी से आया वीडियो वायरल

पाकिस्तान के बहावलपुर की सब्जी मंडी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में अलग-अलग सब्जियों के मंडी भाव बताए जा रहे हैं.

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पाकिस्तान के बहावलपुर की इस सब्जी मंडी में एक शख्स दुकानदारों से अलग-अलग सब्जियों के रेट पूछता नजर आ रहा है. सबसे पहले बैंगन का भाव पूछा गया, तो दुकानदार ने 350 रुपये बताया. कद्दू का रेट 600 रुपये, जबकि गाजर भी 600 रुपये के भाव पर है. वहीं मटर का रेट 2 हजार रुपये बताया गया, जो इन सब्जियों में सबसे ज्यादा है. नींबू का भाव 150 रुपये है, जबकि करेले का रेट 600 रुपये बताया गया.

वीडियो के सामने आने के बाद इस पर भारतीय यूजर्स के रिएक्शन भी सामने आ रहे हैं. कुछ लोगों का कहना है कि पाकिस्तानी पहले से ही आर्थिक परेशानी से जूझ रहे हैं, ऐसे में क्या वे इतनी महंगी सब्जियां अफोर्ड कर पाते होंगे? वहीं, किसी का कहना है कि अगर पाकिस्तान में सब्जियों के ये रेट हैं तो सोना-चांदी का क्या रेट होगा.

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हालांकि, इस वीडियो में एक पेंच है- किलो का भाव है या 'धड़ी' का?

इस वीडियो पर चर्चा के बीच एक बात ध्यान देने वाली है. कुछ सोशल मीडिया यूजर्स का कहना है कि वीडियो में बताए जा रहे भाव जरूरी नहीं कि प्रति किलो हों. कमेंट्स में कई लोगों ने दावा किया कि पाकिस्तान में कुछ जगहों पर सब्जियों का भाव 'धड़ी' के हिसाब से भी बताया जाता है.

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'धड़ी' स्थानीय तौर पर इस्तेमाल होने वाली वजन की एक इकाई है, जिसे कई जगह करीब 5 किलो के आसपास माना जाता है. इसलिए सिर्फ वीडियो में सुनाई दे रहे '350 रुपये' को सीधे 350 रुपये प्रति किलो मान लेना सही नहीं होगा.

यानी वायरल वीडियो में बताए गए भावों को समझने के लिए यह देखना जरूरी है कि दुकानदार किस वजन की इकाई के हिसाब से कीमत बता रहा है.

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