How to Clean Kitchen Chimney: रसोई की चिमनी पर जम गई है जिद्दी ग्रीस और चिकनाई? घर में पड़े इस सफेद पाउडर से करें साफ, मिनटों में चमकेगी

भारतीय रसोई में तड़का, छौंक और ऑयली खाना बनते समय उठने वाला धुआं और तेल चिमनी के फिल्टर और बॉडी पर धीरे-धीरे जमा होने लगता है. समय पर सफाई न करने से चिमनी पर चिकनाई की मोटी, काली और चिपचिपी परत जम जाती है, जिससे चिमनी की हवा खींचने की क्षमता कम हो जाती है. बाजार से महंगे क्लीनर खरीदने या मैकेनिक को बुलाने की बजाय आप घर में ही मौजूद बेकिंग सोडा, सिरका और डिशवॉश लिक्विड जैसी चीजों का इस्तेमाल करके अपनी किचन चिमनी को बिना किसी झंझट के एकदम नए जैसी चमका सकती हैं.

और पढ़ें

सामग्री:

बेकिंग सोडा - 3 से 4 बड़े चम्मच

सफेद सिरका - 1/2 कप

डिशवॉशिंग लिक्विड या निर्मा - 2 बड़े चम्मच

कास्टिक सोडा (ज्यादा जिद्दी चिकनाई के लिए) - 2 से 3 बड़े चम्मच (ऑप्शनल)

उबलता हुआ गरम पानी - 1 बाल्टी या टब

पुराना टूथब्रश या स्क्रबर

बनाने का तरीका:

सफाई शुरू करने से पहले चिमनी का प्लग निकाल दें और पावर सप्लाई पूरी तरह बंद कर दें.

चिमनी के नीचे लगे मेश या बाफल फिल्टर को धीरे से लॉक खोलकर बाहर निकाल लें.

एक बड़े टब या सिंक में इतना उबलता गरम पानी भरें जिसमें फिल्टर पूरी तरह डूब जाएं. अब इसमें बेकिंग सोडा, सिरका और बर्तन धोने वाला लिक्विड डालकर अच्छे से मिलाएं.

इस मिश्रण में चिमनी के गंदे फिल्टरों को 20 से 30 मिनट के लिए छोड़ दें. गरम पानी और बेकिंग सोडा का रिएक्शन जिद्दी से जिद्दी तेल और ग्रीस को ढीला कर देगा.

Advertisement

30 मिनट बाद पुराने टूथब्रश या हल्के स्क्रबर से फिल्टर को धीरे-धीरे रगड़ें. पूरी चिकनाई आसानी से निकल जाएगी. इसके बाद ताजे पानी से धोकर कपड़े से पोंछ लें.

चिमनी के बाहरी हुड, ग्लास और स्टील बॉडी पर थोड़ा सा सिरका और डिशवॉश लिक्विड मिलाकर स्प्रे करें. 5 मिनट बाद किसी कॉटन या माइक्रोफाइबर कपड़े से पोंछ दें.

अगर चिमनी सालों से साफ नहीं हुई है तो टब में गरम पानी के साथ 2 चम्मच कास्टिक सोडा डालें और 15 मिनट के लिए फिल्टर छोड़ दें. (ध्यान रखें: कास्टिक सोडा इस्तेमाल करते समय हाथों में ग्लव्स जरूर पहनें).

फिल्टरों को धूप या पंखे की हवा में पूरी तरह सुखाने के बाद ही वापस चिमनी में सेट करें.

---- समाप्त ----