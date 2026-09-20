'यह शराब पीने की जगह नहीं...', खुले में जाम छलकाने से रोका तो महिला पर चढ़ा दी कार

महाराष्ट्र के पुणे के बालेवाड़ी इलाके में शराब पीने से रोकना एक महिला को भारी पड़ गया. आरोप है कि खुले मैदान में शराब पी रहे दो युवकों ने 46 साल की महिला को कार से टक्कर मार दी. महिला के हाथ-पैर में गंभीर चोट आई है. बानेर पुलिस ने मामले में दोनों युवकों को गिरफ्तार किया है.

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घटना शनिवार रात करीब 8:30 बजे दसरा चौक के पास की बताई जा रही है. महिला मनीषा संजय भंडारी अपने कुत्ते को टहलाने गई थीं. वहां एक कार में दो युवक शराब पी रहे थे. कुत्ता कार के पास पहुंचा तो युवकों ने पूछा कि क्या वह काटेगा. महिला ने कहा कि कुत्ता नहीं काटेगा. इसी दौरान उनकी नजर दोनों के शराब पीने पर गई.

महिला ने युवकों से कहा कि 'यह शराब पीने की जगह नहीं है'. इसके बाद वह कुत्ते को लेकर आगे चली गईं. आरोप है कि जब वह वापस लौटीं, तो दोनों युवक कार में बैठे तेज म्यूजिक चला रहे थे. इसी दौरान कार उनकी तरफ बढ़ाई गई और उन्हें टक्कर मार दी गई.

हाथ-पैर में आई गंभीर चोट

शिकायत के मुताबिक, टक्कर के बाद महिला को हाथ और पैर में गंभीर चोट लगी. आरोप है कि दोनों युवकों ने उनके साथ गाली-गलौज की और धमकी भी दी. शिकायत में यह भी कहा गया है कि कार इस तरह चलाई गई, जिससे महिला को गंभीर नुकसान पहुंच सकता था.

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पुलिस ने मामले की जांच के दौरान सबूत जुटाए. इसके बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया. महिला और दोनों आरोपियों का मेडिकल भी कराया गया है.

दोनों आरोपी बालेवाड़ी के रहने वाले

पुलिस ने जिन दो युवकों को गिरफ्तार किया है, उनकी पहचान दिनेश दशरथ बिरदार और प्रशांत नवनाथ भोंडवे के रूप में हुई है. दोनों की उम्र 23 और 25 साल बताई गई है. दोनों बालेवाड़ी के रहने वाले हैं. बानेर पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि तकनीकी सबूत मिलने के बाद गिरफ्तारी की गई. मामले में आगे की जांच जारी है.

पुलिस ने मामले में हत्या की कोशिश समेत संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया है. साथ ही मोटर व्हीकल एक्ट की धाराएं भी लगाई गई हैं. फिलहाल पुलिस घटना से जुड़े बाकी पहलुओं की जांच कर रही है. जांच पूरी होने के बाद मामले में और जानकारी सामने आ सकती है.



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