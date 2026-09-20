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'महिला व्यापारी को गेस्ट हाउस बुलाया', तेलंगाना CM के करीबी पर गंभीर आरोप

तेलंगाना में सीएम के करीबी पर आउटडोर एडवरटाइजिंग के काम के सिलसिले में एक महिला एंटरप्रेन्योर को गेस्ट हाउस बुलाने का आरोप लगा है. आरएस प्रवीण कुमार ने इस मामले की जांच की मांग की है.

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आर.एस. प्रवीण कुमार ने CM के करीबी पर सवाल उठाए. (File photo: ITG)
आर.एस. प्रवीण कुमार ने CM के करीबी पर सवाल उठाए. (File photo: ITG)

तेलंगाना में एक महिला एंटरप्रेन्योर को गेस्ट हाउस बुलाने के आरोप के बाद विवाद बढ़ गया है. महिला का कहना है कि आउटडोर एडवरटाइजिंग सेक्टर में मौका पाने की कोशिश के दौरान उन्हें गेस्ट हाउस बुलाया गया था. अब इस मामले में बीआरएस जनरल सेक्रेटरी आर.एस. प्रवीण कुमार ने तेलंगाना सरकार से मांग की है कि इसमें शामिल व्यक्ति की पहचान और मीटिंग की जगह का पता लगाया जाए.

बता दें, मिथुना एड्स की प्रोप्राइटर के. शोभा रेड्डी ने हाल ही में सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी को संबोधित करते हुए एक पोस्ट लिखा. उन्होंने कहा कि वह पिछले तीन सालों से आउटडोर एडवरटाइजिंग सेक्टर में काम करने के लिए कानूनी और निष्पक्ष मौका पाने की कोशिश कर रही हैं.

अपनी पोस्ट में शोभा रेड्डी ने कहा कि उन्होंने रेगुलर टेंडर आने तक अस्थायी मौका पाने के लिए रेवेन्यू-शेयरिंग के प्रस्ताव दिए थे. उन्होंने उन एडवरटाइजिंग स्ट्रक्चर पर भी सवाल उठाए जो नोटिस और नियमों के पालन से जुड़े अनसुलझे मुद्दों के बावजूद कथित तौर पर चल रहे हैं. साथ ही, उन्होंने दावा किया कि कुछ मामलों में जीओ एमएस नंबर 68 के तहत पायलट प्रोजेक्ट और छूट या रियायतें दी गई थीं.

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महिला ने कहा कि सरकार के सामने अपना मुद्दा रखने की कोशिश करते हुए, वह एक ऐसे व्यक्ति के पास गईं, जिसे वह मुख्यमंत्री का करीबी समझती थी. उन्होंने लिखा, मुझसे सीधे तौर पर कहा गया कि मैं अपने मामले पर चर्चा करने के लिए गेस्ट हाउस आऊं.

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उन्होंने उस व्यक्ति का नाम नहीं बताया और खास तौर पर कहा कि वह सार्वजनिक मंच पर व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाना चाहतीं. उन्होंने कानूनी मौका, समान व्यवहार और सम्मान की मांग की.

आर.एस. प्रवीण ने CM के करीबी पर सवाल उठाए

आरोप पर प्रतिक्रिया देते हुए, बीआरएस जनरल सेक्रेटरी आर.एस. प्रवीण कुमार ने सवाल किया कि सरकारी कामकाज से जुड़ा बिजनेस मौका चाहने वाली महिला एंटरप्रेन्योर को कथित तौर पर गेस्ट हाउस आने के लिए क्यों कहा गया.

प्रवीण कुमार ने कहा, शोभा रेड्डी नाम की एक महिला, जो मिथुन एड्स की मालकिन हैं, एडवरटाइजिंग सेक्टर में काम करने का मौका पाने के लिए मुख्यमंत्री के पास गईं. चूंकि मुख्यमंत्री के पास म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन का पोर्टफोलियो भी है, इसलिए उन्होंने उनके करीबी सहयोगियों में से एक के जरिए उन तक पहुंचने की कोशिश की.

उन्होंने कहा, अगर कोई महिला जिसने अपनी कंपनी बनाई है, यह कहती है कि मुख्यमंत्री के करीबी व्यक्ति ने उससे कहा कि उसे काम के लिए गेस्ट हाउस आना होगा, तो इस आरोप की जांच होनी चाहिए.

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