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पाकिस्तान में क्या पक रहा है? एक तरफ जेल में डॉक्टरों का छापा, दूसरी तरफ इमरान की बहन भेजी गईं जेल

पाकिस्तान की अदियाला जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का एक स्पेशल टीम ने मेडिकल चेकअप किया. जानकारी के मुताबिक, डॉक्टरों ने उनके ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और आंखों की जांच की. इस बीच, इमरान की बहन को भी जेल भेजा गया है.

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इमरान की बहन अलीमा को लाहौर में हिरासत में लिया गया और कोट लखपत जेल भेज दिया गया. (File Photo: ITG)
इमरान की बहन अलीमा को लाहौर में हिरासत में लिया गया और कोट लखपत जेल भेज दिया गया. (File Photo: ITG)

पाकिस्तान की जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की सेहत को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच उनका अचानक मेडिकल चेकअप किया गया है. 73 वर्षीय इमरान खान साल 2023 से जेल में हैं, जब उन्हें भ्रष्टाचार के एक मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद गिरफ्तार किया गया था. फिलहाल, वह रावलपिंडी की हाई-सिक्योरिटी वाली अदियाला जेल में बंद हैं.

इस बीच, पाकिस्तानी अधिकारियों ने रविवार को इमरान खान की बहन अलीमा खान को हिरासत में ले लिया. सूत्रों के अनुसार, अलीमा को लाहौर में हिरासत में लिया गया और कोट लखपत जेल भेज दिया गया. 

अलीमा को 'पंजाब मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर ऑर्डिनेंस, 1960' के तहत हिरासत में लिया गया. इस कानून के तहत स्थानीय पुलिस किसी भी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है जिससे सार्वजनिक शांति को खतरा हो.

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इस बीच, कुछ रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (PIMS) की एक विशेष टीम ने पूर्व क्रिकेटर से राजनेता बने इमरान खान की मेडिकल जांच की.

बताया जा रहा है कि इमरान खान का व्यापक मेडिकल चेकअप किया गया, जिसमें ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और आंखों की जांच शामिल थी.

रिपोर्ट के अनुसार, PIMS के एक डॉक्टर ने टीम का नेतृत्व किया, जबकि जांच के दौरान अदियाला जेल अस्पताल के मेडिकल स्टाफ ने भी मदद की. खान ने आंखों की बीमारी की शिकायत की है और उन्हें इलाज के लिए कई बार PIMS ले जाया गया है.

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यह भी पढ़ें: सिख ड्राइवर पर हमला किया, दाढ़ी खींची... फिर हाईजैक की बस, ब्रिटेन में बवाल

इमरान खान के समर्थकों का आरोप है कि उचित स्वास्थ्य देखभाल न मिलने के कारण उनकी सेहत खराब हो गई है, जेल अधिकारियों ने इस आरोप को खारिज कर दिया है.

सुप्रीम कोर्ट ने 18 अगस्त को उन्हें इलाज के लिए निजी अस्पताल में शिफ्ट करने का आदेश दिया था, लेकिन इसके बजाय उन्हें PIMS ले जाया गया और अस्पताल में कई मेडिकल टेस्ट के बाद वापस जेल भेज दिया गया.

खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने उनकी सेहत को लेकर चिंता जताते हुए पूरी मेडिकल जांच और इलाज के लिए उन्हें इस्लामाबाद के निजी शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में शिफ्ट करने की मांग की है. पार्टी ने उन्हें रिहा करने के लिए सरकार पर दबाव बनाने के मकसद से 27 सितंबर को विरोध प्रदर्शन की भी योजना बनाई है.

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