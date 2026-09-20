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'वो तुम्हारी पत्नी है', कटरीना की ट्रोलिंग पर आगे आए सलमान, अब विक्की कौशल के पीछे पड़े ट्रोल्स!

सलमान ने बिग बॉस में कटरीना की बॉडी शेमिंग पर खुलकर उनका बचाव किया था, और ट्रोल्स को फटकार लगाई थी. हालांकि लगता है कि उनकी बातों का कोई असर नहीं हुआ है क्योंकि अब लोग विक्की कौशल के पीछे पड़ गए हैं.

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अब विक्की को क्यों बनाया निशाना? (Photo: Screengrab/Vinod Singh)
अब विक्की को क्यों बनाया निशाना? (Photo: Screengrab/Vinod Singh)

ऐसा लगता है कि सुपरस्टार सलमान खान ने इंटरनेट को अपने कब्जे में कर लिया है. पूरा सोशल मीडिया सिर्फ उन्हीं की चर्चा, वीडियो और फोटो से भरा है. बीती रात बिग बॉस वीकेंड का वार एपिसोड में सलमान ने ट्रोल्स और पैपराजी को आड़े हाथों लिया था. उन्हें बॉडी शेम किए जाने पर एक्टर ने अपनी टी-शर्ट और टोपी उतार दी, और सबको चेतावनी भी दे डाली.

सलमान ने लिया स्टैंड

सलमान ने ये मुद्दा हाल ही में हुई कटरीना कैफ की ट्रोलिंग के कारण उठाया था. उन्होंने बिना एक्ट्रेस का नाम लिए कहा था कि आजकल प्रेग्नेंट औरतों को बढ़े हुए वजन ट्रोल किया जा रहा है. वो अपने घर में परिवार के साथ समय बिताना चाह रही हैं. जब वो फिल्मों में आएंगी, तब खुद फिट हो जाएंगी. सलमान की इन बातों को कटरीना से जोड़ा गया, जिसके लिए उनकी जमकर तारीफ हुई. ना सिर्फ कटरीना, उन्होंने अपने छोटे भाई सोहेल की भी ट्रोलिंग पर रिएक्ट किया. सलमान ने ट्रोल्स से कहा कि पहले खुद को देखें, फिर कमेंट करें. 

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नेशनल टीवी पर सलमान खान का कटरीना और एक्टर्स की ट्रोलिंग के लिए खड़े होना उन्हें लोगों का फिर से फेवरेट बना गया. उन्होंने जिस बेबाक अंदाज से ट्रोल्स को फटकार लगाई, उसके चलते अब विक्की कौशल लाइमलाइट में आ गए हैं. लोग उनकी चुप्पी पर सवाल उठा रहे हैं क्योंकि कटरीना उनकी पत्नी हैं और एक्टर ने अभी तक इस ट्रोलिंग वाले मुद्दे पर कोई रिएक्शन नहीं दिया है. 

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सवालों से घिरे विक्की

सोशल मीडिया पर इस समय कई लोग सलमान का वीडियो शेयर करके विक्की कौशल को नसीयत दे रहे हैं कि उन्हें सुपरस्टार से कुछ सीखना चाहिए. विक्की से कहा जा रहा है कि कटरीना उनकी पत्नी हैं, इस मुद्दे पर उन्हें भी खुलकर सामने आना चाहिए. लोगों सोच रहे हैं कि सलमान को नेशनल टीवी पर कटरीना के लिए स्टैंड लेता हुआ देखकर विक्की को कैसा लगा होगा. 

अब विक्की कौशल अपनी आलोचना पर क्या जवाब देंगे, ये तो वक्त आने पर पता चलेगा. बात करें कटरीना की, तो नवंबर साल 2025 में उन्होंने अपने बेटे विहान को जन्म दिया था. साल 2024 में उन्होंने आखिरी बार फिल्म मैरी क्रिसमस में काम किया था. इसके बाद उनका अगला प्रोजेक्ट अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है.

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