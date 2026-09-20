'अब तो मां बन जाओ, उम्र हो गई', ट्रोलिंग से टूटी भोजपुरी हसीना, सलमान खान ने बढ़ाया हौसला

भाईजान जब बोलते हैं तो अच्छे-अच्छों की बोलती बंद कर देते हैं. 'बिग बॉस 20' के वीकेंड का वार एपिसोड में भी इस बार सलमान खान का दबंग अंदाज देखने को मिला. उम्र, मोटापे, लुक्स पर सेलेब्स को ट्रोल करने वालों की सलमान खान ने क्लास लगा दी. सलमान ने ट्रोल्स को चेतावनी भी दे डाली कि ये उनके लिए अच्छा नहीं होगा.

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सलमान की मुरीद हुईं मोनालिसा

सलमान खान ने जब से ट्रोल्स की क्लास लगाई है, तब से आम जनता से लेकर बड़े-बड़े सेलेब्स तक सलमान खान की दबंगई के मुरीद हो गए हैं. हर कोई सलमान की तारीफों के पुल बांध रहा है. भोजपुरी इंडस्ट्री की क्वीन और बिग बॉस की एक्स कंटेस्टेंट मोनालिसा ने महिलाओं का स्टैंड लेने पर सलमान खान की जमकर तारीफ की है.

मोनालिसा ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर सलमान खान की तस्वीर शेयर की है. मोनालिसा ने कैप्शन में बताया कि लोग उन्हें भी बढ़ती उम्र पर ट्रोल करते हैं. मां न बन पाने पर ट्रोल करते हैं. अगर उनका वजन बढ़ जाता है, तब भी लोग उन्हें ट्रोल करते हैं. सलमान ने जिस तरह महिलाओं का स्टैंड लिया, मोनालिसा ने एक्टर के उस अंदाज की सराहना की है. मोनालिसा ने कैप्शन में लिखा- थैंक्यू सलमान सर...मुझे आप पर बहुत-बहुत गर्व है.

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मोनालिसा ने आगे कैप्शन में लिखा कि ये ट्रोल्स के लिए रियलिटी चेक है. मोनालिसा लिखती हैं- मैं ग्रेसफुली बढ़ती उम्र को खूबसूरती और सहजता से स्वीकार कर रही हूं और मुझे इसका कोई मलाल नहीं है... यह तो कुदरती है.

'हमने प्रेग्नेंट होने के लिए अनगिनत इलाज करवाए, हार्मोनल बदलाव हुए, एंग्जायटी और वजन बढ़ने का सामना किया और फिर बार-बार असफलताएं मिलीं. लेकिन इसके बावजूद मुझे यह कहकर ट्रोल किया गया 'अब तो मां बन जाओ, उम्र हो गई है'.' मोनालिसा की इस पोस्ट ने फैंस को इमोशनल कर दिया है. फैंस उन्हें हिम्मत के साथ ट्रोल्स का सामना करने की सलाह दे रहे हैं.

मोनालिसा की बात करें तो उन्होंने साल 2017 में विक्रांत सिंह राजपूत से शादी रचाई थी. लेकिन 9 साल बाद भी एक्ट्रेस की गोद सूनी है. उन्हें मां ना बन पाने पर खूब ताने मिलते हैं.

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