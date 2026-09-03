न किसी से दुश्मनी, न कोई विवाद... जिम के बाहर किसने किया फाइनेंसर हरभजन सिंह का मर्डर? उलझी गुत्थी

हरियाणा के यमुनानगर शहर का पॉश इलाका मॉडल टाउन गुरुवार सुबह गोलियों की तड़तड़ाहट से दहल उठा. यहां जिम से एक्सरसाइज करके बाहर निकले करीब 62 साल के ट्रांसपोर्टर और फाइनेंसर हरभजन सिंह पर बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी. अचानक हुए इस हमले से इलाके में अफरा-तफरी मच गई और आसपास के लोगों में दहशत फैल गई. गंभीर रूप से घायल हरभजन सिंह को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

और पढ़ें

हरभजन सिंह यमुनानगर के प्रेम नगर के रहने वाले थे और ट्रांसपोर्ट के कारोबार के साथ फाइनेंस का काम भी करते थे. बताया जा रहा है कि वह नियमित रूप से इसी जिम में एक्सरसाइज करने जाते थे और उनका घर भी जिम से कुछ ही दूरी पर था. गुरुवार सुबह भी वह रोज की तरह घर से जिम के लिए निकले थे. लेकिन उन्हें शायद अंदाजा भी नहीं था कि जिम से बाहर निकलते ही मौत उनका इंतजार कर रही थी. वहां बाइक सवार हमलावर पहले से मौजूद थे.

बताया जा रहा है कि हरभजन सिंह ने जिम में एक्सरसाइज की और इसके बाद बाहर निकले. इसी दौरान हमलावरों ने उन्हें निशाना बना लिया और गोलियां चलानी शुरू कर दीं. शुरुआती जानकारी के मुताबिक बदमाशों ने हरभजन सिंह पर 10 से ज्यादा गोलियां दागीं और उनके सिर को भी निशाना बनाया. कुछ ही पलों में हमलावरों ने वारदात को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गए. मौका-ए-वारदात का जायज़ा लिया हमारे रिपोर्टर आशीष शर्मा ने-

Advertisement

सुबह के वक्त मॉडल टाउन जैसे पॉश इलाके में हुई इस वारदात ने हर किसी को हैरान कर दिया. गोलियों की आवाज सुनते ही आसपास के लोग अपने घरों से बाहर निकल आए. कुछ ही देर में घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जमा हो गई. सूचना मिलने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और घायल हरभजन सिंह को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी और डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी बाइक पर सवार होकर फरार हुए, ऐसी शुरुआती जानकारी सामने आई है. हालांकि पुलिस इस पहलू की भी जांच कर रही है कि हमलावर किस बाइक पर आए थे और वारदात के बाद किस रास्ते से भागे. पुलिस ने आरोपियों की तलाश में शहर के कई इलाकों में नाकाबंदी कर दी है. प्रमुख रास्तों पर वाहनों की जांच की जा रही है और आसपास के लोगों से भी पूछताछ की जा रही है.

पुलिस अब घटनास्थल और उसके आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाल रही है. जांच टीम यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि हमलावर कब से हरभजन सिंह की गतिविधियों पर नजर रख रहे थे. साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि हमलावरों ने वारदात से पहले रेकी की थी या नहीं. CCTV फुटेज से पुलिस को हमलावरों की पहचान और उनके भागने के रास्ते से जुड़े अहम सुराग मिलने की उम्मीद है.

Advertisement

घटना की गंभीरता को देखते हुए यमुनानगर के SP कमलदीप गोयल खुद पुलिस अधिकारियों के साथ घटनास्थल पर पहुंचे. उन्होंने मौके का जायजा लिया और वहां मौजूद अधिकारियों से पूरे मामले की जानकारी ली. पुलिस की कई टीमें अब हत्यारों की तलाश में जुटी हुई हैं. घटनास्थल से जुड़े सबूत जुटाने के साथ-साथ आसपास के इलाकों में भी संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी जुटाई जा रही है.

इस हत्याकांड ने यमुनानगर में कानून-व्यवस्था और सुरक्षा को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए हैं. जिस मॉडल टाउन इलाके में यह वारदात हुई, वह शहर के पॉश इलाकों में गिना जाता है और SP आवास से भी कुछ दूरी पर बताया जा रहा है. ऐसे स्थान पर सुबह के समय बेखौफ होकर फायरिंग और हत्या की वारदात ने पुलिस के सामने बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है.

हरभजन सिंह की हत्या के पीछे वजह क्या थी, यह अभी साफ नहीं है. पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि क्या उनका किसी से पुराना विवाद या दुश्मनी थी और क्या ट्रांसपोर्ट या फाइनेंस के कारोबार से जुड़े किसी विवाद की वजह से उन्हें निशाना बनाया गया. इसके अलावा पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है कि कहीं हत्या की साजिश पहले से तो नहीं रची गई थी.

Advertisement

हमलावरों ने जिस तरह जिम के बाहर उनका इंतजार कर फायरिंग की, उससे पुलिस को सुनियोजित हमले का शक भी हो सकता है, हालांकि इसकी पुष्टि जांच के बाद ही होगी. फिलहाल पुलिस की टीमें CCTV फुटेज, घटनास्थल से मिले सुराग और स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के आधार पर हत्यारों तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं.

अपर पुलिस अधीक्षक (ASP) आशीष चौधरी ने 'आज तक' को बताया कि पुलिस को सुबह 8 बजे इस घटना की सूचना मिली थी. पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर वहां 15 से 16 खोखे बरामद किए हैं. पिस्टल से फायरिंग की गई. दो शूटर थे, जिन्होंने हरभजन को निशाना बनाया. अभी मामला दर्ज किया जा रहा है. परिवार ने किसी दुश्मनी या विवाद से इनकार किया है. मामले की जांच जारी है.

पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि बाइक सवार हमलावर कौन थे, वे कहां से आए थे और वारदात के बाद किस दिशा में फरार हुए. सबसे बड़ा सवाल यही है कि करीब 62 साल के हरभजन सिंह को आखिर किसने और क्यों निशाना बनाया. इन सवालों के जवाब हत्याकांड की जांच आगे बढ़ने के साथ सामने आने की उम्मीद है.

---- समाप्त ----