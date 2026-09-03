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'टुकड़े-टुकड़े कर देंगे', पॉडकास्ट के बहाने बुलाकर विजेता दहिया के साथ मारपीट, दी धमकी

पूर्व सीजेपी प्रवक्ता विजेता दहिया ने आरोप लगाया कि 31 अगस्त को उन्हें पॉडकास्ट रिकॉर्डिंग के बहाने जाफराबाद बुलाकर रोका गया, गिरेबान पकड़ा गया और जान से मारने की धमकी दी गई. दहिया का कहना है कि उन्होंने पुलिस में शिकायत देकर जांच, कार्रवाई और अपने परिवार की सुरक्षा मांगी है.

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विजेता दहिया ने बताया कि मेट्रो स्टेशन तक उनका पीछा किया गया. (Image: PTI)
विजेता दहिया ने बताया कि मेट्रो स्टेशन तक उनका पीछा किया गया. (Image: PTI)

CJP के पूर्व प्रवक्ता विजेता दहिया ने आरोप लगाया है कि उन्हें पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने के बहाने दिल्ली के जाफराबाद बुलाकर कुछ लोगों ने उनके साथ मारपीट की. जान से मारने की धमकी दी. दहिया के मुताबिक, आरोपियों ने उनके सोशल मीडिया वीडियो में हिंदू धर्म और हिंदू देवी-देवताओं को लेकर आपत्ति जताई. उन्हें धमकाया. उन्होंने दावा किया कि आरोपी उनका पीछा करते हुए जाफराबाद मेट्रो स्टेशन तक पहुंचे.

विजेता दहिया ने बताया कि 5 अगस्त को रोहित नाम के एक शख्स ने उन्हें व्हाट्सऐप पर संपर्क किया था. उसने खुद को प्रिंस गौर की टीम का सदस्य बताया और पॉडकास्ट के लिए बुलाया. कई दिनों तक संपर्क के बाद दहिया ने 31 अगस्त को मिलने के लिए हामी भर दी. उनके मुताबिक, पिक एंड ड्रॉप की व्यवस्था भी की गई थी.

यह भी पढ़ें: कौन हैं विजेता दहिया? एक वायरल बर्गर वीडियो ने छीन ली CJP प्रवक्ता की कुर्सी

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पॉडकास्ट की बजाय सोशल मीडिया कंटेंट पर सवाल

विजेता दहिया के मुताबिक, शाम करीब 4 बजे वह जाफराबाद की डीडीए कॉलोनी पहुंचे. वहां रोहित उन्हें मिला और कैब ड्राइवर को भुगतान करने के बाद पास के एक पार्क में ले गया. दहिया का आरोप है कि पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने के बजाय उनसे उनके सोशल मीडिया कंटेंट को लेकर सवाल किए गए.

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दहिया के मुताबिक, रोहित ने उनसे पूछा कि वह इंस्टाग्राम पर हिंदू देवी-देवताओं को क्यों गाली देते हैं. दहिया ने इससे इनकार करते हुए कहा कि वह किसी को गाली नहीं देते और धर्म में सुधार और तार्किक सोच की बात करते हैं. उनका आरोप है कि जब उन्होंने वहां से जाने की कोशिश की तो उनका हाथ पकड़कर बैठने के लिए मजबूर किया गया.

'हम तुम्हारे टुकड़े-टुकड़े कर देंगे', विजेता दहिया का धमकी का दावा

विजेता दहिया का दावा है कि वह किसी तरह वहां से निकलकर ई-रिक्शा की तरफ भागे और मदद मांगी. इसके बाद रोहित ने कथित तौर पर उनका कॉलर पकड़ा और कहा, 'हम तुम्हारे टुकड़े-टुकड़े कर देंगे.' दहिया के मुताबिक, बाद में वह ऑटो से जाफराबाद मेट्रो स्टेशन पहुंचे, लेकिन आरोपियों ने वहां भी उनका पीछा किया.

यह भी पढ़ें: 'सड़कों पर लाठियां, मॉल में बर्गर!' जानिए CJP से बागी हुए विजेता दहिया कितने पढ़े ल‍िखे हैं?

विजेता दहिया ने बताया कि मेट्रो स्टेशन पहुंचने के बाद भी उन्हें लगातार व्हाट्सऐप मैसेज और वॉइस नोट मिले. उन्होंने इन कथित वॉइस नोट्स को साझा किया है. जब दहिया ने पॉडकास्ट से जुड़े इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल के बारे में पूछा, तो उन्हें कथित तौर पर "MJ मुकेशजैन" नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट और "शालू निशा पॉडकास्ट" नाम के यूट्यूब चैनल के लिंक भेजे गए.

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मामले में दहिया ने बेगमपुर थाने में शिकायत दी है. शिकायत में रोहित, प्रिंस गौर, मुकेश जैन और कुछ अज्ञात लोगों के नाम शामिल हैं. हालांकि, दहिया ने कहा है कि उन्हें नहीं पता कि रोहित ने बाकी लोगों के साथ मिलकर यह किया या नहीं. उन्होंने यह भी कहा कि वह रोहित को पहचान सकते हैं, लेकिन उसका असली नाम नहीं जानते.

दहिया के मुताबिक, अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई है. पुलिस ने उनकी शिकायत जाफराबाद थाना भेजकर जांच शुरू करने की बात कही है. दहिया ने आरोपों की जांच और संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है.

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