Optical Illusion: इस तस्वीर में कितनी बिल्लियां हैं? गिनते-गिनते चकरा जाएगा दिमाग!

सोशल मीडिया पर ऑप्टिकल इल्यूजन वाली तस्वीरें लोगों को खूब पसंद आती हैं. कभी किसी तस्वीर में छिपी चीज ढूंढनी होती है. कुछ तस्वीरें ऐसी होती हैं, जिन्हें देखकर लगता है कि जवाब आसानी से मिल जाएगा, लेकिन जब गिनने बैठते हैं, तो बार-बार अपनी गिनती चेक करनी पड़ती है. यही वजह है कि ऐसी पहेलियां लोगों को काफी मजेदार लगती हैं. आज हम आपके लिए ऐसी ही एक दिलचस्प तस्वीर लेकर आए हैं, जिसमें एक कमरे में कई बिल्लियां दिखाई दे रही हैं. पहली नजर में आपको लग सकता है कि सभी बिल्लियां साफ-साफ नजर आ रही हैं और उन्हें गिनने में ज्यादा समय नहीं लगेगा. लेकिन असली चुनौती यह है कि तस्वीर में हर बिल्ली को पहचानकर उसकी गिनती करनी है. कुछ बिल्लियां सामने बैठी हैं, तो कुछ फर्नीचर के पीछे और छोटी-छोटी जगहों पर नजर आती हैं.

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तस्वीर में कुल कितनी बिल्लियां हैं?

इस तस्वीर में एक आरामदायक कमरा दिखाई दे रहा है. बीच में एक बड़ा सोफा रखा है, जिस पर कई बिल्लियां बैठी हैं. कोई तकिये के पास आराम कर रही है, तो कोई सोफे पर सीधे बैठकर सामने की ओर देख रही है. सोफे के आसपास भी कुछ बिल्लियां दिखाई दे रही हैं. ऐसे में अगर आप सिर्फ सोफे पर बैठी बिल्लियों को गिनेंगे, तो आपकी गिनती अधूरी रह सकती है.

अब जरा तस्वीर के दूसरे हिस्सों पर ध्यान दीजिए. कमरे में एक खिड़की है, जिसके दोनों तरफ पर्दे लगे हैं. पास में एक अलमारी भी दिखाई दे रही है. अलमारी की अलग-अलग शेल्फ पर भी बिल्लियां बैठी नजर आती हैं. कुछ बिल्लियों के चेहरे ही दिखाई दे रहे हैं, जबकि उनका बाकी शरीर सामान या फर्नीचर के पीछे छिपा हुआ है. इसलिए तस्वीर को देखते समय सिर्फ पूरी दिखाई देने वाली बिल्लियों पर ध्यान देना काफी नहीं होगा.

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टेबल के नीचे भी डालिए नजर

तस्वीर में सोफे के सामने एक टेबल रखी हुई है. इस पर भी बिल्लियां दिखाई दे रही हैं. लेकिन क्या आपने टेबल के नीचे देखा? वहां भी कुछ बिल्लियां बैठी हैं. कोई सामान के पास छिपी है, तो कोई टेबल के किनारे से झांकती नजर आती है. कई बार हमारी नजर तस्वीर के बीच में मौजूद बड़ी चीजों पर टिक जाती है और हम आसपास की छोटी-छोटी चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं. इस पहेली में भी ऐसा हो सकता है. इसके अलावा, कमरे के फर्श पर और एक तरफ रखे छोटे घर जैसे ढांचे में भी बिल्ली दिखाई दे रही है. इसलिए सही संख्या पता करने के लिए तस्वीर के हर कोने को ध्यान से देखना जरूरी है. अगर आप एक बार में सभी बिल्लियां नहीं गिन पाते हैं, तो तस्वीर को दोबारा देख सकते हैं.

कैसे हल करें यह ऑप्टिकल इल्यूजन?

इस पहेली को हल करने का सबसे आसान तरीका है कि आप तस्वीर को अलग-अलग हिस्सों में बांटकर देखें. सबसे पहले सोफे पर बैठी बिल्लियों को गिनें. इसके बाद खिड़की और अलमारी के पास नजर डालें. फिर टेबल के ऊपर, उसके नीचे और कमरे के फर्श पर दिखाई देने वाली बिल्लियों को गिनें. आखिर में उन जगहों को दोबारा देखें, जहां किसी बिल्ली का सिर्फ चेहरा या शरीर का थोड़ा हिस्सा नजर आ रहा है. ध्यान रखें कि किसी बिल्ली को दो बार न गिनें. अगर आपको लगता है कि कोई बिल्ली पहले ही गिनी जा चुकी है, तो उसकी जगह याद रखें. इस तरह आप अपनी गिनती को सही रखने की कोशिश कर सकते हैं.

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इस तरह की पहेलियां ध्यान लगाने, चीजों को गौर से देखने और छोटी-छोटी बातों पर नजर रखने का मजेदार तरीका हैं. हालांकि, इन्हें हल करने के लिए किसी खास हुनर की जरूरत नहीं है. बस ध्यान से तस्वीर देखनी होती है और जल्दबाजी से बचना होता है.

अब आपकी बारी, बताइए कितनी बिल्लियां हैं?

अब तस्वीर को एक बार फिर ध्यान से देखिए और बताइए कि कमरे में कुल कितनी बिल्लियां हैं. क्या आपने सोफे, अलमारी, टेबल के नीचे और कमरे के बाकी हिस्सों में मौजूद सभी बिल्लियों को गिन लिया है, या कोई बिल्ली अब भी आपकी नजर से छूट रही है? अपना जवाब कमेंट में जरूर बताएं. देखते हैं कि कौन तस्वीर में मौजूद सभी बिल्लियों को सही-सही गिन पाता है.

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