अलग-अलग हैं छज्जा और बालकनी बनाने के नियम! कितना लंबा बना सकते हैं?

घर में छज्जा और बालकनी बनाते समय सुरक्षा, मजबूती और सबसे जरूरी सरकारी नियमों का विशेष ध्यान रखना होता है. क्योंकि, कभी- कभी छज्जा हमारी अपनी जमीन से बाहर भी निकल जाती है या फिर रोड की तरफ बनाने पर सड़क की जमीन पर उसका कुछ हिस्सा आ सकता है. ऐसे में छज्जा निकालने या बालकनी बनाने से पहले नियमों और बिल्डिंग बायलॉज को जानना जरूरी है.

और पढ़ें

घर के सामने सड़क की ओर जमीन से बाहर आमतौर पर 3 फीट लगभग 75 सेमी या 0.75 से 1 मीटर तक छज्जा निकाला जा सकता है. फिर भी यह स्थानीय नगर निगम, नगरपालिका या पंचायत के बिल्डिंग बायलॉज और सड़क की चौड़ाई पर निर्भर करता है. इसके लिए भी नगर निगम या विकास प्राधिकरण से परमिशन लेना जरूरी है.

कानूनन अपनी प्रॉपर्टी यानी प्लॉट की सीमा के बाहर सार्वजनिक सड़क या नाली के ऊपर छज्जा नहीं निकाल सकते. यह अवैध माना जाता है. यदि सड़क छोटी या 30 फीट से कम चौड़ाई वाली स्थानीय कॉलोनी- मोहल्ले की है, तो कई जगह नियमों के तहत 2.5 से 3 फीट तक की अनुमति होती है.

फिर भी अलग- अलग राज्यों और नगर निगम के बिल्डिंग बायलॉज अलग- अलग होते हैं. इसलिए हर जगह छज्जा या बालकनी बनाने के लिए नियम एक नहीं हो सकते. कहां कितनी लंबाई का छज्जा निकाल सकते हैं वो वहां के स्थानीय निगम या प्राधिकरण के नियमों पर निर्भर करता है.

Advertisement

वैसे तो मुख्य सड़कों या कमर्शियल अथवा बाजार क्षेत्रों में छज्जा बाहर निकालने पर पूरी पाबंदी भी हो सकती है. अगर सड़क की सीमा आपकी निजी जमीन से शुरू होती है तो सड़क या सार्वजनिक मार्ग की जमीन पर छज्जा निकालना कानूनी रूप से अतिक्रमण माना जाता है, जिसे प्रशासन कभी भी तोड़ सकता है.

यही वजह है कि घर का निर्माण शुरू करने से पहले अपने नजदीकी नगर निगम या स्थानीय प्राधिकरण के नक्शा पास कराएं. फिर ऑफिस से वहां के मौजूदा बिल्डिंग बायलॉज की सटीक जानकारी जरूर लें.

छज्जे की मजबूती तय करना जरूरी

छज्जा और बालकनी बनाने से पहले उसकी मजबूती जरूरी कन्फर्म कर लेनी चाहिए. इसलिए जरूरी है कि आप किस जरूरत के लिए छज्जा निकालना चाहते हैं. उसी मुताबिक, छज्जे की लंबाई तय करनी चाहिए और कंस्ट्रक्शन के नियमों को फॉलो करना चाहिए.

धूप और बारिश के पानी से बचाव के लिए छज्जा आमतौर पर 1.5 से 3 फीट तक सुरक्षित माना जाता है. यदि आप 3 फीट से बड़ा छज्जा या बालकनी बनाना है तो इंजीनियर की सलाह से हिडन बीम या सही सरिया का इस्तेमाल करना जरूरी होता है.

यह भी पढ़ें: घर बनवाना है? प्लिंथ बीम का सिस्टम जान लीजिए, तभी बनेगा मजबूत घर

Advertisement

यदि आप छज्जा केवल 1.5 फीट से 2 फीट (लगभग 24 इंच) तक निकाल रहे हैं, तो सामान्य स्लैब से काम चल सकता है, हालांकि सुरक्षा के लिए सावधानी जरूरी है. 2.5 फीट से 3 फीट तक छज्जा निकालने के लिए लटक बीम का इस्तेमाल किया जाना चाहिए. यदि छज्जा 4 से 5 फीट या उससे बड़ा है और उसके ऊपर बालकनी बनानी है तो पट्टी बीम देना जरूरी हो जाता है.

---- समाप्त ----