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Offline UPI Payment: बिना इंटरनेट होगा UPI पेमेंट, बस डायल करें ये कोड!

इंटरनेट खत्म हो गया है या फोन में डेटा नहीं बचा? फिर भी आपको UPI पेमेंट करने के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है.बिना इंटरनेट के भी पैसे भेजे जा सकते हैं. इसके लिए *99# कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं. कुछ सर्विस की मदद से QR कोड स्कैन करके भी ऑफलाइन पेमेंट का ऑप्शन मिलता है. जानिए पूरा तरीका.

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कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है, जब आपके पास कैश नहीं होता और UPI पेमेंट करने के लिए इंटरनेट नहीं चल रहा होता है. कई बार डेटा प्लान खत्म हो जाता है या डेटा लिमिट पूरी हो जाती है. ऐसे में आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है. आप बिना इंटरनेट के भी UPI पेमेंट कर सकते हैं.

बहुत कम लोगों को इस तरीके के बारे में पता है. आज हम आपको इसके दो तरीके बताने वाले हैं. पहला तरीका एक मैनुअल कोड के जरिए है और दूसरा ऑफलाइन चलने वाले ऑटोमेशन सिस्टम के जरिए. तो आइए जानते हैं बिना इंटरनेट के UPI पेमेंट कैसे किया जा सकता है.

जानिए कैसे करें ऑफलाइन पेमेंट, कुछ आसान स्टेप्स में

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अगर आप ऐसी जगह फंस जाते हैं, जहां इंटरनेट सही से काम नहीं कर रहा है, तो आप एक खास कोड की मदद से बिना इंटरनेट के पेमेंट कर सकते हैं.
कोड वाला तरीका. इस तरीके में *99# कोड आपकी मदद कर सकता है. इसके लिए आपको अपना डायल पैड खोलना है, जहां आप फोन नंबर डालते हैं. यहां *99# डायल करके कॉल करना है.

इसके बाद आपको अपनी भाषा चुननी होगी. फिर मांगी गई जानकारी दर्ज करनी होगी. इसके बाद आपको पैसे भेजने के ऑप्शन को चुनना है. आप जिस व्यक्ति को पैसे भेजना चाहते हैं, उसका मोबाइल नंबर, UPI ID या बैंक अकाउंट से जुड़ी जानकारी डाल सकते हैं. इसके बाद आपको जितने पैसे भेजने हैं, वह अमाउंट डालना होगा और अपना UPI PIN दर्ज करना होगा. इसके बाद आपका पेमेंट हो जाएगा.

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यह भी पढ़ें: Jio के नए एनिवर्सरी प्लान ने मचा दी हलचल, ₹3,599 में मिल रहा इतना कुछ!

ऑटोमेटिक तरीका, QR स्कैन करके करें ऑफलाइन पेमेंट

अगर आप बिना इंटरनेट के दुकान पर लगे QR कोड को स्कैन करके पेमेंट करना चाहते हैं, तो इसके लिए एक और तरीका है. इसमें आपको मोबाइल डेटा इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ती.

यह तरीका Jio SIM पर काम नहीं करता है. दूसरे नेटवर्क के SIM पर यह काम कर सकता है. इसके लिए आपको pwa.offpayapp.com वेबसाइट पर जाकर इसे इंस्टॉल करना होगा. इसके बाद यह सिस्टम आपके लिए ऑफलाइन पेमेंट की प्रक्रिया को आसान बना देता है.

मैनुअल तरीके में आपको नंबर, UPI ID या दूसरी जानकारी डालनी पड़ती है. वहीं, इस तरीके में आप QR कोड स्कैन करके पेमेंट की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं और सीधे पेमेंट ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं.

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