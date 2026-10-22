Optical Illusion: बिल्लियों के बीच कहां छिपी है मछली? तेज नजर वाले ही ढूंढ पाएंगे!

सोशल मीडिया पर ऑप्टिकल इल्यूजन यानी आंखों को भ्रमित करने वाली तस्वीरें लोगों को खूब पसंद आती हैं. ऐसी तस्वीरों में कोई चीज इस तरह छिपाई जाती है कि उसे ढूंढने में दिमाग और आंखों, दोनों को मेहनत करनी पड़ती है. कई बार जवाब हमारी आंखों के सामने ही होता है, लेकिन हम उसे आसानी से पहचान नहीं पाते.

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तस्वीर में छिपी मछली ढूंढना नहीं है आसान

इस तस्वीर में कई नारंगी रंग के बिल्ली के बच्चे एक-दूसरे से सटकर आराम से सो रहे हैं. किसी का चेहरा दिखाई दे रहा है, तो कोई दूसरे बिल्ली के बच्चे के पीछे छिपा हुआ है. सभी के शरीर का रंग भी लगभग एक जैसा है. यही वजह है कि तस्वीर को देखते ही नजर बार-बार बिल्लियों पर ही जाती है.

लेकिन आपको इस बार बिल्लियों को गिनना नहीं है और न ही उनके चेहरे देखने हैं. आपका काम है उन सभी के बीच छिपी मछली को ढूंढना. इसके लिए तस्वीर को थोड़ा ध्यान से देखिए और बिल्लियों के शरीर के आसपास नजर दौड़ाइए. हो सकता है कि जिस जगह पर आपकी नजर पहले भी गई हो, वहीं मछली छिपी हो.

क्या आपको पहली नजर में मिल गई मछली?

अगर आप अभी तक मछली नहीं ढूंढ पाए हैं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. इस तरह की पहेलियों में जल्दबाजी करने के बजाय तस्वीर के हर हिस्से को ध्यान से देखना ज्यादा जरूरी होता है. खासकर उन जगहों पर नजर डालिए, जहां दो या उससे ज्यादा बिल्ली के बच्चे एक-दूसरे से सटे हुए हैं. एक बार फिर तस्वीर को देखिए और खुद से पूछिए कि क्या आपको बिल्लियों के बीच कोई ऐसी चीज नजर आ रही है, जिसका आकार और चेहरा बाकी सभी से अलग है?

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अगर आपको मछली मिल गई है, तो समझिए आपकी नजर ने इस छोटी-से चैलेंज को पार कर लिया. और अगर अब भी नहीं मिली, तो एक बार तस्वीर के बीच से थोड़ा दाईं ओर नजर घुमाइए.

मछली तस्वीर के बीच में दाईं तरफ छिपी हुई है. वह सोती हुई बिल्लियों के बीच दिखाई देती है. अब देखिए, क्या आप उसे पहचान पाए थे या आपकी नजर भी धोखा खा गई?

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