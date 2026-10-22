scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Optical Illusion: बिल्लियों के बीच कहां छिपी है मछली? तेज नजर वाले ही ढूंढ पाएंगे!

सोशल मीडिया पर ऑप्टिकल इल्यूजन की एक दिलचस्प तस्वीर लोगों का ध्यान खींच रही है. इसमें नारंगी रंग के कई बिल्ली के बच्चे एक साथ सोते दिखाई दे रहे हैं. लेकिन इनके बीच एक मछली भी छिपी हुई है, जिसे ढूंढना इतना आसान नहीं है.

Advertisement
X
क्या आप बिना किसी मदद के तस्वीर में छिपी मछली को पहचान सकते हैं? ( Photo: Pinterest)
क्या आप बिना किसी मदद के तस्वीर में छिपी मछली को पहचान सकते हैं? ( Photo: Pinterest)

सोशल मीडिया पर ऑप्टिकल इल्यूजन यानी आंखों को भ्रमित करने वाली तस्वीरें लोगों को खूब पसंद आती हैं. ऐसी तस्वीरों में कोई चीज इस तरह छिपाई जाती है कि उसे ढूंढने में दिमाग और आंखों, दोनों को मेहनत करनी पड़ती है. कई बार जवाब हमारी आंखों के सामने ही होता है, लेकिन हम उसे आसानी से पहचान नहीं पाते.

तस्वीर में छिपी मछली ढूंढना नहीं है आसान
इस तस्वीर में कई नारंगी रंग के बिल्ली के बच्चे एक-दूसरे से सटकर आराम से सो रहे हैं. किसी का चेहरा दिखाई दे रहा है, तो कोई दूसरे बिल्ली के बच्चे के पीछे छिपा हुआ है. सभी के शरीर का रंग भी लगभग एक जैसा है. यही वजह है कि तस्वीर को देखते ही नजर बार-बार बिल्लियों पर ही जाती है.

.

सम्बंधित ख़बरें

Japan Airlines Snake Incident
प्लेन में रेंगता नजर आया सांप, फ्लाइट को करना पड़ा कैंसिल
क्रिएटर ने खाने को 10 में से 5 और अनोखे अनुभव को 10 में से 10 नंबर दिए. ( ज
टॉयलेट जैसी सीट, कमोड में खाना और यूरिनल में ड्रिंक! वायरल हो रहा ये कैफे
वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, इसके 2.5 मीलियन व्यूज हैं. ( Photo: Instagram/@rakesh_knv)
जिम क्लीनर रोज देखता था करोड़ों की कार, मालिक ने एक दिन दे दी चाबी
आपका चैलेंज है कि सिर्फ 10 सेकंड के अंदर तस्वीर में छिपी 5 गलतियां खोजनी हैं. ( Photo: ITG)
पेंटर ने तस्वीर में कर दी हैं 5 गलतियां, 10 सेकंड में खोजने का चैलेंज
जानिए रेलवे के नियमों से जुड़ी जरूरी बातें. ( Photo: ITG)
एक टिकट पर 2 लोग कर सकते हैं ट्रेन में सफर? क्या TTE काटेगा चालान

लेकिन आपको इस बार बिल्लियों को गिनना नहीं है और न ही उनके चेहरे देखने हैं. आपका काम है उन सभी के बीच छिपी मछली को ढूंढना. इसके लिए तस्वीर को थोड़ा ध्यान से देखिए और बिल्लियों के शरीर के आसपास नजर दौड़ाइए. हो सकता है कि जिस जगह पर आपकी नजर पहले भी गई हो, वहीं मछली छिपी हो.

क्या आपको पहली नजर में मिल गई मछली?
अगर आप अभी तक मछली नहीं ढूंढ पाए हैं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. इस तरह की पहेलियों में जल्दबाजी करने के बजाय तस्वीर के हर हिस्से को ध्यान से देखना ज्यादा जरूरी होता है. खासकर उन जगहों पर नजर डालिए, जहां दो या उससे ज्यादा बिल्ली के बच्चे एक-दूसरे से सटे हुए हैं. एक बार फिर तस्वीर को देखिए और खुद से पूछिए कि क्या आपको बिल्लियों के बीच कोई ऐसी चीज नजर आ रही है, जिसका आकार और चेहरा बाकी सभी से अलग है?

Advertisement

अगर आपको मछली मिल गई है, तो समझिए आपकी नजर ने इस छोटी-से चैलेंज को पार कर लिया. और अगर अब भी नहीं मिली, तो एक बार तस्वीर के बीच से थोड़ा दाईं ओर नजर घुमाइए.

.

मछली तस्वीर के बीच में दाईं तरफ छिपी हुई है. वह सोती हुई बिल्लियों के बीच दिखाई देती है. अब देखिए, क्या आप उसे पहचान पाए थे या आपकी नजर भी धोखा खा गई?

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Optical Illusion: बिल्लियों के बीच कहां छिपी है मछली? तेज नजर वाले ही ढूंढ पाएंगे! |
    दिलजीत दोसांझ के फैंस को झटका! दिल्ली में नहीं होगा कॉन्सर्ट, सुरक्षा कारणों से नहीं मिली मंजूरी |
    बर्थडे पार्टी में दोस्त ही बना दुश्मन! लुधियाना के मशहूर पंडित कुलचे वाले के बेटे की गोली मारकर हत्या |
    Raihan Vadra विवाद पर भड़कीं प्रियंका गांधी, शेयर किया पोस्ट |
    डबल पार्किंग चार्ज... इन गाड़ियों पर बैन! दिल्ली में Grap-1 लागू होते ही क्या-क्या बदला |
    नौकरी में प्रमोशन, सैलरी में उछाल! बुध-मंगल का योग इन 4 राशियों के लिए खास |
    Explained: eMudhra की सुरक्षा में चूक से उठे बड़े सवाल, क्या HTTPS लॉक पर अब भी कर सकते हैं भरोसा? |
    नेशनल टीवी पर बॉयफ्रेंड को दिया धोखा, अब पति ने भी छोड़ा साथ? विवादों पर घिरी एक्ट्रेस, तोड़ी चुप्पी |
    IND vs NZ: 88 मैच बाद भुवनेश्वर कुमार से हुई चूक, T20I में टूट गया ये खास सिलसिला |
    'पंजाब में NDA सरकार बनेगी', अगले विधानसभा चुनाव के लिए अमित शाह का टारगेट सेट
    Advertisement