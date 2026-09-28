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Optical Illusion: सिर्फ तेज नजर वाले ही गिन पाएंगे सारी गेंदें, आप भी आजमाइए!

Optical Illusion: इस ऑप्टिकल इल्यूजन तस्वीर में सफेद गेंदों को गिनना आसान नहीं है. पहली नजर में कुछ और संख्या दिख सकती है, लेकिन ध्यान से गिनने पर तस्वीर का असली खेल समझ आएगा.

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गेंदें गिनते-गिनते चकरा जाएगा दिमाग, बताओ तस्वीर में कितनी हैं? ( Photo: AI)
गेंदें गिनते-गिनते चकरा जाएगा दिमाग, बताओ तस्वीर में कितनी हैं? ( Photo: AI)

Optical Illusion: सोशल मीडिया पर ऑप्टिकल इल्यूजन यानी आंखों को भ्रम में डालने वाली तस्वीरें खूब पसंद की जाती हैं. ऐसी तस्वीरों में सामने जो दिखाई देता है, जरूरी नहीं कि पहली नजर में वही सही हो. कई बार तस्वीर में चीजें इस तरह रखी जाती हैं कि हमारा दिमाग उन्हें गिनने या पहचानने में गलती कर देता है. अब इस तस्वीर को ही देख लीजिए. इसमें दीवार के पास एक लड़की खड़ी है और सामने अंडे रखने वाली ट्रे जैसी जगह में कई सफेद रंग की गोलियां या गेंदें दिखाई दे रही हैं. तस्वीर के ऊपर लिखा है-“100 बार भी गिन लो, सही नहीं गिन पाओगे.”

तस्वीर को ध्यान से देखिए और बताइए कि गुलाबी रंग की ट्रे में कुल कितनी सफेद गेंदें दिखाई दे रही हैं? पहली नजर में आपको कुछ गेंदें साफ दिखाई देंगी. लेकिन जैसे-जैसे आप एक-एक करके उन्हें गिनना शुरू करेंगे, दिमाग थोड़ा कन्फ्यूज होने लगेगा. वजह है कि गेंदें एक सीधी लाइन में नहीं रखी गई हैं. कुछ ऊपर हैं, कुछ नीचे हैं और कई गेंदें एक-दूसरे के काफी करीब दिखाई दे रही हैं. यही चीज इस तस्वीर को एक मजेदार ऑप्टिकल इल्यूजन बना देती है.

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एक बार गिनने से नहीं आएगा सही जवाब
ऐसी तस्वीरों में सबसे बड़ी परेशानी यह होती है कि हमारी आंखें पूरी तस्वीर को एक साथ देखने की कोशिश करती हैं. जब बहुत सारी एक जैसी चीजें एक जगह रखी होती हैं तो दिमाग उन्हें अलग-अलग पहचानने के बजाय एक समूह की तरह देखने लगता है. इस तस्वीर में भी सफेद गेंदों का आकार लगभग एक जैसा है. उनके पीछे गुलाबी रंग की ट्रे है और गेंदों के नीचे हल्की छाया भी दिखाई दे रही है. इस वजह से हर गेंद का किनारा पहली नजर में बिल्कुल साफ नहीं दिखता. आप ऊपर से नीचे की तरफ गिनना शुरू कर सकते हैं. फिर बाएं से दाएं गिनिए. इसके बाद एक बार फिर से गिनेंगे तो संभव है कि आपकी गिनती पहले से अलग हो जाए. यही इस तस्वीर का मजेदार हिस्सा है.

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दिमाग क्यों हो जाता है कन्फ्यूज?
हमारी आंखें तस्वीर से जानकारी लेती हैं, लेकिन उसे समझने का काम दिमाग करता है. जब एक जैसी कई चीजें पास-पास दिखाई देती हैं तो दिमाग उन्हें जल्दी से पहचानने और गिनने की कोशिश करता है.लेकिन अगर चीजें एक-दूसरे के बहुत पास हों, उनका आकार समान हो और तस्वीर में थोड़ी गहराई या छाया दिखाई दे रही हो तो गिनती करना मुश्किल हो सकता है. ऑप्टिकल इल्यूजन वाली तस्वीरों में इसी तरह के  इल्यूजन का इस्तेमाल किया जाता है. तस्वीर देखने वाला व्यक्ति अपनी आंखों से जो जानकारी लेता है, दिमाग उसे उसी समय व्यवस्थित करता है. इसी दौरान छोटी-सी गलती भी पूरी गिनती बदल सकती है.

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क्या आपने गेंदों की सही संख्या गिनी?
अब एक बार तस्वीर को फिर से देखिए. इस बार जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिए. सबसे ऊपर वाली गेंद से शुरुआत करें और धीरे-धीरे नीचे की तरफ आएं. अगर आप सीधे पूरी ट्रे को देखकर गिनेंगे तो गलती होने की संभावना ज्यादा रहेगी. इसके बजाय गेंदों को एक-एक करके पहचानकर गिनने की कोशिश करें. जिस गेंद को गिन लिया है, उसे दोबारा गिनने से बचने के लिए मन में उसका क्रम याद रखें. आप चाहें तो तस्वीर का स्क्रीनशॉट लेकर उस पर एक-एक गेंद के पास निशान भी लगा सकते हैं. इससे दोबारा गिनते समय भ्रम कम होगा.

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तस्वीर में सिर्फ गेंदें ही नहीं, नजर का खेल भी है
इस तस्वीर की खासियत यही है कि इसमें कोई बहुत जटिल चीज नहीं है. सामने सिर्फ एक ट्रे और उसमें रखी सफेद गेंदें दिखाई दे रही हैं. इसके बावजूद इन्हें गिनना आसान नहीं लगता. दरअसल, ऑप्टिकल इल्यूजन का मजा भी इसी में है. तस्वीर जितनी साधारण दिखाई देती है, उसे समझने में उतना ही ज्यादा दिमाग लग सकता है. तो अब आपकी बारी है. तस्वीर को ध्यान से देखिए, गेंदों को गिनिए और बताइए कि आपको कुल कितनी गेंदें नजर आईं? अगर पहली बार में जवाब अलग आया है तो एक बार फिर गिनकर देखिए. हो सकता है दूसरी बार आपकी गिनती बदल जाए.

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