'प्रियंका कैसे जीतीं, केरल-हिमाचल में आपकी सरकार कैसे...', EC की सेलेक्टिव आलोचना पर चिराग ने कांग्रेस को घेरा

केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने चुनाव आयोग की सफाई पर संतुष्टि जताई और कहा है कि हमें चिंता जरूर थी, लेकिन जिस तरह से चुनाव आयोग ने सफाई दी है उससे मेरी चिंता दूर हुई है. चिराग पासवान ने विपक्ष से भी सवाल किया और कहा कि केरल में आपकी सरकार कैसे बनी? हिमाचल में आपकी सरकार कैसे बनी आप सेलेक्टिव आलोचना नहीं कर सकते हैं.

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बता दें कि चुनाव आयोग पर एक खुलासे के बाद चिराग पासवान ने कहा था कि इलेक्शन कमीशन को इस मुद्दे पर स्पष्ट रूप से सफाई देनी चाहिए.

अब चिराग पासवान ने कहा है कि यकीनन हम लोगों की भी चिंता थी, और मैंने हमेशा जनता की चिंता को प्राथमिकता देने का काम किया है. कल जिस तरीके से चुनाव आयोग के द्वारा बिंदूवार तरीके से हर एक विषय जो मैंने उठाने का काम किया है, उस पर जो जवाब दिया है, उससे मैं संतुष्ट हूं.

केरल हिमाचल में कैसे बनी सरकार

चिराग पासवान ने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि उनको वो राज्य तो जरूर दिखते हैं जहां बीजेपी या एनडीए की सरकार है, लेकिन उन्हें वो राज्य नहीं दिखती है जहां उनकी सरकारें, केरल में उनकी सरकार कैसे बनीं, हिमाचल में कैसे उनकी सरकार है.

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प्रियंका गांधी कैसे जीतीं

चिराग ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि एक जगह इस प्रक्रिया को गलत और दूसरी जगह सही माना जाए. जब ​​आप इस तरह चुनिंदा आलोचना करते हैं और सवाल उठाना चाहते हैं, तो सही तरीके से उठाएं. पूछें कि प्रियंका गांधी कैसे जीतीं.. अगर SIR का मुद्दा इतना बड़ा था, तो ये लोग वहां चुनाव कैसे जीत पाए? जहां वे जीतते हैं, वहां विपक्ष चुप रहता है.

#WATCH | ECI Controversy | Delhi: Union Minister Chirag Paswan says, "We certainly had concerns as well, and I have always prioritized the concerns of the public. I am satisfied with the way the Election Commission responded yesterday, addressing every single issue we had raised… pic.twitter.com/liaJUBgi8P — ANI (@ANI) September 28, 2026

बता दें कि जब इंडियन एक्सप्रेस के खुलासे के बाद SIR और फॉर्म-6 पर सवाल उठे तो केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने इस मुद्दे पर सवाल उठाया था. उन्होंने कहा था, "अगर लोगों का चुनावी प्रणाली पर से भरोसा उठना शुरू हो गया, तो यह लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत नहीं होगा और इसलिए, मुझे लगता है कि चुनाव आयोग को और अधिक मजबूती से अपना स्पष्टीकरण देना चाहिए. राहुल गांधी और उनके सहयोगी जो कह रहे हैं उस पर उसे प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं है. लेकिन चुनाव आयोग को लोगों के मन में गलतफहमी दूर करनी चाहिए."

लेकिन अब चिराग पासवान ने चुनाव आयोग के जवाब से संतुष्टि जताई है.

यूपी में सही दिशा में जा रहे

उत्तर प्रदेश चुनाव के बारे में चिराग पासवान ने कहा कि कल प्रयागराज में उत्तर प्रदेश के युवाओं का साथ देखने को मिला. ये मेरे उस विश्वास को बढ़ाता है जिस सोच के साथ उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव में मेरी पार्टी चुनाव लड़ने की सोच रखती है. कल भारी संख्या में युवा एकत्रित हुए तो मैं मानता हूं कि उत्तर प्रदेश में चुनावी सोच के साथ हम बढ़ रहे हैं. जरूर लोगों का साथ मिलेगा."



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