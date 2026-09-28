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Kal Ka Rashifal 29 September 2026: कर्क राशि वालों को प्राप्त होगी गुड न्यूज, यहां जानें बाकी राशियों का हाल

Kal Ka Rashifal 29 September 2026: प्रबंधकीय कार्ययोजनाओं को आगे बढ़ाएंगे और अधिकारियों का समर्थन मिलेगा. पद-प्रतिष्ठा को बल मिलेगा. व्यापार में मजबूती आएगी.

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कल का राशिफल 29 सितंबर 2026 (Photo: ITG)
कल का राशिफल 29 सितंबर 2026 (Photo: ITG)

मेष राशि: रचनात्मक कार्यों में बढ़ेगी रुचि, व्यापारिक अनुबंधों में आएगी सक्रियता
मेष राशि के जातक रचनात्मक विषयों में पहल बनाए रखेंगे. व्यावसायिक कार्यों के नए अवसर बढ़ेंगे और आधुनिक विषयों में आपकी विशेष रुचि रहेगी.

तेजी से आगे आने की सोच रखेंगे और नवाचार अपनाएंगे. व्यक्तिगत प्रदर्शन संवरेगा और नए काम की शुरुआत कर सकते हैं. वाणी-व्यवहार प्रभावी रहेगा और साख में वृद्धि होगी.

शुभ अंक (Lucky Number): 3 और 9

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शुभ रंग (Lucky Color): चमकीला लाल

कल का उपाय (kal ke upay): पितरों को अर्घ्य दें. लाल वस्तुओं एवं अन्न का दान बढ़ाएं.

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वृष राशि: करियर-कारोबार रहेगा सामान्य, अनियंत्रित खर्चों पर रखें लगाम
वृष राशि के जातकों के लिए खर्च की अधिकता बनी रह सकती है. जिद, जल्दबाजी और अहंकार से बचें. करियर-व्यापार सामान्य बना रहेगा.

परिजनों का पूरा सहयोग मिलेगा. लेन-देन में स्पष्टता लाएं और उधार से बचें. न्यायिक विषय गति लेंगे, तय समय पर कार्य पूरा करें और अपने बजट पर नियंत्रण रखें.

शुभ अंक (Lucky Number): 3, 4, 6 और 9

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शुभ रंग (Lucky Color): मरून

कल का उपाय (kal ke upay): पितरों को अर्घ्य दें. लाल वस्तुओं एवं अन्न का दान बढ़ाएं.

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मिथुन राशि: व्यावसायिक प्रयासों को मिलेगी गति, करियर में होगा बड़ा लाभ
मिथुन राशि के जातकों के व्यावसायिक प्रयास गति पाएंगे. आर्थिक मामलों में संपर्क और संवाद बना रहेगा. करियर-कारोबार काफी बेहतर स्थिति में रहेगा.

विभिन्न क्षेत्रों में बड़ा लाभ होगा और प्रशासन से जुड़े काम सधेंगे. बड़ों से तालमेल बढ़ेगा, साहस और पराक्रम बना रहेगा. किसी यात्रा की संभावना बनी हुई है.

शुभ अंक (Lucky Number): 3, 4, 5 और 9

शुभ रंग (Lucky Color): गुड़ समान

कल का उपाय (kal ke upay): पितरों को अर्घ्य दें. लाल वस्तुओं एवं अन्न का दान बढ़ाएं.

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कर्क राशि: शासन-प्रशासन से जुड़े काम होंगे पूरे, पद-प्रतिष्ठा को मिलेगा बल
कर्क राशि के जातकों के शासन-प्रशासन से जुड़े काम आसानी से बनेंगे. प्रबंधकीय कार्ययोजनाओं को आगे बढ़ाएंगे और अधिकारियों का समर्थन मिलेगा.

पद-प्रतिष्ठा को बल मिलेगा और व्यापार में मजबूती आएगी. लाभ बढ़त पर बना रहेगा. शुभ सूचनाओं का आदान-प्रदान रहेगा और प्रतिभा का प्रदर्शन करने में पहल करेंगे.

शुभ अंक (Lucky Number): 2, 3, 4 और 9

शुभ रंग (Lucky Color): गुलाबी

कल का उपाय (kal ke upay): पितरों को अर्घ्य दें. लाल वस्तुओं एवं अन्न का दान बढ़ाएं.

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सिंह राशि: सबल रहेगा भाग्य का पक्ष, दीर्घकालिक लक्ष्यों को साधने में होंगे सफल
सिंह राशि के जातकों का भाग्य पक्ष काफी सबल रहेगा. आत्मविश्वास को बल मिलेगा और परिस्थितियां सकारात्मक होंगी. आध्यात्मिक विषयों में रुचि रहेगी.

सहकारिता व साझेदारी में वृद्धि होगी. योजनाओं पर अमल बढ़ाएंगे, जिससे वाणिज्य-व्यापार में वृद्धि होगी. सूची बनाकर दीर्घकालीन लक्ष्यों को साधेंगे.

शुभ अंक (Lucky Number): 1, 3, 4 और 9

शुभ रंग (Lucky Color): ऐप्पल रेड

कल का उपाय (kal ke upay): पितरों को अर्घ्य दें. लाल वस्तुओं एवं अन्न का दान बढ़ाएं.

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कन्या राशि: स्वास्थ्य के प्रति रहें पूरी तरह सजग, विवाद और बहस से बचें
कन्या राशि के जातकों को आवश्यक मामलों में धैर्य बनाए रखना होगा. जोखिमपूर्ण प्रयासों से बचें. शारीरिक संकेतों को अनदेखा न करें और सेहत पर जोर दें.

खान-पान में सात्विकता रखें. अनजान लोगों से दूरी बनाकर रखें और नियमों की अनदेखी से बचें. वाद-विवाद या बहस में न पड़ें, विरोधी सक्रिय रह सकते हैं.

शुभ अंक (Lucky Number): 3, 4, 5 और 9

शुभ रंग (Lucky Color): खाकी

कल का उपाय (kal ke upay): पितरों को अर्घ्य दें. लाल वस्तुओं एवं अन्न का दान बढ़ाएं.

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तुला राशि: साझा प्रयासों में मिलेगी बड़ी सफलता, मजबूत होगी व्यावसायिक व्यवस्था
तुला राशि के जातकों के साझा प्रयासों में अनुकूलता बढ़ेगी. नेतृत्व क्षमता बल पाएगी और भूमि-भवन से जुड़े कार्यों को तेजी से पूरा करेंगे.

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करियर-कारोबार में तेजी रहेगी और सफलता का प्रतिशत संवरेगा. औद्योगिक प्रयासों में गति आएगी, जिससे व्यवस्था मजबूत होगी. दांपत्य जीवन में सुख बना रहेगा.

शुभ अंक (Lucky Number): 4, 6 और 9

शुभ रंग (Lucky Color): शहद समान

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वृश्चिक राशि: मेहनत से संवरेंगे काम के रास्ते, नौकरी के प्रयासों को मिलेगी गति
वृश्चिक राशि के जातक मामलों को लंबित रखने से बचें. दोपहर के बाद मेहनत और लगन से अपनी राह बनाएंगे. व्यापार में अपेक्षित सफलता संभव है.

नियमानुसार सूझबूझ से काम लें. खर्च और निवेश पर अंकुश रखें. नौकरी से जुड़े प्रयास गति पकड़ेंगे और करियर में आपका प्रदर्शन काफी बेहतर रहेगा.

शुभ अंक (Lucky Number): 3, 6 और 9

शुभ रंग (Lucky Color): गहरा लाल

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धनु राशि: निर्णय लेने में रहेंगे पूरी तरह सहज, बुद्धिबल से हासिल करेंगे सफलता
धनु राशि के जातक निर्णय लेने में सहज रहेंगे. प्रतिस्पर्धा में आपका प्रदर्शन प्रभावी रहेगा. युवा और छात्र अपनी कला-कौशल को संवारेंगे.

अध्ययन-अध्यापन में रुचि बनी रहेगी. उच्च मनोबल से सब संभव कर दिखाएंगे. लक्ष्य पर फोकस बनाए रखेंगे और आर्थिक मामलों में आपका विश्वास बढ़ेगा.

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शुभ अंक (Lucky Number): 3 और 9

शुभ रंग (Lucky Color): स्वर्णिम

कल का उपाय (kal ke upay): पितरों को अर्घ्य दें. लाल वस्तुओं एवं अन्न का दान बढ़ाएं.

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मकर राशि: प्रबंधन पक्ष रहेगा मजबूत, परिवार से बढ़ेगी नजदीकी
मकर राशि के जातक साहसिक प्रयासों में धैर्य रखें. दोपहर के बाद आवश्यक कार्यों को पूरा करने पर जोर दें. प्रबंधन और प्रशासन पक्ष बेहतर रहेगा.

घर-परिवार से करीबी बढ़ेगी और अपनों का साथ-समर्थन बना रहेगा. व्यक्तिगत विषयों पर फोकस बढ़ाएंगे, कार्य-व्यवसाय में निरंतर गति बनी रहेगी.

शुभ अंक (Lucky Number): 5, 4 और 9

शुभ रंग (Lucky Color): रस्ट कलर

कल का उपाय (kal ke upay): पितरों को अर्घ्य दें. लाल वस्तुओं एवं अन्न का दान बढ़ाएं.

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कुंभ राशि: बना रहेगा विकास का मार्ग, सामाजिक गतिविधियों से बढ़ेंगे अवसर
कुंभ राशि के जातक विकास पथ पर बने रहेंगे और व्यापार-व्यवसाय में सफलता प्राप्त करेंगे. वरिष्ठ जनों का पूरा सहयोग मिलेगा.

साहस और पराक्रम बना रहेगा. बंधु-बांधवों के साथ से उत्साहित रहेंगे. सामाजिक और वाणिज्यिक प्रयासों में बेहतर प्रदर्शन करेंगे तथा जरूरी सूचनाएं साझा करेंगे.

शुभ अंक (Lucky Number): 3, 4 और 6

शुभ रंग (Lucky Color): गेहुआं

कल का उपाय (kal ke upay): पितरों को अर्घ्य दें. लाल वस्तुओं एवं अन्न का दान बढ़ाएं.

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मीन राशि: चारों ओर से मिलेगी अनुकूलता, धन-धान्य के मामलों में होगी बढ़ोतरी
मीन राशि के जातकों को चारों ओर से अनुकूलता मिलेगी. परंपरागत व्यवसाय में तेजी आएगी. श्रेष्ठ जनों का घर आगमन होगा और धन-धान्य के मामले पक्ष में बनेंगे.

करियर वरिष्ठों की मदद से संवरेगा. आय और बचत में बढ़ोतरी होगी, आपसी भरोसा बना रहेगा और सेहत में भी सात्विकता बनी रहेगी.

शुभ अंक (Lucky Number): 3, 6 और 9

शुभ रंग (Lucky Color): बादामी

कल का उपाय (kal ke upay): पितरों को अर्घ्य दें. लाल वस्तुओं एवं अन्न का दान बढ़ाएं.

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