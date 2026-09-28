दर्द में गोली लेना कितना सुरक्षित? बार-बार इस्तेमाल से किडनी को खतरा, CDSCO की चेतावनी

पेनकिलर और एंटीबायोटिक्स का बिना डॉक्टर की सलाह लंबे समय तक इस्तेमाल करना आपकी किडनी को खराब कर सकता है. इसको लेकर केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) ने चेतावनी जारी की है. CDSCO ने कहा है कि इन दवाओं का इस्तेमाल सही डोज और डॉक्टरों की सलाह के हिसाब से ही करना चाहिए. CDSCO के सर्कुलर के मुताबिक पेनकिल और एंटीबायोटिक्स औप्रिस्क्रिप्शन के तहत इस्तेमाल की जाने वाली दवाएं हैं और इन्हें बिना डॉक्टर की सलाह के लेने से सेहत पर खतरनाक असर पड़ सकता है.

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आजकल लोग हल्के दर्द से लेकर इंफेक्श तक में एंटीबायोटिक ले लेते हैं. सिरदर्द, कमर दर्द, जोड़ों के दर्द या शरीर में दर्द जैसी सामान्य शिकायतों में दवा लेना आसान लगता है, लेकिन बार-बार और लंबे समय तक इस्तेमाल करने से किडनी खराब होने का रिस्क रहता है. इस तरह के कई केस अस्पतालों में आते भी रहते हैं जहां लोगों की किडनी सिर्फ इसलिए खराब हो गई क्योंकि उन्होंने लंबे समय तक पेनकिलर ली थीं.

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दर्द में गोली लेना कितनी सुरक्षित?

पेनकिलर का इस्तेमाल दर्द और सूजन कम करने के लिए किया जाता है, लेकिन इन दवाओं को बार-बार या लंबे समय तक बिना डॉक्टर की सलाह के लेने पर कुछ लोगों में किडनी से जुड़ी समस्याओं का जोखिम बढ़ सकता है. खासकर जिन लोगों को पहले से किडनी की बीमारी है उनको खतरा ज्यादा होता है.

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दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में नेफ्रोलॉजी विभाग में डॉ. वैभव तिवारी ने बताया कि उनकी ओपीडी में अब इस तरह के बहुत केस आ रहे हैं. कम उम्र में लोगों की किडनी खराब हो रही है. इसका एक बड़ा कारण है कि लोग अब लंबे समय तक पेनकिलर खा रहे हैं. सिरदर्द से लेकर जोड़ों में दर्द तक इसका यूज काफी बढ़ गया है, लेकिन ये क्रोनिक किडनी डिजीज का कारण बन रहा है. कई मामलों में तो इन मरीजों की डायलिसिस भी करनी पड़ रही है.

डॉ वैभव कहते हैं कि अगर दर्द है तो महीने में किसी एक या दो दिन आप दवा ले सकते हैं. लेकिन अगर दर्द लगातार बना हुआ है तो इस मामले में हमेशा डॉक्टर से सलाह लेकर दवाएं लें.

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एंटीबायोटिक खुद से लेना भी सही नहीं

सिर्फ पेनकिलर ही नहीं, बल्कि एंटीबायोटिक्स को भी बिना डॉक्टर की सलाह लेना नुकसानदायक हो सकता है, हर बुखार, सर्दी या वायरल संक्रमण में एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं होती. CDSCO ने लोगों को एंटीबायोटिक्स के साथ सेल्फ-मेडिकेशन से बचने की सलाह दी है। किसी संक्रमण में एंटीबायोटिक की जरूरत है या नहीं, कौन-सी दवा लेनी है और कितने दिनों तक लेनी है, यह डॉक्टर बीमारी और मरीज की स्थिति के आधार पर तय करते हैं.

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