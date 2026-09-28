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'पैर टूटा हुआ था, आंख में चोट थी', सुशांत सिंह राजपूत की बहन का सनसनीखेज दावा

सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर उनकी बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने पोस्टमार्टम करने वाले शख्स के हवाले से हैरान करने वाले दावे किए हैं. उन्होंने एक्टर के साथ बर्बरता और बंदूक के इस्तेमाल की बात की है. श्वेता के दावों के बाद फैंस के मन में भी अब कई सवाल हैं.

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सुशांत सिंह की बहन का बड़ा दावा (Photo: Social Media)
सुशांत सिंह की बहन का बड़ा दावा (Photo: Social Media)

दिवंगत बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के निधन को सालों बीत चुके हैं, लेकिन वो आज भी अपने चाहने वालों के दिलों में जिंदा हैं. सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने अब एक बार फिर एक्टर की मौत को लेकर कई चौंकाने वाले दावे किए हैं. 

श्वेता सिंह कीर्ति ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि सुशांत का पोस्टमार्टम करने वाले व्यक्ति से उन्हें पता चला है कि सुशांत पर अटैक किया गया था. उनका पैर भी टूटा हुआ था. उनके शरीर पर चोट के निशान थे. 

श्वेता कीर्ति सिंह ने दावा करते हुए कहा कि हाल ही में हमें पता चला है कि भाई का पोस्टमार्टम करने वाले व्यक्ति ने बताया कि उन पर गन (बंदूक) का इस्तेमाल किया गया था. उनका पैर टूटा हुआ था और उन पर काफी बल का इस्तेमाल किया गया था. उनकी आंखों पर भी चोट लगी थी. आप लोगों को इस बात का एहसास है कि जो भाई के साथ हुआ, वो गलत था. हम सभी ये जानते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था. 

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श्वेता आगे बोलीं- मैं यही बताना चाहती हूं कि मैं उनकी बहन हूं. अपने किसी करीबी के साथ ऐसा होने का एहसास ही बेहद दर्दनाक होता है. अगर इंसान खुद इस दर्द से गुजरता है तो शायद वो एक पल के लिए माफ भी कर सकता है. लेकिन अगर यह आपके किसी करीबी  के साथ होता है, जिससे आप बहुत प्यार करते हैं, तो माफ करना आसान नहीं होता. 

'लेकिन मैं नफरत, बदले की भावना या नाराजगी में नहीं डूबना चाहती. मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी का मकसद प्यार, विश्वास, अच्छाई और ईश्वर के लिए खड़े होना है.'

 

श्वेता की लोगों से अपील

श्वेता ने लोगों से अपील करते हुए कहा- मैं नहीं चाहती कि आप लोग भगवान या अच्छाई पर से अपना विश्वास खोएं. मैं मानती हूं कि इस दुनिया में अन्याय होता है. शायद अच्छे लोगों को बहुत दर्द से गुजरना पड़ता है, लेकिन यही दर्द आपके जीवन के बड़े बदलाव का जरिया बनता है. 

श्वेता ने आगे कहा- अपने दिल में नेगेटिविटी को भरने न दें. मैं प्यार के साथ खड़ी हूं. मुझे उम्मीद है कि आप भी प्यार, ईश्वर और अच्छाई के लिए मेरे साथ खड़े होंगे. अपने भाई के बारे में बात करते हुए श्वेता काफी इमोशनल होती दिखीं. उनकी आंखों में भाई को खोने का दर्द साफ नजर आया. 

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बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत 14 जून 2020 को मुंबई स्थित अपने घर पर मृत पाए गए थे. एक्टर की मौत से लोगों को तगड़ा झटका लगा था. आज भी सुशांत की मौत का दर्द लोगों के दिलों में ताजा है. 

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