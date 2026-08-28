Moong Dal Burfi: बिना दाल भिगोए, जरा से घी और मेवों से बनाएं पीली मूंग दाल की टेस्टी बर्फी, प्रोटीन से है भरपूर

आज रक्षाबंधन पर घर में कुछ मीठा न बने, ऐसा तो हो ही नहीं सकता. मूंग दाल का हलवा हर किसी को पसंद होता है लेकिन अक्सर मूंग दाल का हलवा या लड्डू बनाने में दाल को घंटों भिगोने, पीसने और फिर ढेर सारे घी में भूनने की लंबी प्रक्रिया से लोग पीछे हट जाते हैं.

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अगर आप बिना किसी झंझट के झटपट राखी पर मूंग दाल की कोई मिठाई बनाना चाहते हैं तो बिना दाल भिगोए, जरा से घी और मेवों से बने पीली मूंग दाल की बर्फी एक बेहतरीन विकल्प हैं. मूंग दाल की सोंधी खुशबू, इलायची का स्वाद और भुने मेवों का क्रंच मिलकर इसे एकदम हलवाई स्टाइल दानेदार स्वाद देते हैं. यह मिठाई न केवल खाने में बेहद लजीज है, बल्कि बच्चों और बड़ों दोनों के लिए प्रोटीन और ऊर्जा से भरपूर है. आइए जानते हैं इसे बनाने की आवश्यक सामग्री और सबसे आसान तरीका.

सामग्री

पीली मूंग दाल (धुली हुई) - 1 कप (लगभग 200 ग्राम)

चीनी या बूरा - 1 कप (स्वादानुसार)

देसी घी - 1/2 कप

दूध या मलाई - 1 कप

हरी इलायची पाउडर - 1/2 छोटा चम्मच

काजू, बादाम और पिस्ता (कतरन) - 2 बड़े चम्मच (गार्निशिंग के लिए)

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केसर के धागे - 8-10 (1 चम्मच गर्म दूध में भीगे हुए)

बनाने का तरीका

मूंग दाल को धोना नहीं है. इसे एक हल्के गीले सूती कपड़े से पोंछकर साफ कर लें. अब कड़ाही में बिना घी डाले दाल को धीमी आंच पर 7-8 मिनट तक सुनहरा और सोंधा होने तक भून लें.

भुनी हुई दाल को ठंडा होने दें. ठंडा होने पर मिक्सी जार में डालकर पल्स मोड पर थोड़ा दरदरा (सूजी जैसा) पीस लें.

कड़ाही में देसी घी गरम करें और उसमें पिसा हुआ मूंग दाल का आटा डालें. धीमी आंच पर 4-5 मिनट तक घी अलग होने और अच्छी खुशबू आने तक भूनें.

अब इसमें 1 कप दूध (या ताजा मलाई) और केसर वाला दूध मिलाएं. मिश्रण को लगातार चलाते रहें. जब दाल दूध सोख ले, तो इसमें चीनी और इलायची पाउडर डालकर मिलाएं.

मिश्रण को धीमी आंच पर तब तक पकाएं जब तक कि यह कड़ाही का तला न छोड़ने लगे और एक डो की तरह न जमने लगे.

एक थाली या ट्रे को देसी घी से चिकना करें. तैयार मिश्रण को थाली में डालकर एक समान फैलाएं. ऊपर से कटे हुए काजू, बादाम और पिस्ता डालकर चम्मच से दबा दें.

बर्फी को 1 घंटे के लिए सेट होने के लिए रख दें. ठंडा होने पर मनपसंद आकार (चौकोर या डायमंड) में काट लें. तैयार है आपकी दानेदार और स्वादिष्ट मूंग दाल बर्फी.

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