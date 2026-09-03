scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

₹80 करोड़ का घर! सामने अरब सागर, लोगों ने पूछा- भाई 3 जन्म की EMI होगी क्या?

मुंबई के जुहू में ₹80 करोड़ की एक लग्जरी 5BHK प्रॉपर्टी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. 5,600 वर्ग फुट के इस घर में समुद्र का शानदार नजारा, करीब 400 वर्ग फुट की बालकनी, चार कार पार्किंग और डायरेक्ट बीच एक्सेस जैसी सुविधाएं बताई गई हैं.

Advertisement
X
यह घर जुहू के तारा रोड पर स्थित है. ( Photo: Instagram/ @firoz_realty)
यह घर जुहू के तारा रोड पर स्थित है. ( Photo: Instagram/ @firoz_realty)

मुंबई में घर खरीदना वैसे ही आम आदमी के लिए किसी सपने से कम नहीं है, लेकिन जब बात जुहू जैसे पॉश इलाके की हो तो कीमत सुनकर होश उड़ना तय है. अब सोशल मीडिया पर मुंबई के जुहू की एक ऐसी लग्जरी प्रॉपर्टी का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसकी कीमत 80 करोड़ रुपे बताई जा रही है. इस घर की खासियत सिर्फ इसकी कीमत नहीं, बल्कि यहां से मिलने वाला समुद्र का शानदार नजारा भी है. इस प्रॉपर्टी का वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया है. उन्होंने बताया कि यह घर जुहू के तारा रोड पर स्थित है, जिसे मुंबई के सबसे खास और महंगे इलाकों में गिना जाता है. प्रॉपर्टी में समुद्र का नजारा सीधे घर से दिखाई देता है.

5BHK और 5,600 वर्ग फुट का कारपेट एरिया
जानकारी के मुताबिक, यह एक 5 बीएचके अपार्टमेंट है. यानी घर अभी पूरी तरह फर्निश्ड नहीं है और नए मालिक अपनी पसंद के हिसाब से इसका इंटीरियर तैयार कर सकते हैं. इसका कारपेट एरिया करीब 5,600 वर्ग फुट है. प्रॉपर्टी में चार कवर्ड कार पार्किंग भी दी गई हैं. बताया गया है कि यह करीब 2,200 वर्ग मीटर के फ्रीहोल्ड प्लॉट पर बनी है. यानी सिर्फ घर ही नहीं, इसकी लोकेशन और जमीन की स्थिति भी इसे बेहद खास बनाती है.

बालकनी से दिखेगा अरब सागर
इस घर की सबसे बड़ी खासियत इसकी बालकनी बताई जा रही है. वीडियो में रियल एस्टेट एडवाइजर करीब 400 वर्ग फुट की बालकनी दिखाते हैं. यहां से समुद्र का खुला और बिना रुकावट वाला नजारा दिखाई देता है. वीडियो में वह कहते हैं कि यहां से मिलने वाला समुद्र का नजारा हमेशा बना रहेगा. घर को फिलहाल खाली रखा गया है, इसलिए नया मालिक इसे अपनी पसंद के मुताबिक डिजाइन और कस्टमाइज कर सकता है.

Advertisement

स्विमिंग पूल से जिम तक, कई लग्जरी सुविधाएं
इस प्रॉपर्टी में सिर्फ समुद्र का नजारा ही नहीं, बल्कि कई लग्जरी सुविधाएं भी बताई गई हैं. इनमें स्विमिंग पूल, जिम, बैंक्वेट हॉल, जॉगिंग और वॉकिंग ट्रैक, लैंडस्केप गार्डन और खुले हरे इलाके शामिल हैं. इसके अलावा डायरेक्ट बीच एक्सेस इसे और भी खास बनाता है. जैसे ही इस प्रॉपर्टी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, लोगों ने इसकी कीमत देखकर तरह-तरह के मजेदार कमेंट करने शुरू कर दिए.

सम्बंधित ख़बरें

anaya Bangar monokini look
मोनोकनी में अनाया बांगड़, थाइलैंड पहुंचते ही लगाई हुस्न की आग, VIDEO
indapur land dispute sons
जमीन विवाद में दो बेटों ने 65 साल के पिता पर ढाया कहर
7 साल की रागिनी का जज्बा, एक पैर पर जाती है स्कूल
rajasthan highway family eating video
राजस्थान हाईवे पर खाना खाने के वीडियो की खुली पोल
marathon winner ramabai
बेटियों के लिए नंगे पैर दौड़ीं रमाबाई, मिली सरकारी मदद

एक यूजर ने मजाक में लिखा- भैया ठीक-ठाक लगाओ, ₹80 दूंगी. वहीं दूसरे ने पूछा- भाई, तीन जन्म की ईएमआई हो जाएगी क्या? एक अन्य यूजर ने लिखा- भाई सोमवार को सैलरी आएगी, तब आता हूं. किसी ने डाउन पेमेंट के बारे में पूछ लिया, तो एक शख्स ने मजाक करते हुए कहा- मेरे पास 20 रुपये कम हैं, वरना खरीद ही लेता. एक यूजर ने लिखा- फ्लैट है या पार्किंग. वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा- भाई जरूर ले लेता लेकिन बस 79.99 करोड़ कम पड़ रहा है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    त्रिशूली नदी ने कैसे पूरे बेत्रावती कस्बे को तबाह कर दिया, देखिए Ground Report |
    राघव चड्ढा का भी वोटर लिस्ट से कटा नाम... जानिए कब चलता है BLO का 'लाल पेन' |
    Panchamrit Cake: बाजार का केक छोड़ें, कान्हा के बर्थडे के लिए घर में बनाएं टेस्टी पंचामृत केक, इंटरनेट पर कर रहा है खूब ट्रेंड |
    नीम करोली बाबा पर बनी 'हनुमान अंश' का जलवा, देखें मूवी मसाला |
    प्रीति जिंटा ने 18 घंटों तक लगातार की शूटिंग, बच्चों की याद में तड़पीं, बोलीं- वापस जाना चाहती थी |
    बिजनौर में मस्जिदों से उतारे गए 90 से ज्यादा लाउडस्पीकर, 3 दिन चलेगा पुलिस का एक्शन |
    चारों तरफ बाढ़, मचान भी डूबा... 80 फीट ऊपर अखंड ज्योति अब भी जल रही... मचान वाले बाबा की कहानी |
    दो शहर, दो जिम और दो हत्याकांड, लेकिन पैटर्न एकदम एक जैसा... दहल गए दिल्ली और हरियाणा |
    Janmashtami 2026: 4 सितंबर को जन्माष्टमी,रोहिणी नक्षत्र में होगा कान्हा का जन्म, जानें शुभ मुहूर्त |
    RBI की स्ट्रेटजी हुई सुपरहिट! NRI ने भर दिया भारत का 'डॉलर खजाना', समय से पहले बंद करनी पड़ी विंडो
    Advertisement