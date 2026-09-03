₹80 करोड़ का घर! सामने अरब सागर, लोगों ने पूछा- भाई 3 जन्म की EMI होगी क्या?

मुंबई में घर खरीदना वैसे ही आम आदमी के लिए किसी सपने से कम नहीं है, लेकिन जब बात जुहू जैसे पॉश इलाके की हो तो कीमत सुनकर होश उड़ना तय है. अब सोशल मीडिया पर मुंबई के जुहू की एक ऐसी लग्जरी प्रॉपर्टी का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसकी कीमत 80 करोड़ रुपे बताई जा रही है. इस घर की खासियत सिर्फ इसकी कीमत नहीं, बल्कि यहां से मिलने वाला समुद्र का शानदार नजारा भी है. इस प्रॉपर्टी का वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया है. उन्होंने बताया कि यह घर जुहू के तारा रोड पर स्थित है, जिसे मुंबई के सबसे खास और महंगे इलाकों में गिना जाता है. प्रॉपर्टी में समुद्र का नजारा सीधे घर से दिखाई देता है.

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5BHK और 5,600 वर्ग फुट का कारपेट एरिया

जानकारी के मुताबिक, यह एक 5 बीएचके अपार्टमेंट है. यानी घर अभी पूरी तरह फर्निश्ड नहीं है और नए मालिक अपनी पसंद के हिसाब से इसका इंटीरियर तैयार कर सकते हैं. इसका कारपेट एरिया करीब 5,600 वर्ग फुट है. प्रॉपर्टी में चार कवर्ड कार पार्किंग भी दी गई हैं. बताया गया है कि यह करीब 2,200 वर्ग मीटर के फ्रीहोल्ड प्लॉट पर बनी है. यानी सिर्फ घर ही नहीं, इसकी लोकेशन और जमीन की स्थिति भी इसे बेहद खास बनाती है.

बालकनी से दिखेगा अरब सागर

इस घर की सबसे बड़ी खासियत इसकी बालकनी बताई जा रही है. वीडियो में रियल एस्टेट एडवाइजर करीब 400 वर्ग फुट की बालकनी दिखाते हैं. यहां से समुद्र का खुला और बिना रुकावट वाला नजारा दिखाई देता है. वीडियो में वह कहते हैं कि यहां से मिलने वाला समुद्र का नजारा हमेशा बना रहेगा. घर को फिलहाल खाली रखा गया है, इसलिए नया मालिक इसे अपनी पसंद के मुताबिक डिजाइन और कस्टमाइज कर सकता है.

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स्विमिंग पूल से जिम तक, कई लग्जरी सुविधाएं

इस प्रॉपर्टी में सिर्फ समुद्र का नजारा ही नहीं, बल्कि कई लग्जरी सुविधाएं भी बताई गई हैं. इनमें स्विमिंग पूल, जिम, बैंक्वेट हॉल, जॉगिंग और वॉकिंग ट्रैक, लैंडस्केप गार्डन और खुले हरे इलाके शामिल हैं. इसके अलावा डायरेक्ट बीच एक्सेस इसे और भी खास बनाता है. जैसे ही इस प्रॉपर्टी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, लोगों ने इसकी कीमत देखकर तरह-तरह के मजेदार कमेंट करने शुरू कर दिए.

एक यूजर ने मजाक में लिखा- भैया ठीक-ठाक लगाओ, ₹80 दूंगी. वहीं दूसरे ने पूछा- भाई, तीन जन्म की ईएमआई हो जाएगी क्या? एक अन्य यूजर ने लिखा- भाई सोमवार को सैलरी आएगी, तब आता हूं. किसी ने डाउन पेमेंट के बारे में पूछ लिया, तो एक शख्स ने मजाक करते हुए कहा- मेरे पास 20 रुपये कम हैं, वरना खरीद ही लेता. एक यूजर ने लिखा- फ्लैट है या पार्किंग. वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा- भाई जरूर ले लेता लेकिन बस 79.99 करोड़ कम पड़ रहा है.

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