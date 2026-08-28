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फिर मक्का क्लॉक टॉवर पर गिरी बिजली, जानिए ऐसा बार-बार क्यों होता है

सोशल मीडिया पर मक्का क्लॉक टॉवर पर बिजली गिरने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. हालांकि यह पहली बार नहीं है, जब इस मशहूर टॉवर पर बिजली गिरने का ऐसा नज़ारा कैमरे में कैद हुआ हो. पिछले कुछ सालों में भी ऐसे वीडियो सामने आ चुके हैं. ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर मक्का के क्लॉक टॉवर पर बार-बार बिजली क्यों गिरती है?

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इस दृश्य को फोटोग्राफर यूसुफ बज्जाश ने कैमरे में कैद किया(Photo:X/@MulhamH)
इस दृश्य को फोटोग्राफर यूसुफ बज्जाश ने कैमरे में कैद किया(Photo:X/@MulhamH)

मक्का की रात एक बार फिर तेज चमक से रोशन हो उठी. 26 अगस्त की रात तेज बारिश और गरज-चमक के बीच एक शक्तिशाली बिजली मक्का के मशहूर रॉयल क्लॉक टॉवर से टकराती दिखाई दी. टॉवर की चोटी पर बिजली गिरने का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया.

इस दृश्य को फोटोग्राफर यूसुफ बज्जाश ने कैमरे में कैद किया. वहीं, सऊदी एस्ट्रोनॉमर मुल्हम हिंदी ने भी मक्का में बिजली और खराब मौसम की तस्वीरें व वीडियो शेयर किए. मुल्हम हिंदी ने बताया कि अगस्त और सितंबर के दौरान मक्का और पश्चिमी सऊदी अरब के इलाकों में गरज-चमक वाले तूफानों की गतिविधि देखी जाती है.

अल जजीरा ने भी इस नाटकीय घटना का वीडियो पब्लिश किया, जिसमें बिजली की चमक मक्का के आसमान को रोशन करती और फिर क्लॉक टॉवर की चोटी तक पहुंचती दिखाई दी.

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पहली बार नहीं हुआ ऐसा

हालांकि यह नजारा देखने वालों को हर बार हैरान कर देता है, लेकिन मक्का क्लॉक टॉवर पर बिजली गिरने की घटनाएं पहले भी चर्चा में रही हैं.

अगस्त 2023 में मक्का में तेज तूफान के दौरान क्लॉक टॉवर के आसपास बिजली चमकने और टॉवर पर बिजली गिरने के नजारे सामने आए थे. बाद में सितंबर 2023 में भी एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें बिजली की चमक टॉवर से निकलती शाखाओं जैसी दिखाई दी.

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देखें वीडियो

अगस्त 2024 में भी ऐसा ही वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैला था. उस वीडियो में टॉवर की चोटी के ऊपर बिजली की चमक एक फूल जैसी आकृति बनाती नजर आई थी.

यानी हालिया घटना कोई अकेला मामला नहीं है. तेज गरज-चमक वाले मौसम में यह विशाल टॉवर पहले भी ऐसे नाटकीय दृश्यों का हिस्सा बन चुका है.

आखिर क्लॉक टॉवर पर बिजली क्यों गिरती है?

मक्का रॉयल क्लॉक टॉवर की ऊंचाई करीब 601 मीटर है. इतनी ऊंची और आसपास के ढांचों से ऊपर उठी संरचना गरज-चमक वाले मौसम में बिजली के संपर्क में आने की संभावना बढ़ा सकती है.

सबसे अहम बात यह है कि टॉवर में बिजली से सुरक्षा के लिए विशेष सिस्टम लगाया गया है. टॉवर के डिजाइन से जुड़ी आर्किटेक्ट फर्म SL Rasch के आधिकारिक प्रोजेक्ट विवरण के मुताबिक, इसमें करीब 800 फिक्स्ड लाइटनिंग कंडक्टर्स और 20 टेलीस्कोपिक लाइटनिंग कंडक्टर्स लगाए गए हैं.

यही सिस्टम बिजली के करंट के लिए एक नियंत्रित और सुरक्षित रास्ता उपलब्ध कराने में मदद करता है. इसलिए वीडियो में बिजली अक्सर टॉवर की सबसे ऊंची चोटी या उसके ऊपर लगे हिलाल के आसपास दिखाई देती है.

चमत्कार नहीं, प्रकृति और इंजीनियरिंग का मेल

हर बार जब मक्का क्लॉक टॉवर पर बिजली गिरने का वीडियो सामने आता है, सोशल मीडिया पर लोग इसे देखकर हैरान रह जाते हैं. लेकिन इसके पीछे किसी रहस्यमयी घटना के बजाय तेज गरज-चमक वाला मौसम, विशाल ऊंचाई और आधुनिक लाइटनिंग प्रोटेक्शन सिस्टम की भूमिका है.

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प्रकृति जब अपना तेज रूप दिखाती है और आधुनिक इंजीनियरिंग उस ऊर्जा को संभालने के लिए तैयार रहती है, तब मक्का के आसमान में ऐसा ही एक बेहद शानदार और वायरल नज़ारा बनता है.

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