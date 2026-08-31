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बहन को पीठ पर उठाए चल रहा बच्चा... नेपाल बाढ़ के नाम पर शेयर हो रहा पुराना वीडियो

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक छोटा बच्चा अपनी बहन को पीठ पर उठाया हुआ दिख रहा है. वीडियो को नेपाल बाढ़ के साथ जोड़कर शेयर किया जा रहा है, लेकिन सच्चाई कुछ और है.

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इस वीडियो को 30 अगस्त को X पर कई लोगों ने शेयर किया (Photo: X/@JeetN25)
इस वीडियो को 30 अगस्त को X पर कई लोगों ने शेयर किया (Photo: X/@JeetN25)

नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ ने हजारों लोगों की जिंदगी को तहस-नहस कर दिया. कोई बेघर हुआ. कई लोगों ने अपने को खो दिया. इस तबाही के कई वीडियो सामने आ रहे हैं, जो लोगो को झकझोर रहे हैं. लेकिन, इसी बीच सोशल मीडिया पर नेपाल बाढ़ के नाम पर दूसरे वीडियो भी शेयर किए जा रहे हैं. 

ऐसा ही एक वीडियो इस बीच वायरल हो रहा है. वीडियो में एक छोटा बच्चा अपनी नन्ही बहन को पीठ पर उठाए हुए दिखाई दे रहा है. बच्चे के चेहरे और शरीर पर खरोंच और चोट के निशान नजर आ रहे हैं. दोनों बच्चे एक पहाड़ी इलाके के कच्चे रास्ते से गुजरते दिखाई देते हैं. इस वीडियो को नेपाल का बताया जा रहा है, मगर ऐसा है नहीं. कई सोशल मीडिया अकाउंट्स पर इसे शेयर भी किया गया है.

क्या है सच्चाई?

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दरअसल, करीब 26 सेकंड के इस वीडियो को 30 अगस्त को X पर कई लोगों ने शेयर किया. लेकिन, ये वीडियो नेपाल का नहीं, बल्कि वियतनाम का है. अब कई पोस्ट में इसे नेपाल की बाढ़ से जुड़ा बताते हुए दावा किया जा रहा है, जिसमें छोटा बच्चा अपनी बहन की देखभाल करते हुए अपने माता-पिता को तलाश रहा है.वीडियो सामने आने के बाद इसे हजारों लोगों ने शेयर किया और बड़ी संख्या में प्रतिक्रियाएं भी आईं.

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यह भी पढ़ें: पीछे मलबे का सैलाब, आगे बच्चों को लेकर दौड़ती मां... नेपाल का दहलाने वाला Video

पीठ पर बहन, चेहरे पर चोट के निशान

वीडियो में दिख रहा बच्चा उम्र में काफी छोटा नजर आता है. इसके बावजूद वह अपनी नन्ही बहन को पीठ पर उठाकर आगे बढ़ता दिखाई देता है. वीडियो में आसपास हरियाली, खेत, मिट्टी का रास्ता और ग्रामीण इलाका दिखाई देता है. वीडियो नेपाल का नहीं है. 

देखें पोस्ट


'बच्चे को खुद किसी के सहारे की जरूरत है'

वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स इसे नेपाल का मानकर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं और बच्चे की सलामती की दुआ कर रहे हैं. साथ ही कुछ लोगों ने इस दृश्य की तुलना जापानी फिल्म 'ग्रेव ऑफ द फायरफ्लाइज' में दिखाए गए भाई-बहन के रिश्ते से भी की है. 
 

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