लैपटॉप की फाइल्स करें ऑर्गनाइज, बस एक क्लिक में होगा काम!

लैपटॉप पर काम करते-करते कब फाइल्स का ढेर लग जाता है, पता ही नहीं चलता. कभी डाउनलोड फोल्डर में PDF और डॉक्यूमेंट की लाइन लगी होती है, तो कभी Desktop पर फोटो, वीडियो और दूसरी फाइल्स बिखरी पड़ी रहती हैं. ऐसे में जरूरत के समय एक फाइल ढूंढने में ही काफी समय चला जाता है.

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अगर आप भी हर दिन बहुत सारी फाइल्स डाउनलोड करते हैं तो इस परेशानी को समझ सकते हैं. हर फाइल को अलग-अलग फोल्डर में डालना, नाम बदलना और पुरानी फाइल्स को छांटना काफी झंझट वाला काम है. लेकिन एक टूल इस काम को काफी आसान कर सकता है. आइए, जानते हैं इसके बारे में.

फाइल्स खुद हो जाएंगी ऑर्गनाइज

इसके लिए File Juggler नाम का Windows सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया जाता है. इसमें आप कुछ रूल्स सेट कर सकते हैं. इसके बाद फाइल्स उन रूल्स के हिसाब से अपने आप अलग-अलग फोल्डर में जाती रहेंगी.

मान लीजिए आप रोज PDF फाइल डाउनलोड करते हैं. ऐसे में एक Rule बनाया जा सकता है कि जैसे ही कोई पीडीऍफ़ किसी खास फोल्डर में आए, उसे अपने आप दूसरे फोल्डर में भेज दिया जाए. यानी आपको हर बार फाइल को पकड़कर एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

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डाउनलोड फोल्डर का झंझट होगा कम

अक्सर डाउनलोड फोल्डर में हर तरह की फाइल्स जमा होती रहती हैं. कुछ जरूरी होती हैं, कुछ बाद में काम आती हैं और कुछ ऐसी होती हैं जिन्हें हम दोबारा खोलते तक नहीं हैं.

यही वजह है कि कुछ दिनों बाद डाउनलोड फोल्डर को देखकर समझ नहीं आता कि कौन सी फाइल कहां रखी है. File Juggler में बनाए गए रूल्स की मदद से फाइल्स को उनके नाम, टाइप या दूसरी जानकारी के आधार पर अलग-अलग जगह भेजा जा सकता है.

फाइल का नाम भी बदल सकता है

कई बार फाइल डाउनलोड करने पर उसका नाम ऐसा होता है कि देखकर समझ ही नहीं आता कि अंदर क्या है. ऐसी स्थिति में फाइल को एक-एक करके रीनेम करना पड़ता है.

File Juggler में फाइल्स को रीनेम करने के लिए भी रूल्स बनाए जा सकते हैं. यानी बार-बार एक ही तरह का काम खुद करने की जरूरत कम हो सकती है.

Desktop भी रहेगा साफ

अगर आपके लैपटॉप का Desktop फोटो, PDF और डॉक्यूमेंट से भरा रहता है तो यह टूल आपके काम आ सकता है. रूल्स की मदद से फाइल्स को अपने आप सही फोल्डर में भेजा जा सकता है. इसके अलावा ZIP फाइल को अपने आप Extract करने जैसे काम भी रूल्स के जरिए किए जा सकते हैं.

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एक बार सेटिंग, बार-बार काम नहीं

इस तरह के टूल का फायदा खासकर उन लोगों को हो सकता है जो रोज बहुत सारी फाइल्स के साथ काम करते हैं. एक बार सही Rule बना दिया तो आगे वही काम अपने आप होता रहेगा.

हालांकि, रूल्स बनाते समय थोड़ा सावधान रहना जरूरी है. गलत सेटिंग की वजह से कोई जरूरी फाइल गलत जगह जा सकती है या डिलीट हो सकती है. इसलिए पहले गैर-जरूरी फाइल्स के साथ इसे टेस्ट करना बेहतर रहेगा. यानी पुराने तरीके से हर फाइल को खुद छांटने की बजाय आप कुछ काम कंप्यूटर पर ही छोड़ सकते हैं.

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