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पनीर, चीज जैसे डेयरी आइटम में ‘नकली दूध’ का खेल! Zomato ने क्यों लिया सख्त फैसला, जानें सेहत पर असर

Zomato ने अपने प्लेटफॉर्म से एनालॉग डेयरी प्रोडक्ट्स को हटा दिया है जो असली दूध के बजाय तेल और फैट से बनाए जाते हैं. कंपनी ने रेस्तरां संचालकों को प्राकृतिक डेयरी उत्पादों का उपयोग करने की सलाह दी है ताकि ग्राहकों को स्वास्थ्य संबंधी जोखिमों से बचाया जा सके.

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एनालॉग डेयरी प्रोडक्ट्स
एनालॉग डेयरी प्रोडक्ट्स

फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म Zomato ने एनालॉग डेयरी प्रोडक्ट्स को लेकर सख्त रुख अपनाया है. कंपनी ने अपने प्लेटफॉर्म से ऐसे आइटम हटा दिए गए हैं जिनमें असली चीज, पनीर या दूसरे डेयरी प्रोडक्ट्स की जगह एनालॉग प्रोडक्ट्स होने की जानकारी दी गई थी. साथ ही जोमैटो ने रेस्तरां को प्राकृतिक डेयरी प्रोडक्ट्स यूज करने की सलाह भी दी है. अगर कोई रेस्तरां संचालक इसका पालन नहीं करता है तो उसको डिलीवरी प्लेटफॉर्म से हटा दिया जाएगा. जोमैटो ने यह फैसला क्यों लिया है. इससे सेहत पर पड़े रहे खराब असर को कैसे काबू में किया जा सकता है. इस बारे में जानते हैं. 

एनालॉग डेयरी प्रोडक्ट्स वह चीजें होती हैं जो दिखने और खाने में दूध से बनी चीजों जैसी होती है. लेकिन इनको बनाने में असली दूध की जगह दूसरे फैट या तेल का यूज किया जाता है. जैसे पनीर चीज, क्रीम और बटर बनते तो दूध से हैं, लेकिन अगर इनको तेल या दूसरे फैट से बनाया जा रहा है तो ऐसे प्रोडक्ट्स को एनालॉग डेयरी प्रोडक्ट्स कहते हैं. आरोप है कि कई रेस्तरां संचालक ग्राहक को यह जानकारी ही नहीं दे रहे थे कि उनको प्रोडक्ट में असली डेयरी प्रोडक्ट इस्तेमाल हुए है या एनालॉग.

यह भी पढ़ें: Zomato ने लिया सख्त फैसला, एनालॉग डेयरी प्रोडक्ट्स प्लेटफॉर्म से हटाए गए

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सेहत पर पड़े रहे खराब असर को कैसे काबू में किया जा सकता है

इस बारे में Aajtak.in को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में मेडिसिन विभाग में प्रोफेसर डॉ.किशोर ने बताया है. वह कहते हैं कि असली दूध से बने प्रोडक्ट्स में  प्रोटीन, कैल्शियम और दूसरे पोषक तत्व मिल सकते हैं, जबकि  एनालॉग डेयरी प्रोडक्ट्स में ये सब नहीं होता है.उसमें स्टार्च से लेकर पाम ऑयल,सोडियम या दूसरे एडिटिव्स तक हो सकते है.अगर किसी व्यक्ति की कुल डाइट में ये ज्यादा हो जाते हैं तो सेहत को नुकसान कर सकते हैं.  हालांकि ऐसा नहीं है कि इनको खाने से तुरंत कोई बीमारी हो जाएगी. ये देखा जाता है कि इनमें किस चीज की क्या मात्रा है. मात्रा ज्यादा है तो फिर सेहत के लिए खतरा हो सकता है. ऐसे में हो सकता है कि लोगों को एनालॉग डेयरी प्रोडक्ट्स से बचाने के लिए यह फैसला लिया गया हो,

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यह भी पढ़ें: जेप्टो के बाद अब Zomato पर कार्रवाई, बेंगलुरु में वेयरहाउस पर फूड सेफ्टी टीम की रेड

रेस्तरां के खाने में क्यों बढ़ सकती है समस्या?

बाहर मिलने वाले सैंडविच, मोमोज, मिठाई और कई दूसरे व्यंजनों में चीज, क्रीम, बटर या दूसरे डेयरी उत्पाद इस्तेमाल होते हैं, अगर इनमें इस्तेमाल होने वाले उत्पाद की जानकारी स्पष्ट नहीं है तो ग्राहक के लिए यह पता लगाना मुश्किल हो सकता है कि वह वास्तव में क्या खा रहा है. यही वजह है कि खाने की इन चीजों की सही लेबलिंग जरूरी है. 

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