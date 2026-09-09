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लोगों को लगा तेंदुआ बेहोश हो गया... तभी अफसर पर झपटा, VIDEO वायरल

कर्नाटक के दावणगेरे में हाईवे पर कार की चपेट में आए घायल तेंदुए को बचाने पहुंची वन विभाग की टीम पर उस वक्त मुसीबत आ गई, जब बेहोशी की दवा का असर पूरा होने से पहले ही तेंदुआ एक अफसर पर झपट पड़ा. इस हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

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तेंदुए को काबू में करने के लिए अधिकारियों ने बेहोशी की दवा दी (Photo: ITG)
तेंदुए को काबू में करने के लिए अधिकारियों ने बेहोशी की दवा दी (Photo: ITG)

कर्नाटक के दावणगेरे में एक घायल तेंदुए को रेस्क्यू करने पहुंची वन विभाग की टीम के साथ ऐसा हादसा हुआ, जिसकी शायद किसी ने उम्मीद नहीं की थी. हाईवे पर कार की चपेट में आने के बाद घायल पड़ा तेंदुआ देखने में काफी कमजोर लग रहा था. लेकिन रेस्क्यू के दौरान अचानक उसने एक वन अधिकारी पर हमला कर दिया.

दरअसल, हाईवे पर एक तेंदुआ कार की चपेट में आ गया था. हादसे के बाद वह सड़क किनारे घायल हालत में पड़ा मिला. सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और उसे सुरक्षित तरीके से वहां से हटाकर इलाज के लिए ले जाने की तैयारी शुरू की.

तेंदुए को काबू में करने के लिए अधिकारियों ने बेहोशी की दवा दी. टीम को लगा कि दवा का असर होने के बाद जानवर को आसानी से सुरक्षित किया जा सकेगा. लेकिन दवा का असर पूरी तरह होने से पहले ही तेंदुए ने अचानक अपना रुख बदल दिया.

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अचानक अफसर पर झपटा तेंदुआ

वीडियो में देखा जा सकता है कि तेंदुआ अचानक एक वन अधिकारी की तरफ तेजी से झपटता है. वह अधिकारी को नीचे गिरा देता है. अचानक हुए इस हमले से वहां मौजूद दूसरे कर्मचारी भी तुरंत उसकी मदद के लिए दौड़ पड़ते हैं.

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तेंदुए को अधिकारी से दूर रखने के लिए साथी कर्मचारी डंडे से उसे दूसरी तरफ करने की कोशिश करते हैं. इस दौरान अधिकारी किसी तरह उठकर वहां से हटने में कामयाब हो जाता है.

हमले के बाद तेंदुआ भी सड़क से दूर घास वाले हिस्से की तरफ चला जाता है. वीडियो में वह घायल हालत में रेंगता हुआ दिखाई देता है.

यह भी पढ़ें: भारत के जंगल में मिले ये जानवर, यहां तो पाए ही नहीं जाते... फिर आए कहां से?

आखिरकार अस्पताल पहुंचाया गया तेंदुआ

वन विभाग की टीम ने बाद में तेंदुए को सुरक्षित तरीके से अपने कब्जे में लिया और इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया. बताया गया कि तेंदुआ हाईवे पर कार की चपेट में आने की वजह से घायल हुआ था और उसके इन्हीं चोटों का इलाज किया जा रहा है.

रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान हुए इस अचानक हमले का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर किया जा रहा है. इस घटना ने यह भी दिखाया कि घायल और बेहोशी की दवा दिए जाने के बावजूद जंगली जानवर कितनी तेजी से हमला कर सकता है.

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