गजब भाई... वायरल हो रही सोने की तंबाकू रखने वाली डिब्बी, कीमत-7 लाख!

शौक भी गजब की चीज है. जहां 20-25 रुपये में काम आराम से बन जाए, वहां लोग लाखों खर्च करने से परहेज नहीं करते. इंटरनेट पर वायरल हो रही सोने की चुनौटी इसका ताजा उदाहरण है. इसकी कीमत 7 लाख रुपये से भी ज्यादा बताई जा रही है. चलिए जानते हैं आखिर ये मामला क्या है?

और पढ़ें

खैनी यानी तंबाकू खाने वाले लोग इसे एक खास तरह की डिबिया में रखते हैं. इस डिब्बी को बोलचाल में चुनौटी कहा जाता है. इसमें दो खाने बने होते हैं, एक में तंबाकू और दूसरे में चूना होता है. वैसे तो बाजार में 20- 25 रुपये में प्लास्टिक और स्टील की ढेरों चुनौटी मिल जाएंगी. लेकिन, शौकीन लोग सोने और चांदी की चुनौटी बनवाकर भी रखते हैं.

सोशल मीडिया पर एक वीडियो को लेकर काफी चर्चा हो रही है. इसमें एक शख्स गोल्डन कलर की छोटी सी डिबिया को दिखा रहा है. यह डिब्बी तंबाकू यानी खैनी रखने वाली चुनौटी है. शख्स वीडियो में दावा करता है कि इस यह चुनौटी प्योर गोल्ड से बनी है और इसकी कीमत 7 लाख रुपये है.

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर @badrinath6340 नाम के हैंडल से ये वीडियो शेयर किया गया है. इसमें शख्स बता रहा है कि यह चुनौटी सोने की है. इसकी कीमत 7 लाख रुपये हैं. ये चुनौटी हमारे सर जी की है. इस पर बगल में कुर्सी पर बैठा शख्स बताता है कि इसकी कीमत 7 लाख 75 हजार है.

Advertisement

यह भी पढ़ें: असली अजगर के साथ सांप-सीढ़ी खेल रहे लड़के, डरा देगा ये वायरल वीडियो



इस वीडियो पर काफी लोग मजेदार रिएक्शंस दे रहे हैं. कुछ यूजर्स ने इस महंगी डिब्बी रखने वाले शख्स के लुक को लेकर कमेंट किया है. एक यूजर ने लिखा - लगता है भाई थैनोस के वंशज हैं. वहीं कुछ ने इसे सोने का पानी चढ़ा हुआ बताया. कमेंट बॉक्स ऐसी प्रतिक्रियाओं से ही भरा पड़ा है.

---- समाप्त ----