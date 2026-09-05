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Homemade Moringa Powder: घर पर बनाएं शुद्ध मोरिंगा पाउडर, बचेंगे पैसे और सेहत भी रहेगी बेहतर

Homemade Moringa Powder: आज हम आपको सहजन की पत्तियों से मोरिंगा पाउडर बनाने का आसान तरीका बताएंगे. इसे तैयार करने के लिए न ज्यादा सामान की जरूरत होती है और न ही बहुत मेहनत करनी पड़ती है. तैयार मोरिंगा पाउडर को दाल, सब्जी, सूप, रोटी या स्मूदी में मिलाकर अपनी डाइट में शामिल किया जा सकता है.

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होममेड मोरिंगा पाउडर (Photo-ITG)
होममेड मोरिंगा पाउडर (Photo-ITG)

Homemade Moringa Powder: मोरिंगा यानी सहजन को सेहत के लिए काफी फायदेमंद माना जाता है. इसकी पत्तियों का इस्तेमाल सब्जी से लेकर कई तरह की चीजों में किया जाता है. हालांकि, रोजाना ताजी सहजन की पत्तियों का इस्तेमाल करना हर किसी के लिए आसान नहीं होता. ऐसे में आप इसकी पत्तियों को सुखाकर घर पर ही मोरिंगा पाउडर तैयार कर सकते हैं. इसे बनाना काफी आसान है और सही तरीके से स्टोर करने पर आप इसे कुछ समय तक इस्तेमाल कर सकते हैं. आइए जानते हैं घर पर मोरिंगा पाउडर बनाने का आसान तरीका.

मोरिंगा पाउडर बनाने के लिए क्या चाहिए?
इसके लिए आपको सिर्फ ताजी मोरिंगा यानी सहजन की पत्तियां और एक साफ सूती कपड़े की जरूरत होगी. पत्तियों को सुखाने के लिए एक साफ कंटेनर और पाउडर स्टोर करने के लिए कांच का एयरटाइट जार भी रखें.

मोरिंगा पाउडर घर पर कैसे बनाएं?

  1. मोरिंगा पाउडर बनाने के लिए सबसे पहले सहजन की ताजी और हरी पत्तियां तोड़ लें. इन्हें साफ पानी से अच्छी तरह धोएं, ताकि धूल-मिट्टी और गंदगी निकल जाए.
  2. धुली हुई पत्तियों को एक साफ सूती कपड़े पर अच्छी तरह फैला दें. इसके ऊपर दूसरा साफ कपड़ा रखकर पत्तियों को ढक दें. अब इन्हें छांव वाली जगह पर रखें. ध्यान रखें कि पत्तियों को सीधे तेज धूप में न सुखाएं.
  3. जब पत्तियां थोड़ी सूखने लगें तो उनके मोटे डंठल अलग कर दें. सिर्फ पत्तियों को एक साफ और सूखे कंटेनर में रखें.
  4. पत्तियों को कमरे के अंदर किसी साफ और सूखी जगह पर रखें और ऊपर से पतले कपड़े से ढक दें. आमतौर पर पत्तियों को पूरी तरह सूखने में 4-5 दिन लग सकते हैं. हालांकि, मौसम और नमी के हिसाब से इसमें कम या ज्यादा समय लग सकता है. पत्तियां पूरी तरह सूखने और कुरकुरी होने के बाद ही अगला स्टेप करें.
  5. अब सूखी हुई पत्तियों को मिक्सर या ग्राइंडर में डालकर पीस लें. इन्हें बहुत बारीक या अपनी पसंद के अनुसार पाउडर की तरह पीस सकते हैं.
  6. तैयार मोरिंगा पाउडर को एक साफ और सूखे कांच के एयरटाइट जार में भरकर रखें. जार को ऐसी जगह रखें जहां सीधी धूप और नमी न पहुंचती हो. इस्तेमाल करते समय हमेशा सूखी चम्मच का ही इस्तेमाल करें.

मोरिंगा पाउडर का इस्तेमाल कैसे करें?

मोरिंगा पाउडर को आप अपनी रोज की डाइट में कई तरह से शामिल कर सकते हैं. इसे दाल, सब्जी या सूप में थोड़ी मात्रा में मिलाकर लिया जा सकता है. इसके अलावा इसे आटे में मिलाकर रोटी या पराठा भी बना सकते हैं. कुछ लोग मोरिंगा पाउडर को स्मूदी, छाछ या सलाद में भी डालकर इस्तेमाल करते हैं. हालांकि, इसे किसी भी चीज में मिलाते समय बहुत ज्यादा मात्रा लेने से बचें और स्वाद के अनुसार ही इस्तेमाल करें.

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