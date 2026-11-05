इटली से भारत घूमने आए कपल ने आगरा में हिंदू रीति-रिवाज से की शादी, धोती-कुर्ते में दिखे दूल्हे राजा

आगरा का ताजमहल दुनिया भर में मोहब्बत की निशानी के रूप में मशहूर है. यहां हर साल बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक आते हैं. कोई इसकी खूबसूरती देखने आता है तो कोई इसके पीछे छिपी प्रेम कहानी जानने. लेकिन इस बार इटली से भारत घूमने आए एक कपल ने आगरा में कुछ ऐसा किया, जिसकी चर्चा हो रही है. दोनों ने भारतीय संस्कृति से प्रभावित होकर हिंदू रीति-रिवाजों के साथ शादी करने का फैसला किया. इस कपल का नाम मैटियो और कैटरीना है. दोनों इटली के लिगुरिया इलाके के रहने वाले हैं और काफी समय से एक-दूसरे के साथ रिलेशनशिप में हैं. दोनों पहले भी कई बार भारत आ चुके हैं. इस दौरान उन्होंने देश के अलग-अलग शहरों की यात्रा की और यहां की संस्कृति, धार्मिक परंपराओं और रीति-रिवाजों को करीब से जाना.

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हरिद्वार से काशी तक की यात्रा ने किया प्रभावित

भारत घूमने के दौरान मैटियो और कैटरीना हरिद्वार भी पहुंचे थे. यहां दोनों ने गंगा नदी में स्नान किया. इसके बाद वे वाराणसी गए और काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन किए. इन जगहों पर घूमने के दौरान उन्हें भारतीय संस्कृति और धार्मिक परंपराओं को समझने का मौका मिला. भारत की इन यात्राओं का दोनों पर गहरा असर पड़ा. उन्हें यहां के रीति-रिवाज और शादी की परंपराएं काफी पसंद आईं. इसके बाद दोनों ने तय किया कि वे अपनी शादी भी भारतीय परंपरा के अनुसार करेंगे और इसके लिए भारत को ही चुनेंगे.

कई बार टली शादी, आखिर आगरा में लिया फैसला

मैटियो और कैटरीना लंबे समय से शादी करने के बारे में सोच रहे थे. उन्होंने कई बार शादी की योजना बनाई, लेकिन किसी न किसी वजह से उनका प्लान टलता रहा. इस बार जब दोनों भारत घूमने आए तो उन्होंने अपनी पुरानी इच्छा पूरी करने का फैसला किया. दोनों ने अपनी शादी के लिए आगरा को चुना. इसके लिए उन्होंने अपनी टूर कंपनी से संपर्क किया. टूर कंपनी ने उन्हें पंडित प्रवीण दत्त शर्मा से मिलवाया, जिन्होंने हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार शादी कराने की जिम्मेदारी ली. मंगलवार शाम करीब 7 बजे आगरा में दोनों की शादी की रस्में शुरू हुईं. इस दौरान मैटियो धोती-कुर्ते में नजर आए, जबकि कैटरीना ने लाल रंग का पारंपरिक दुल्हन का जोड़ा पहना था.

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अग्नि के सामने लिए सात फेरे, दुल्हन को पहनाया मंगलसूत्र

शादी के दौरान दोनों ने हिंदू विवाह की परंपराओं के अनुसार सभी जरूरी रस्में निभाईं. वैदिक मंत्रों के बीच उन्होंने पवित्र अग्नि के चारों ओर सात फेरे लिए. इसके अलावा मैटियो ने कैटरीना की मांग में सिंदूर भरा और उनके गले में मंगलसूत्र भी पहनाया. इस शादी की एक खास बात यह भी रही कि पंडित प्रवीण दत्त शर्मा ने हर मंत्र का मतलब हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में समझाया. ऐसा इसलिए किया गया, ताकि इटली से आए इस जोड़े को शादी में होने वाली हर रस्म और मंत्र का अर्थ समझ में आ सके. दोनों ने पूरे उत्साह के साथ सभी रस्मों में हिस्सा लिया. उनके लिए यह सिर्फ शादी करने का तरीका नहीं था, बल्कि भारतीय परंपराओं को समझने और उनसे जुड़ने का एक खास अनुभव भी था.

ताजमहल को बताया प्यार की सबसे बड़ी निशानी

शादी के बाद मैटियो और कैटरीना ने अपने अनुभव के बारे में बताया. दोनों ने ताजमहल को प्यार की सबसे बड़ी निशानी बताया. उनका कहना था कि आगरा जैसे ऐतिहासिक शहर में हिंदू रीति-रिवाजों के साथ शादी करना उनकी जिंदगी का सबसे खास अनुभव रहा. भारत घूमने आए इस जोड़े के लिए यह यात्रा हमेशा यादगार रहेगी. जिस देश में वे पर्यटक बनकर आए थे, उसी देश की परंपराओं के बीच उन्होंने अपने वैवाहिक जीवन की नई शुरुआत की.

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