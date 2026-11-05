Ramayana Release and Review Live: 'रामायण' देखने थियेटर्स में उमड़ी जनता, यश ने मचाया भौकाल

जिस पल का सभी इंडियंस को इंतजार था, फाइनली वो दिन आ गया है. रणबीर कपूर की फिल्म 'रामायण: पार्ट 1' ने दुनियाभर के सिनेमाघरों में दस्तक दे दी है. फिल्म को लेकर दर्शकों में लंबे समय से जबरदस्त एक्साइटमेंट थी. नितेश तिवारी के डायरेक्शन में बनी इस माइथोलॉजिकल मूवी में रणबीर कपूर भगवान राम, साई पल्लवी मां सीता और यश रावण के रोल में हैं.

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फिल्म रिलीज होने के बाद लोगों की एक्साइटमेंट पीक पर है. सोशल मीडिया पर रामायण ही ट्रेंड कर रही है. शुरुआती रिव्यू में फिल्म के विजुअल्स, एक्शन सीक्वेंस और कलाकारों की एक्टिंग को लेकर पब्लिक का क्या कहना है. फिल्मी दुनिया के सितारों का इस मूवी को लेकर क्या टेक है... रामायण से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट यहां पर जानें....

कैसा मिल रहा पब्लिक रिस्पॉन्स?

शुरुआती रिएक्शन में मूवी के शानदार VFX और कलाकारों की एक्टिंग की जमकर तारीफ हो रही है. पहले पार्ट में यश को सबसे ज्यादा स्क्रीन स्पेस मिला है. लोगों का कहना है रावण के रोल में वो छा गए हैं. जब-जब यश ने स्क्रीन पर एंट्री की है, गर्दा उड़ा है. जनता ने नितेश तिवारी की फिल्म को मास्टरपीस कहा है. इंटरनेट पर मूवी के कुछ सीन्स भी वायरल हो रहे हैं. इनमें बैकग्राउंड में लोगों के हूटिंग करने और जय श्री राम का नारा लगाने की आवाजें आती हैं.

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विदेशी मीडिया में फिल्म को मिली वाहवाही

फिल्म को इंटरनेशनल मीडिया से भी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. ब्रिटिश अखबार 'द गार्जियन' ने इसे 5 में से 4 स्टार दिए हैं. रामायण को ग्रैंड और शानदार बताया गया है. इसकी तुलना 'द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स' और 'द लायन किंग' से की गई है.

प्रज्ञा जायसवाल ने देखी फिल्म

एक्ट्रेस प्रज्ञा जायसवाल ने फिल्म का रिव्यू किया है. उन्होंने 'रामायण' को इंडियन सिनेमा के लिए महान फिल्म बताया. रणबीर, रवि दुबे, साई पल्लवी और रकुल प्रीत के काम की तारीफ की. आशीष चंचलानी और बादशाह ने मूवी देेखने के बाद इमोशनल होने की बात कही. वे जटायु और राणव का युद्ध सीन देख भावुक हुए.

Had the opportunity to be a part of the screening of #Ramayana, and I’m truly speechless!❤️ One of the most spectacular films I’ve ever watched and undoubtedly a landmark for Indian cinema. I’m still spellbound and humming the songs! The entire cast have left us speechless. #RanbirKapoor as Ram was divine, @TheNameIsYash as Ravana was majestic and powerful, and @raviedubey as Lakshmana brought so much charm and humour with his brilliant performance. @Sai_Pallavi92 as Sita was portrayed with such grace and purity. And my absolute favourite, my dear friend @Rakulpreet, was simply beautiful and impactful! A huge congratulations to @niteshtiwari22 for bringing this timeless epic to life so beautifully, and to @malhotra_namit for his incredible vision. The film fills me with immense happiness and pride as an Indian. My heartfelt congratulations to the entire team for creating something so extraordinary and bringing our rich culture and heritage to life on such a magnificent scale. Everyone, do experience #Ramayana in theatres and shower it with all your love. Wishing the entire team tremendous success! 🙏🏻✨ — Pragya Jaiswal (@ItsMePragya) November 4, 2026

Ramayana is a blockbuster of truly epic proportions, delivering some of the absolute best action set pieces Indian cinema has ever seen. But beyond the breathtaking visual spectacle, the film's biggest strength is Nitesh Tiwari's astute direction. This is entirely his ship, and he sails it with supreme control. The casting is perfection: Ranbir, Sai, and Yash all hit it completely out of the park. A special shoutout to Ravi Dubey-he absolutely smashes it as Laxman. Surprisingly the film has some wholesome humorous scenes that include him While there are minor technical hiccups along the way (a few de-aging shots in night sequences feel slightly off) but the film is edited so tightly that you barely notice. Every single risk taken by DNEG and Namit Malhotra has paid off magnificently, with each action sequence outdoing the last. Nothing is going to stop this film from becoming a historic blockbuster. My only advice is PLEASE WATCH ON THE BIGGEST SCREEN POSSIBLE Do not judge this by cheap leaks or resort to piracy-this is made for the big screen. I was sobbing in the end after the Jatayu fight scene — Ashish Chanchlani (@ashchanchlani) November 3, 2026

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