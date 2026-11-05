सलमान की फिल्म 'मातृभूमि' के ट्रेलर का इंतजार खत्म? सामने आई तारीख!

सलमान खान के फैंस के लिए एक बड़ी और धमाकेदार खबर सामने आ रही है. काफी समय से चर्चा में बनी उनकी मच-अवेटेड फिल्म 'मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस' को लेकर अब माहौल और भी गर्म हो गया है. रिपोर्ट्स की मानें तो इस शुक्रवार को मुंबई में फिल्म का ट्रेलर लॉन्च किया जा सकता है.

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वैरायटी में छपी खबर के मुताबिक, मेकर्स त्योहारों के इस माहौल का पूरा फायदा उठाने के लिए शहर में एक बेहद शानदार और बड़े इवेंट की तैयारी में हैं. हालांकि, ट्रेलर लॉन्च की इस तारीख और समय पर प्रोडक्शन हाउस ने अभी तक अपनी आधिकारिक मुहर नहीं लगाई है, लेकिन इस खबर ने ही फैंस की एक्साइटमेंट को कई गुना बढ़ा दिया है.

गलवान घाटी की शौर्य गाथा पर आधारित फिल्म

आपको बता दें कि इस फिल्म की घोषणा सबसे पहले जुलाई 2025 में 'बैटल ऑफ गलवान' नाम से हुई थी, जबकि इसके प्री-प्रोडक्शन का काम साल 2024 में ही शुरू कर दिया गया था. इसके बाद मार्च 2026 में मेकर्स ने इसका नाम बदलकर 'मातृभूमि' रख दिया. यह फिल्म 15 जून 2020 को गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हुई उस ऐतिहासिक और खूनी सैन्य झड़प पर आधारित है, जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था. फिल्म में सलमान खान एक जांबाज भारतीय सेना अधिकारी का किरदार निभा रहे हैं, जो कर्नल बिकुमल्ला संतोष से प्रेरित है.

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'सलमान खान फिल्म्स' के बैनर तले बन रही इस देशभक्ति से लबरेज फिल्म का निर्देशन अपूर्व लाखिया कर रहे हैं. फिल्म में सलमान खान के साथ चित्रांगदा सिंह और प्रशांत तमांग अहम किरदारों में नजर आने वाले हैं.

सेंसर बोर्ड और विवादों का सामना

इस प्रोजेक्ट से जुड़ी कुछ ऐसी खबरें भी आईं कि फिल्म में चीन के चित्रण को लेकर कुछ सवाल खड़े हुए थे. इसके बाद मेकर्स ने संजीदगी दिखाते हुए कहानी में कुछ जरूरी बदलाव किए और कई दृश्यों को दोबारा शूट किया. हाल ही में इस फिल्म को सूचना और प्रसारण मंत्रालय की तरफ से 'नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट' (NOC) तो मिल चुका है, लेकिन सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) से आधिकारिक सर्टिफिकेट मिलना अभी बाकी है.

रिलीज डेट को लेकर बरकरार है सस्पेंस

फिल्म की संभावित रिलीज डेट 13 नवंबर बताई जा रही है, लेकिन मेकर्स ने अभी तक इसकी थियेट्रिकल रिलीज को लेकर कोई औपचारिक घोषणा नहीं की है. ऐसे में मुंबई में होने वाला यह ट्रेलर लॉन्च दर्शकों के लिए बहुत खास साबित हो सकता है, क्योंकि सिनेमाघरों में इसके आने की पक्की तारीख से भी पर्दा उठ सकता है.

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