8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग के 1 साल पूरे, कर्मचारियों-पेंशनर्स को इन 3 बातों का इंतजार

केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) से बड़ी उम्मीदें हैं. किसी को अपनी नई बेसिक सैलरी का इंतजार है, तो कोई यह जानना चाहता है कि पेंशन कितनी बढ़ेगी और खाते में एरियर कब आएगा. लेकिन आयोग के गठन को एक साल पूरा होने के बावजूद इन सवालों के जवाब नहीं मिले हैं. न तो Fitment Factor तय हुआ है और न ही नई सैलरी-पेंशन की रकम सामने आई है. यहां तक कि लागू होने की तारीख को लेकर भी सरकार ने कोई अंतिम आदेश जारी नहीं किया है.

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8वें वेतन आयोग का गठन 3 नवंबर 2025 को हुआ था. इस हिसाब से 3 नवंबर 2026 को आयोग का एक साल पूरा हो गया. इस दौरान आयोग ने कर्मचारी संगठनों और पेंशनर्स से सुझाव मांगे हैं और संबंधित पक्षों के साथ बातचीत भी शुरू की है. लेकिन अभी तक अपनी सिफारिशें सरकार को नहीं सौंपी हैं. आयोग को रिपोर्ट देने के लिए गठन की तारीख से 18 महीने का समय मिला है. ऐसे में मई 2027 के आसपास रिपोर्ट आने की उम्मीद है.

फिलहाल कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए तीन बड़े सवाल अहम हैं- नई बेसिक सैलरी कितनी होगी, पेंशन में कितना इजाफा होगा और बढ़ी हुई रकम किस तारीख से मिलेगी? आइए समझते हैं कि इन तीनों मुद्दों पर अब तक क्या जानकारी सामने आई है.

1. फिटमेंट फैक्टर और न्यूनतम बेसिक-पे पर फैसला नहीं

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8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर सबसे अहम मुद्दों में से एक है. इसी के आधार पर कर्मचारियों की मौजूदा बेसिक सैलरी को नई बेसिक सैलरी में बदला जाएगा. इसलिए कर्मचारी जानना चाहते हैं कि इस बार फिटमेंट फैक्टर कितना रखा जाएगा और उनकी सैलरी में कितना इजाफा होगा. हालांकि, सरकार ने अभी तक न तो कोई आधिकारिक फिटमेंट फैक्टर घोषित किया है और न ही नई न्यूनतम बेसिक सैलरी बताई है. वित्त मंत्रालय ने 10 अगस्त 2026 को लोकसभा में दिए लिखित जवाब में साफ किया था कि 8वें वेतन आयोग ने अभी तक अपनी सिफारिशें सरकार को नहीं सौंपी हैं.

इससे पहले 7वें वेतन आयोग में 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया गया था. इसके बाद केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 7,000 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये हो गई थी. अब कर्मचारियों की नजर इस बात पर है कि 8वें वेतन आयोग में कितना फिटमेंट फैक्टर तय होता है. इससे उनकी नई बेसिक सैलरी का हिसाब बनेगा. लेकिन अभी 1.92, 2.57 या 3 जैसे अलग-अलग आंकड़ों को अंतिम फैसला नहीं माना जा सकता. जब तक आयोग अपनी सिफारिश नहीं देता और सरकार उसे मंजूरी नहीं देती, तब तक नई सैलरी का दावा करना जल्दबाजी होगी.

2. पेंशनर्स को भी नई पेंशन और फैमिली पेंशन का इंतजार

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8वें वेतन आयोग का असर सिर्फ नौकरी कर रहे कर्मचारियों पर नहीं पड़ेगा. इसके दायरे में पेंशन और रिटायरमेंट से जुड़े दूसरे फायदे भी आते हैं. इसलिए मौजूदा पेंशनर्स भी आयोग की सिफारिशों का इंतजार कर रहे हैं. पेंशनर्स के सामने सबसे बड़ा सवाल है कि उनकी बेसिक पेंशन कितनी बढ़ेगी. इसके अलावा फैमिली पेंशन की नई रकम और उसकी गणना का तरीका भी अभी साफ नहीं है. पेंशन में बदलाव के लिए भी फिटमेंट फैक्टर अहम होगा, क्योंकि आयोग वेतन और पेंशन में संशोधन का ढांचा तय करेगा.

लेकिन अभी तक पेंशन बढ़ाने का कोई आधिकारिक फॉर्मूला या नई पेंशन की रकम घोषित नहीं की गई है. आयोग को अपनी सिफारिशें तैयार करते समय सरकार की वित्तीय स्थिति और उन पर पड़ने वाले खर्च का भी आकलन करना है. इसमें बिना अंशदान वाली पेंशन योजनाओं पर सरकार के संभावित खर्च को भी ध्यान में रखा जाएगा. इसलिए पेंशनर्स को नई रकम के लिए आयोग की रिपोर्ट और सरकार के अंतिम फैसले का इंतजार करना होगा.

3. क्या 1 जनवरी 2026 से लागू होगा 8वां वेतन आयोग?

कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होंगी या नहीं. दरअसल, केंद्र सरकार की 28 अक्टूबर 2025 की प्रेस रिलीज में वेतन आयोगों के सामान्य 10 साल के चक्र का जिक्र करते हुए कहा गया था कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों का असर सामान्य तौर पर 1 जनवरी 2026 से अपेक्षित है. लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सरकार ने 1 जनवरी 2026 से नई सैलरी और पेंशन देने का औपचारिक आदेश जारी कर दिया है.

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वित्त मंत्रालय ने 10 अगस्त 2026 को लोकसभा में बताया था कि आयोग ने अभी अपनी रिपोर्ट नहीं सौंपी है. ऐसे में लागू होने की अंतिम तारीख भी तय नहीं हुई है. अगर सरकार बाद में 1 जनवरी 2026 से पिछली तारीख के आधार पर सिफारिशें लागू करती है, तो कर्मचारियों और पेंशनर्स को संबंधित अवधि का एरियर मिल सकता है. लेकिन एरियर कितना बनेगा और उसका भुगतान कब होगा, यह सरकार की अंतिम अधिसूचना पर निर्भर करेगा. इसलिए अभी 1 जनवरी 2026 को बढ़ी हुई सैलरी या पेंशन मिलने की पक्की तारीख मानना सही नहीं होगा.

मई 2027 तक आ सकती है आयोग की रिपोर्ट

8वें वेतन आयोग का गठन 3 नवंबर 2025 को हुआ था. उसे अपनी सिफारिशें देने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है. इस हिसाब से रिपोर्ट जमा करने की समयसीमा मई 2027 के आसपास बनती है. हालांकि, आयोग किसी खास मुद्दे पर सिफारिशें पहले तैयार होने पर अंतरिम रिपोर्ट भी दे सकता है. रिपोर्ट में नई बेसिक सैलरी, फिटमेंट फैक्टर, पेंशन में बदलाव और रिटायरमेंट से जुड़े दूसरे फायदों का प्रस्ताव होगा.

इसके बाद सरकार इन सिफारिशों की समीक्षा करेगी और तय करेगी कि किन प्रस्तावों को मंजूरी दी जाए. अंतिम फैसला होने के बाद ही नई सैलरी और पेंशन लागू करने का आदेश जारी होगा. कुल मिलाकर, 8वें वेतन आयोग का एक साल पूरा होने के बाद भी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए सबसे अहम आर्थिक फैसले बाकी हैं. अभी किसी तय बढ़ोतरी या एरियर की रकम को पक्का नहीं माना जा सकता. तस्वीर आयोग की रिपोर्ट और सरकार की मंजूरी के बाद ही साफ होगी.

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