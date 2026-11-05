scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'बाहर ईरान, भीतर कट्टरपंथी इस्लाम...', नेतन्याहू ने इजरायल को किस खतरे से आगाह किया?

इजरायल में नई सरकार को लेकर चल रही खींचतान के बीच नेतन्याहू ने देश की सुरक्षा पर चिंता जताई है. उन्होंने ईरान के साथ-साथ देश के भीतर भी खतरे की बात कही है. साथ ही विपक्ष की सरकार बनाने की कोशिशों पर सवाल उठाते हुए एक व्यापक राष्ट्रीय सरकार की अपील की है.

Advertisement
X
नेतन्याहू ने कहा कि उनकी 'लिकुड' पार्टी चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है.(File Photo-Reuters)
नेतन्याहू ने कहा कि उनकी 'लिकुड' पार्टी चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है.(File Photo-Reuters)

इजरायल में नई सरकार किसकी बनेगी, इसे लेकर सियासी हलचल तेज है. चुनाव में किसी भी दल को साफ बहुमत नहीं मिला है. इसी बीच बेंजामिन नेतन्याहू ने देश की सुरक्षा को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि इजरायल को बाहर से ईरान और उसके सहयोगियों से खतरा है, जबकि देश के भीतर कट्टरपंथी इस्लाम चुनौती बन रहा है. नेतन्याहू ने विपक्ष पर ऐसी पार्टियों के समर्थन से सरकार बनाने की कोशिश का आरोप लगाया, जिन्हें वह आतंकवाद का समर्थक बताते हैं.

नेतन्याहू ने गुरुवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर यह बात कही. उन्होंने कट्टरपंथी इस्लाम को यूरोप के कई देशों के लिए भी बड़ी चुनौती बताया. उनके मुताबिक, यह चुनौती इजरायल को भी प्रभावित कर सकती है. उन्होंने कहा कि ईरान और उसके सहयोगियों के जरिए खतरा बाहर से आता है, जबकि इस्लामवादी पार्टियों के जरिए देश के भीतर से चुनौती मिल रही है.

सम्बंधित ख़बरें

Rescuers Recover Bodies
यूक्रेन में रूसी हमले से 40 की मौत, मलबे में दबे लोगों की तलाश जारी
Benjamin Netanyahu, Likud Party, Israel Election 2026
'अरबों के वोट पर शक न करें', इजरायली राष्ट्रपति की नेतन्याहू को खरी-खरी
Israel election results: Election commission finds no irregularities, setback for Benjamin Netanyahu.
नेतन्याहू को बड़ा झटका, इजरायल चुनाव आयोग ने धांधली के आरोप किए खारिज
नेतन्याहू ने कहा कि उनकी 'लिकुड' पार्टी चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है.(File Photo-Reuters)
'इजरायल चुनाव में नहीं हुई धांधली', EC से नेतन्याहू को करारा झटका
America Mid Term Election 2026 Donald Trump
ट्रंप की करारी हार, सीनेट और प्रतिनिधि सभा दोनों हाथ से निकले

विपक्षी दलों पर क्या आरोप लगाया?

नेतन्याहू ने आरोप लगाया कि विपक्षी नेता ऐसी पार्टियों के सहारे सरकार बनाना चाहते हैं, जो हमास का समर्थन करती हैं. उन्होंने कहा कि इन दलों की सरकार में भागीदारी से इजरायल की यहूदी पहचान कमजोर हो सकती है. इससे देश की अपनी रक्षा करने की क्षमता पर भी असर पड़ेगा. उन्होंने यह भी दावा किया कि इन पार्टियों के प्रतिनिधियों ने हमास की नुखबा यूनिट के उन सदस्यों के समर्थन में बयान दिए हैं, जो इजरायल की जेलों में बंद हैं. नेतन्याहू ने सवाल उठाया कि ऐसी पार्टियों के समर्थन पर निर्भर सरकार देश की सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों का सामना कैसे करेगी.

Advertisement

लिकुड के नेतृत्व में सरकार बनाने की अपील

विपक्ष की कोशिशों पर सवाल उठाने के साथ ही नेतन्याहू ने एक व्यापक राष्ट्रीय सरकार बनाने की अपील की. उन्होंने कहा कि इस सरकार का नेतृत्व उनकी लिकुड पार्टी करे. इसमें राष्ट्रीय गठबंधन के सभी घटकों के साथ वे जियोनिस्ट पार्टियां भी शामिल हों, जो सरकार में आने को तैयार हैं. इसके अलावा, नेतन्याहू ने वामपंथी गठबंधन के नेताओं पर आरोप लगाया कि वे उन पार्टियों के समर्थन से अल्पमत सरकार बनाना चाहते हैं, जिन्हें वह आतंकवाद का समर्थक मानते हैं.  ऐसा करके विपक्ष राष्ट्रीय हितों से ऊपर राजनीतिक फायदे को रख रहा है.

चुनाव में विदेशी दखल की जांच की मांग

नेतन्याहू ने इजरायल के हालिया चुनाव में विदेशी दखल की आशंका भी जताई. उन्होंने दावा किया कि कुछ विदेशी देशों ने चुनाव के नतीजों को प्रभावित करने के लिए बड़ी रकम खर्च की हो सकती है. उन्होंने इस मामले की गहराई से जांच कराने की मांग की. इससे पहले इजरायल की घरेलू खुफिया एजेंसी शिन बेट ने केंद्रीय चुनाव समिति को कथित तौर पर बताया था कि चुनाव अभियान के दौरान विदेशी फंडिंग और प्रभाव डालने की कोशिशों से जुड़ी जानकारी मिली है.

राष्ट्रपति ने शुरू की सरकार गठन पर बातचीत

Advertisement

इजरायल में 27 अक्टूबर को हुए चुनाव में किसी भी दल को स्पष्ट जीत नहीं मिली. ऐसे में अगली सरकार बनाने के लिए दलों के बीच बातचीत जरूरी हो गई है. राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने बुधवार, 4 नवंबर को पार्टी नेताओं और प्रतिनिधियों से मुलाकात शुरू की.

दो दिन तक चलने वाली इन बैठकों में राष्ट्रपति उन दलों की राय जान रहे हैं, जिन्हें संसद में सीटें मिली हैं. उनसे पूछा जा रहा है कि वे किस नेता को सरकार बनाने की जिम्मेदारी देने की सिफारिश करते हैं. इसके बाद सरकार बनाने का मौका पाने वाले नेता को बहुमत जुटाने के लिए दूसरे दलों से बातचीत करनी होगी. इस प्रक्रिया में कई हफ्ते लग सकते हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Ramayana Release and Review Live: 'रामायण' देखने थियेटर्स में उमड़ी जनता, यश ने मचाया भौकाल |
    चुनावी हार, ट्रंप और वेंस में दरार... 5 Points में समझें अमेरिकी सियासत कैसे हिल गई है |
    'बाहर ईरान, भीतर कट्टरपंथी इस्लाम...', नेतन्याहू ने इजरायल को किस खतरे से आगाह किया? |
    तीन लड़कियां, चार आरोपी और बाइक ट्रिप... खूंटी के मारंगहादा में दो नाबालिगों से गैंगरेप |
    नैनी को ज्यादा पैसे देकर दूसरी सोसाइटी में बुलाने पर छिड़ी बहस, बेंगलुरु के  वॉट्सअप ग्रुप की चैट वायरल |
    'राम' बनकर रणबीर की सबसे बड़ी 'अग्निपरीक्षा', 4000 करोड़ की 'रामायण' पर दुनिया की नजर |
    Shukra Gochar 2026: धनतेरस पर शुक्र का राशि परिवर्तन, ये 4 राशि वाले हो सकते हैं अमीर |
    IND vs NZ: विराट को चेज मास्टर ऐसे ही नहीं कहा जाता! पाकिस्तानी दिग्गज ने भी किया कोहली की डेडिकेशन को सलाम |
    आजतक ई-पेपर का एक साल: नई पत्रकारिता की दस्तक |
    Water Smell Fixing Trick: टंकी साफ कराई, फिर भी बदबूदार पानी आ रहा है? ये हो सकती है असली वजह, करिए ये उपाय
    Advertisement