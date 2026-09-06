साल में करीब 57 लाख रुपये! अमेरिका में मेहंदी आर्टिस्ट कितना कमा लेते हैं?

अमेरिका और भारत दो अलग ही दुनिया हैं. भारत में जिस काम से बेहद कम गुजारा देखा जाता है, अमेरिका में उसी काम को करके एक अच्छी जिंदगी जी जा सकती है. ऐसा ही एक प्रोफेशन है मेहंदी आर्टिस्ट का.क्या आपको पता है सार्वजनिक सैलरी डेटा के मुताबिक, यहां एक हेन्ना आर्टिस्ट सालाना करीब 57 लाख रुपये तक कमा सकता है. हाल ही में एक भारतीय महिला ने भी वीडियो शेयर कर अमेरिका में मेहंदी लगाने से जुड़ा अपना अनुभव बताया है

और पढ़ें

भारत में मेहंदी आर्टिस्ट की डिमांड तो बेहद रहती है, लेकिन कमाई थोड़ी कम है. लेकिन अमेरिका में एक मेहंदी आर्टिस्ट की कमाई आपको हैरान कर देगी?

इन दिनों ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है- सवाल है कि अमेरिका में एक मेहंदी आर्टिस्ट कितना कमा लेती है. वीडियो शेयर करने वाली भारतीय महिला हैं. नाम है प्रियंका जैन. वह अपने बारे में बताती हैं कि वह एक प्रोफेशनल मेहंदी आर्टिस्ट हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हैं. इसके अलावा वह Creating Wings की फाउंडर हैं और महिलाओं की फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को लेकर भी काम करती हैं. अमेरिका में काफी लंबे वक्त से रहती हैं.

अब उन्होंने एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वह मेहंदी आर्टिस्ट की कमाई के बारे में बता रही हैं. अपने वीडियो में उन्होंने बताया कि अमेरिका में वह मेहंदी लगाने के लिए करीब 100 डॉलर प्रति घंटे चार्ज करती हैं. इंडियन करेंसी में यह रकम करीब 9-10 हजार रुपये प्रति घंटे बैठती है. इसके अलावा कई बार उन्हें 20 फीसदी तक टिप भी मिल जाती है.

Advertisement

प्रियंका के मुताबिक, अगर वह किसी ब्राइड या वेडिंग के लिए हेन्ना कर रही हों और करीब 10 घंटे काम करें, तो कमाई लगभग 1 लाख रुपये तक पहुंच सकती है.मेहंदी उनके लिए एक हॉबी बिजनेस और पैशन है, इसलिए इससे होने वाली कमाई उनके लिए एक्स्ट्रा इनकम है.

यह भी पढ़ें: एक दांत निकलवाने का बिल 2.37 लाख रुपये, NRI ने बताया अमेरिका का हाल

सिर्फ पैसा नहीं है वजह

लेकिन प्रियंका के लिए इस काम की सबसे बड़ी खासियत सिर्फ पैसा नहीं है. वह अमेरिका और भारत में एक मेहंदी आर्टिस्ट को मिलने वाले सम्मान के फर्क के बारे में भी बताती हैं.

उनका कहना है कि भारत में कई बार मेहंदी लगाने वाली महिला को उतना प्रोफेशनल सम्मान नहीं मिलता, लेकिन अमेरिका में उन्हें एक आर्टिस्ट की तरह देखा और रिस्पेक्ट किया जाता है.

प्रियंका कहती हैं कि उनके लिए पैसों से ज्यादा वैल्यू रिस्पेक्ट की है. उन्हें कभी ऐसा महसूस नहीं होता कि वह कोई छोटा काम कर रही हैं, क्योंकि उनके मुताबिक यहां कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता.

देखें वीडियो

कितना कमा सकते हैं अमेरिका में मेहंदी आर्टिस्ट?

प्रियंका की बताई कमाई उनके व्यक्तिगत अनुभव पर आधारित है. वहीं, सार्वजनिक सैलरी वेबसाइट्स और इंडस्ट्री प्राइसिंग गाइड्स में अमेरिका के हेन्ना आर्टिस्ट की कमाई इससे अलग-अलग स्तर पर बताई गई है.

Advertisement

Glassdoor पर हेन्ना आर्टिस्ट की मीडियन सालाना कमाई करीब 69,000-70,000 डॉलर बताई गई है. भारतीय करेंसी में यह रकम करीब 57-58 लाख रुपये बैठती है.

वहीं, ZipRecruiter के 2026 के आंकड़ों में औसत सालाना कमाई करीब 1,06,858 डॉलर बताई गई है. Salary.com पर यह औसत करीब 67,335 डॉलर प्रति वर्ष है.

प्रोफेशनल हेन्ना प्राइसिंग गाइड्स के मुताबिक, इवेंट्स के लिए आर्टिस्ट करीब 160-320 डॉलर प्रति घंटे चार्ज कर सकते हैं. मास्टर आर्टिस्ट के लिए यह फीस 250-400 डॉलर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है. वहीं, ब्राइडल मेहंदी के पैकेज 250 डॉलर से शुरू होकर 800 डॉलर या उससे ज्यादा तक जा सकते हैं.

हालांकि, ये औसत और प्राइसिंग रेंज हैं. किसी आर्टिस्ट की वास्तविक कमाई उसके अनुभव, शहर, सीजन, स्किल, क्लाइंट्स और वह कितनी बुकिंग लेता है, इस पर निर्भर करती है. न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया और न्यू जर्सी जैसे इलाकों में दक्षिण एशियाई कम्युनिटी और इवेंट्स की संख्या ज्यादा होने की वजह से कमाई की संभावना भी बढ़ सकती है.

यही वजह है कि अमेरिका में प्रियंका के लिए मेहंदी सिर्फ एक्स्ट्रा कमाई का जरिया नहीं, बल्कि उनका पैशन और बिजनेस भी है. और उनके मुताबिक, इस काम से मिलने वाली रिस्पेक्ट इसकी कमाई से भी ज्यादा खास है.

---- समाप्त ----