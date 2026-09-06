वैभव सूर्यवंशी ने मोहम्मद सिराज को बनाया निशाना, एक ही ओवर में कूटे इतने रन, VIDEO

दलीप ट्रॉफी (2026-27) फाइनल में ईस्ट जोन और साउथ जोन के बीच टक्कर हो रही है. चेपॉक में खेले जा रहे इस मुकाबले के शुरुआती दिन (6 सितंबर) वैभव सूर्यवंशी ने ईस्ट जोन की ओर से पहली पारी में तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी की. वैभव ने 37 गेंदों पर 44 रन बनाए, जिसमें 5 चौके के अलावा एक सिक्स शामिल रहा. वैभव के पास बड़ा स्कोर बनाने का मौका था, लेकिन तेज गेंदबाज चामा मिलिंद की गेंद पर हवाई शॉट खेलने की कोशिश में वो अपना विकेट गंवा बैठे.
वैभव सूर्यवंशी ने छोटी सी इनिंग्स के दौरान दाएं हाथ के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज की जमकर खबर ली. तीसरे ओवर में सिराज की पहली गेंद पर उन्होंने चौका लगाया. फिर सातवें ओवर में तो वैभव ने इस अनुभवी गेंदबाज के खिलाफ बीस्ट मोड अपना लिया. उस सातवें ओवर में वैभव ने सिराज के खिलाफ 2 चौके और एक छक्के की मदद से 14 रन बटोरे. वैभव ने बाकी दो चौके फास्ट बॉलर एमडी निधीश की गेंदों पर जड़े.
15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी के इस हमले ने साउथ जोन के अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज पर दबाव बढ़ा दिया, जिसका फायदा दूसरे छोर पर खेल रहे अभिमन्यु ईश्वरन को भी मिला. वैभव सूर्यवंशी और अभिमन्यु ईश्वरन के बीच शुरुआती विकेट के लिए 88 बॉल पर 100 रनों की तेज पार्टनरशिप हुई.
सेमीफाइनल में भी काटा था गदर
वैभव सूर्यवंशी की पहचान अब तक व्हाइट बॉल क्रिकेट में उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी से बनी है, लेकिन दलीप ट्रॉफी में वह दिखा रहे हैं कि लाल गेंद क्रिकेट में भी उनके पास शॉट्स की पूरी रेंज है. सेमीफाइनल में सेंट्रल जोन के खिलाफ 92 और 40 रनों की पारियां खेलने के बाद फाइनल में सिराज पर किया गया हमला उनके रेड बॉल क्रिकेट की एक और झलक है.
सबसे खास बात यह है कि रेड बॉल क्रिकेट में वैभव सूर्यवंशी गेंदबाज पर दबाव बनाने के लिए सिर्फ आक्रामक क्रिकेट पर निर्भर नहीं हैं. वह खराब गेंदों पर बड़े शॉट लगाकर रन गति बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं अच्छी गेंदों को सम्मान भी दे रहे हैं. इससे उनके साथी बल्लेबाजों को भी फायदा मिल रहा है.
दलीप ट्रॉफी फाइनल जैसे मुकाबले में मोहम्मद सिराज के खिलाफ इस तरह की बैटिंग ने 'बेबी बॉस' के टेस्ट क्रिकेट के भविष्य को लेकर उम्मीदें और मजबूत कर दी हैं. हालांकि अभी लंबा सफर तय करना बाकी है. मगर वैभव सूर्यवंशी जिस आत्मविश्वास और आक्रामकता के साथ रेड-बॉल क्रिकेट खेल रहे हैं, उससे साफ है कि उनकी नजरें सिर्फ व्हाइट बॉल क्रिकेट तक सीमित नहीं है.