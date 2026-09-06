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Gud Jalebi Recipe: गुड़ से बनाएं हलवाई जैसी कुरकुरी और रसीली जलेबी, नोट करें आसान रेसिपी

Gud Jalebi Recipe: अगर आपको मीठा खाने का शौक है और इस बार कुछ देसी स्वाद ट्राई करना चाहते हैं तो घर पर गुड़ की जलेबी बना सकते हैं. बाहर से कुरकुरी और अंदर से गुड़ की मिठास से भरी यह जलेबी स्वाद में बेहद लाजवाब होती है और इसे आसानी से घर पर तैयार किया जा सकता है.

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गुड़ से बनाएं देसी जलेबी (Photo-ITG)
गुड़ से बनाएं देसी जलेबी (Photo-ITG)

Gud Jalebi Recipe: कुरकुरी और रसीली जलेबी का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है. आपने कई तरह की जलेबी खाई होगी लेकिन क्या कभी गुड़ वाली जलेबी खाई है.  बाहर से कुरकुरी और अंदर से रस से भरी इस जलेबी का स्वाद थोड़ा अलग और देसी होता है. खास बात यह है कि इसे आप घर पर बेहद आसानी से तैयार कर सकते हैं. इसके लिए मैदा, गेहूं का आटा, खट्टा दही और गुड़ जैसी चीजों की जरूरत होती है. तो चलिए जानते हैं घर पर टेस्टी और कुरकुरी गुड़ वाली जलेबी कैसे बना सकते हैं और इसे बनाने के लिए किन-किन चीजों की जरूरत होती है.

इंग्रेडिएंट्स (Ingredients)

1 किलो मैदा
200 ग्राम गेहूं का आटा
1 लीटर खट्टा दही
2 किलो गुड़
जरूरत के अनुसार पानी
जलेबी तलने के लिए घी

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गुड़ की जलेबी बनाते कैसे हैं?

  1. गुड़ की जलेबी बनाने के लिए सबसे पहले एक बड़े बर्तन में मैदा और गेहूं का आटा लें. इसमें खट्टा दही डालकर अच्छी तरह मिलाएं. जरूरत के अनुसार थोड़ा पानी डालते हुए घोल तैयार करें. ध्यान रखें कि घोल न बहुत गाढ़ा हो और न बहुत पतला. अब बर्तन को ढककर लगभग 12 घंटे के लिए रख दें, ताकि घोल अच्छी तरह तैयार हो सके.
  2. 12 घंटे बाद तैयार घोल को अच्छी तरह फेंट लें. इससे घोल चिकना और जलेबी बनाने लायक हो जाएगा.
  3. अब एक कड़ाही में घी गर्म करें. जलेबी बनाने वाले कपड़े में तैयार घोल भरें. कपड़े के निचले हिस्से में छोटा सा छेद रखें. अब गर्म घी में गोल-गोल घुमाते हुए जलेबियां बनाएं. इन्हें दोनों तरफ से सुनहरा और कुरकुरा होने तक तल लें.
  4. दूसरी कड़ाही में गुड़ डालें और इसमें जरूरत के अनुसार थोड़ा पानी मिलाएं. इसे मीडियम गैस पर पकाते हुए चाशनी तैयार करें. चाशनी को बहुत ज्यादा गाढ़ा न करें.
  5. जलेबी तलने के तुरंत बाद उन्हें गर्म गुड़ की चाशनी में डाल दें. लगभग 5-10 मिनट तक जलेबियों को चाशनी में रहने दें, ताकि उनमें गुड़ का स्वाद अच्छी तरह समा जाए.
  6. इसके बाद गरमा-गरम या हल्की ठंडी गुड़ की जलेबी सर्व करें. देसी स्वाद से भरपूर यह जलेबी घर में सभी को पसंद आएगी.
---- समाप्त ----
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