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दुनिया देख पाएगा 'हनुमान अंश' सिंगर, नीम करोली बाबा की बरसी कृपा, CM मोहन यादव कराएंगे आंखों का इलाज

नीम करोली बाबा के जीवन पर बनी फिल्म हनुमान अंश ने 2 करोड़ की लागत में 111 करोड़ रुपये की कमाई की है. बुंदेली गायक सुनील लोधी के गाए भजन 'मैंने तेरे ही भरोसे' ने दर्शकों का दिल जीता है. मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने सुनील से मुलाकात कर उनकी आंखों के इलाज का वादा किया.

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हनुमान अंश का कमाल (Photo: Social Media)
हनुमान अंश का कमाल (Photo: Social Media)

नीम करोली बाबा के जीवन पर बनी फिल्म 'हनुमान अंश' बॉक्स ऑफिस पर आंधी बनकर आई है. 2 करोड़ में बनी फिल्म ने अब तक 111 करोड़ रुपये कमा डाले हैं. फिल्म के साथ-साथ इसकी स्टारकास्ट और सिंगर भी चर्चा में आ चुके हैं. फिल्म का गाना 'मैंने तेरे ही भरोसे' खूब सुना जा रहा है. इस गाने को बुंदेलखंड के नेत्रहीन सिंगर सुनील लोधी ने गाया है. 'मैंने तेरे ही भरोसे' सुनकर हनुमान भक्त सुनील लोधी के मुरीद हो गए हैं. 

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने फिल्म ‘हनुमान अंश’ के बुंदेली गायक सुनील लोधी से मुलाकात की. मुलाकात के दौरान सीएम ने सरकार की ओर से सुनील की आंखों के इलाज कराने का ऐलान किया. साथ ही उन्हें एक लाख रुपये की सम्मान निधि देने की भी घोषणा की गई. 

सीएम आवास में हुई मुलाकात
4 सितंबर 2026 को सुनील लोधी अपने माता-पिता के साथ भोपाल स्थित सीएम आवास पहुंचे. वहां मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उनका स्वागत किया. सुनील ने तंबूरा बजाते हुए अपना मशहूर भजन सीएम को सुनाया. सीएम ने उनकी आवाज और प्रतिभा की खूब तारीफ की. मुख्यमंत्री ने सुनील से वादा किया कि सरकार उनकी आंखों का इलाज कराएगी. इसके लिए स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स से जांच करवाई जाएगी. इलाज के बाद देखा जाएगा कि रोशनी लौट सकती है या नहीं. सीएम ने सुनील की संगीत शिक्षा पूरी कराने में भी मदद का भरोसा दिलाया. साथ ही सुनील को प्रदेश के संस्कृति विभाग से जोड़ने की भी बात कही. 

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प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के लिए सीएम ने सुनील को एक लाख रुपये की सम्मान निधि देने का ऐलान किया. यह राशि उनकी मेहनत और सफलता के सम्मान में दी जा रही है. सीएम ने कहा कि ऐसे प्रतिभाशाली कलाकारों को आगे बढ़ने के लिए हर संभव मदद मिलेगी. मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक वीडियो शेयर किया. वीडियो में सुनील का भजन गाते हुए दिखाया गया है. सीएम ने लिखा कि सागर जिले के प्रतिभाशाली युवा बुंदेली गायक सुनील लोधी और उनके माता-पिता का सम्मान किया गया. 

सुनील लोधी ने कहा कि उन्हें इतना प्यार मिलकर बहुत अच्छा लगा. उन्होंने बताया कि हनुमान जी की कृपा से ही यह फिल्म इतनी अच्छी बनी. सीएम से मिलकर उन्हें बहुत खुशी हुई. अब उन्हें उम्मीद है कि उनकी आंखों की रोशनी लौट सकती है.

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